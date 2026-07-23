'승점 10점차 선두' 김기동의 FC서울, 10년 만의 우승도전

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22일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 프로축구 K리그1 FC서울과 포항 스틸러스의 경기. 후반전 서울 정승원이 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.7.22김기동 감독이 이끄는 FC서울이 쾌조의 상승세를 이어가며 선두 독주 체제에 청신호를 밝혔다.서울은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 포항 스틸러스와의 '2026 하나은행 K리그1' 19라운드 홈 경기에서 3-1로 승리했다. 지난 5일부터 4경기 무패(3승 1무)를 질주한 서울(승점 42)은 2위 강원FC(승점 32)와 승점 10이나 앞선 선두를 굳건히 유지했다.이날 경기는 '김기동-기성용 더비'로도 뜨거운 관심을 모았다. 김기동 감독은 포항의 사령탑을 역임하며 코리아컵 우승과 올해의 감독상 수상 등을 달성하고 K리그1 최고의 감독으로 올라섰다. 기성용은 FC서울의 프랜차이즈스타지만, 지난해 김기동 감독 체제에서 주전경쟁에서 밀려나며 포항으로 이적한 후 주전 미드필더로 부활했다.최근 전국을 강타한 찜통 무더위에다가 서울은 지난 19일 부천FC1995(3-1 승) 원정 이후 사흘 만의 경기라서 체력적인 부담이 더 큰 상태였다. 전반 36분 서울은 안데르손이 포항 수비 진영 오른쪽서 넘겨준 컷백을 클리말라가 왼발 슛으로 연결해 선제골을 터트렸다.경기를 주도하던 서울은 후반 11분 뜻밖의 일격을 당했다. 기성용의 코너킥을 트란지스카가 머리로 연결한 것이 골대에 맞았으나 서울 수비수 로스의 몸에 맞고 골문 안으로 빨려 들어가며 자책골을 허용했다.하지만 서울에는 해결사 정승원이 있었다. 후반 23분 문선민이 왼쪽 측면에서 돌파에 성공한 후 중앙으로 올려준 크로스를, 페널티 박스 안으로 침투한 정승원이 오른발 슈팅으로 연결하며 2경기 연속 골망을 흔들었다. 리드를 되찾은 서울은 후반 37분 역습상황에서 이승모가 오른쪽 측면에서 중앙으로 연결한 패스를 정승원이 다시 왼발 슈팅으로 마무리하며 멀티골을 터뜨리고 승부에 쐐기를 박았다.정승원은 7월에만 4골을 터뜨리며 김기동호의 해결사로 자리매김했다. 지난 5일 인천 유나이티드(1-0 승)를 상대로 시즌 첫 골을 터뜨리더니 19일 부천FC전(3-1 승) 2호골, 그리고 이날 포항을 상대로 3~4호골을 한꺼번에 쏘아 올렸다. 심지어 모두 결승골이었을만큼 득점의 순도도 높았다.낙승을 거둔 서울은 올해 치른 19경기에서 벌써 13승(3무 3패)을 따내며 김기동 감독 부임 이후 가장 안정된 시즌을 보내고 있다. 리그 일정을 절반 마친 상태에서 이미 지난 시즌 거둔 승수(12승 13무 13패, 6위)를 넘어섰다. 서울은 올시즌 34골을 넣는 동안, 12실점만을 내주며 리그 최다득점 1위, 최소실점 2위로 안정된 공수밸런스를 자랑하고 있다.서울 부임 3년차만에 김기동 감독의 색깔이 서울에 녹아들고 있는 모습이다. 김 감독은 2024년 포항을 떠나 서울에 부임하며 많은 기대를 모았다. 하지만 김기동호는 2024시즌 4위, 2025시즌 6위로 기대보다 아쉬운 성적에 그쳤다. AFC 챔피언스 리그 엘리트 등 컵대회에서도 부진했다.특히 지난 시즌 중반에는 기성용의 이적 파동으로 여론이 악화되며 김기동 감독은 홈팬들의 거센 원성에 시달려야 했다. 팀의 에이스 역할을 하던 외국인 선수 제시 린가드도 지난 시즌을 끝으로 팀을 떠났다. 팬들 사이에서 아예 감독 경질을 요구하는 목소리가 커지는 등, 김기동 감독에게는 가장 암울했던 시기였다.하지만 비난과 의심 속에서 꾸준히 서울의 축구 스타일과 전술을 바꾸어 놓은 김기동 감독의 노력은 2026년 들어 비로소 결실을 거두고 있다. 서울은 올 시즌 개막 4연승과 7경기(6승 1무) 무패 행진을 이어가며 초반부터 치고 나갔다. 5월들어 김천 상무(2-3 패), FC안양(0-0 무), 제주SK(1-2 패)를 상대로 1무 2패에 그치며 고비도 있었다. 하지만 부진은 오래가지 않았고 이후로 연패 없이 착실하게 승점을 쌓고 있다.김기동호가 올 시즌 지난 2년간과 달라진 부분이라면 상대에게 리드를 잘 내주지 않는다는 것이다. 서울은 지난 시즌까지 초반 징크스에 시달리며 선제골을 먼저 내준 경기에서 역전하는 경우가 드물었다. 하지만 올시즌에는 정반대로 대부분의 경기에서 선제골을 넣고 뒤집히는 경우가 드물다. 김진수, 송민규, 문선민 등 김기동 감독의 전술에 잘 부합하고, 우승 경험을 갖춘 노련한 선수들이 가세하면서 위기를 극복해내는 위닝 멘탈리티가 강해졌다는 평가다.경쟁자들의 부진도 서울에게는 호재가 됐다. 당초 유력한 우승 후보로 꼽히던 디펜딩챔피언 전북 현대, 전통의 강호 울산 HD 등이 모두 감독 교체와 선수단 개편 이후 혼란스러운 모습을 보이며 승점을 쌓는데 애를 먹고 있다. 2위로 선전하고 있는 강원도 서울과 선수 층에서 격차가 크다. 성적이 반등하면서 팬들의 여론도 달라졌고 이제는 관중석에서 김기동 감독의 이름을 연호하며 응원하는 목소리가 늘어났다.김기동 감독은 포항전 승리 후 인터뷰에서 "이긴 경기에서도 위기는 항상 있었다. 시즌 초반 상승세가 잠시 꺾였을 때도 있었지만, 우리 스스로 반등할 기회를 만들었다, 지난 시즌과는 팀이 확실히 달라진 것 같다"며 만족감을 드러냈다.아직 시즌의 절반이 남아있지만, 서울은 어느덧 조심스럽게 우승의 꿈을 키워나가고 있다. K리그 6회 우승에 빛나는 명문 서울이지만 마지막 리그 우승은 2016년으로 무려 10년 전이다. 김기동 감독도 2023년 포항에서 코리아컵 우승을 거머쥐었지만 리그 우승 경험은 아직 없다.하지만 김기동 감독은 우승 이야기에는 아직 조심스러운 반응을 보였다. "아직은 긴장을 늦출 수 없다. 시즌이 70~80%가 지날 때 현재와 같은 위치를 유지한다면, 그때는 우승에 관해 얘기할 수 있을 것 같다"고 신중한 태도를 지켰다.서울은 오는 26일 울산 HD와 홈 경기를 치르고, 29일에는 K리그2 선두 부산 아이파크와 코리아컵 3라운드를 펼친다. 여기에 다음 달 1일에는 전북 현대와의 원정경기까지 이어지는 빡빡한 일정이 기다리고 있다. 한여름의 무더위 속에서 서울의 독주체제와 다관왕 도전을 좌우할 중요한 한 주가 될 전망이다.