'빅리그 112승' 거둔 39세 카라스코, 추락하는 LG 구원자 될까

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LG 트윈스와 계약한 카를로스 카라스코프로야구 디펜딩챔피언 LG 트윈스가 새 외국인 투수로 MLB 112승 경력의 '거물' 카를로스 카라스코를 영입하면서 화제를 일으키고 있다.LG 트윈스는 22일 "새 외국인 투수로 카를로스 카라스코와 총액 36만 달러에 입단 계약을 합의했다"라고 발표했다. 1987년생으로 올해 39세의 베테랑인 카라스코는 베네수엘라 출신으로 2003년 필라델피아와 국제 아마추어 계약을 맺으며 프로 경력을 시작했다.2009년 클리블랜드 인디언스에서 메이저리그에 데뷔했고, 통산 17시즌 343경기(선발 286경기)에 등판, 1704이닝을 던지며 112승 105패 평균자책 4.24를 기록했다. 2017년에는 커리어하이인 18승 6패 자책점 3.29 226탈삼진을 기록하며 아메리칸리그 공동 다승왕을 수상했고 사이영상 투표에서도 4위에 올랐다. KBO리그에 진출한 역대 외국인 선수 중 최고 수준의 커리어를 자랑한다.카라스코는 LG 구단을 통해 "최고의 팬을 보유하고 있는 LG에 새롭게 합류하게 돼 정말 기대된다"며 "제 목표는 LG가 다시 한번 우승 트로피를 가져오는 데에 기여하는 것"이라고 합류 소감을 밝혔다.카라스코의 KBO리그행은 대단히 이례적인 케이스로 꼽힌다. 최근에는 KBO리그를 찾는 외국인 선수들의 연령대가 젊어지고 있는 추세다. 대부분은 마이너리그 출신이지만 나이는 20대 후반에서 30대 초반의 전성기로, 메이저리그 진입에 실패한 선수들이 한국무대에서 출전 기회를 확보하거나 실력을 증명해 다시 빅리그 진입의 기회를 얻으려는 경우가 많았다. 에릭 페디, 에릭 테임즈, 코디 폰세, 조쉬 린드블럼 등은 한국무대에서 최고의 활약을 펼치며 메이저리그 역수출에 성공한 사례들이다.그런데 카라스코는 이런 케이스와는 다르다. 나이로 봐도 은퇴가 멀지 않은 노장급이고, 메이저리그에서도 이미 굵직한 족적을 남기며 부와 명예를 모두 이룬 선수다. 올 시즌 불과 얼마 전까지만 해도 애틀랜타 브레이브스 유니폼을 입고 빅리그 무대를 누볐다. 8경기 16.2이닝을 소화하며 평균자책점 5.94를 기록했다. 트리플A에서는 8경기(6선발) 35⅓이닝 2승 1패 평균자책점 2.55로 호투하고 있었다. 메이저리그에서 긴 세월을 보내며 그동안 누적 연봉으로만 8000만달러(약 1200억원) 이상을 벌었기에, 돈과 조건을 생각하면 굳이 한국까지 올 만한 이유가 없는 선수였다.한편으로 카라스코의 한국행은 선수 생활을 좀 더 이어가고 싶다는 의지의 표현으로 해석된다. 올해 애틀랜타에서는 빅리그에서 자리를 잡지 못하고, 단기 계약으로 투수진 보강이 필요할 때마다 메이저와 마이너리그를 오가는 불안정한 위치에 있었다. 카라스코 입장에서는 선수 생활 말년에 젊은 선수들과 경쟁하며 빅리그에서 애매하게 연명하며 기회를 노리는 것보다, 한 번도 뛰어본 적 없는 아시아 무대와 KBO리그에서 선발투수로 안정적인 출전 기회를 얻으며 에이스 역할을 하는 데 더 매력을 느꼈을 수 있다.LG로서도 모험을 감수한 선택이다. 물론 카라스코의 커리어는 대단하지만, 나이가 나이인 데다 이름값이 높은 선수라고 해서 KBO리그에서 무조건 성공한다는 법은 없다. LG만 해도 2017년 이름값만 믿고 영입했다가 극도의 부진과 함께 코칭스태프의 지시에 반발해 팀을 무단이탈하며 흑역사로 남은 제임스 로니 같은 사례가 있었다. 하필 무더위가 기승을 부리는 한여름의 한복판에 영입된 카라스코가 체력 부담과 새로운 리그 환경에 얼마나 빨리 적응할 수 있을지가 관건이다.LG는 현재 어려운 상황에 놓여 있다. 지난 시즌을 포함해 최근 3년간 2차례나 KBO리그 통합우승을 차지했던 LG지만, 전반기 1위를 삼성에게 내준 데 이어 최근 6연패 수렁에 빠지며 3위까지 내려앉았다. 후반기를 시작하자마자 5경기 만에 다시 3위로 주저앉는 등 부진이 이어지고 있다. 6연패는 염경엽 감독이 LG 지휘봉을 잡은 이후로는 최다 연패다. 통합우승을 차지했던 2023년과 2025년 정규시즌에서 한 번씩 5연패를 기록한 적이 종전 최다였다. 현재 1위 삼성과의 격차는 3게임이지만, 이제는 4위 KIA에게도 3게임 차이로 추격을 당하는 신세라 안심할 수 없다.강점이었던 선발진이 예년만큼의 위력을 보여주지 못하고 있다. 후반기 개막과 함께 LG는 앤더스 톨허스트, 라클란 웰스, 임찬규의 1~3선발이 모두 선발패를 기록했다. 에이스 역할을 해줘야 할 톨허스트가 8승 8패 평균자책 4.21로 아쉬운 성적을 보이고 있다. LG 선발진은 7월 12경기 중 퀄리티 스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)가 1번(3일 한화전 웰스 6이닝 1실점)밖에 없었고, 6연패 기간 중 팀 평균자책점은 5.77에 이르렀다. 선발진의 이닝 소화력이 떨어지면서 불펜진의 부담도 가중됐다. 결국 LG는 파이어볼러 우완 외국인 투수 약셀 리오스를 방출하는 결단을 내렸다.타선 역시 연패 기간 중 부진에 빠졌다. 최근 6경기에서 평균 2.8점을 올리는 데 그쳤고, 득점권 상황에서 팀타율은 .104에 잔루만 무려 52개를 남겼다. 6월까지 리그에서 가장 역전패가 적은 팀이 LG였는데, 최근 연패 동안 4패가 역전패였다. 결국 길어지는 부진에서 탈출하기 위해 LG는 위험부담을 무릅쓰고 카라스코 영입이라는 파격적인 승부수를 던졌다.염경엽 감독은 과거 LG에서 외국인 타자로 활약했던 로베르토 페타지니의 사례를 언급하며 카라스코의 경험과 노련미가 가져다줄 효과에 기대감을 나타내기도 했다. 페타지니는 37세라는 늦은 나이에 한국 무대에 진출했음에도 KBO리그에서 2시즌간 타율 .338 33홈런 135타점을 기록하는 맹활약으로 리그를 폭격한 바 있다. 베테랑이고 스타플레이어 출신이었음에도 성실한 모습으로 LG 코칭스태프와 팬들의 평가도 매우 높았다. 투수로서 역할은 다르지만, 카라스코에게 거는 기대치도 페타지니와 같은 모습일 것이다.결국 중요한 것은 과거의 명성이 아니라 현재의 실력이다. LG가 올 시즌 가장 어려운 고비를 맞이하고 있는 시점에 찾아온 39세 백전노장 투수는, 빅리그 112승의 관록을 KBO리그에서도 재현할 수 있을까.