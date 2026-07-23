스페인, 16년 만에 월드컵 우승... 패스 축구에 실리 더한 '완벽한 진화'

AFP/연합뉴스

스페인 축구대표팀 데라푸엔테 감독.사상 처음으로 48개국 체제로 치러진 이번 2026 북중미 월드컵은 역대급 규모와 흥행, 다양한 서사를 남기며 축구 팬들을 감동시켰다. 마지막까지 살아남은 승자는 '무적함대' 스페인이었다. '원팀'으로서 탄탄한 조직력을 선보인 스페인은 2010년 이후 16년 만에 통산 두 번째 FIFA 컵을 들어올리며 제2의 전성기를 열었다.이번 북중미 월드컵에서 나타난 전술적 트렌드는 한 가지로 요약하기 어렵다. 높은 에너지 레벨, 전방 압박, 빠른 공수 전환은 이미 유럽 리그를 통해 현대 축구의 기본으로 자리잡은 지 오래다. 다만, 이번 대회를 통해 강세를 보인 팀들은 자신들만의 정체성과 확고한 방향성을 가지고, 오랜 시간 조직력을 극대화했다는 공통 분모를 갖고 있다.스페인은 과거부터 짧은 패스 중심의 패스 축구가 정체성으로 자리잡았던 팀이다. 라 리가의 '양강' 바르셀로나와 레알 마드리드가 유럽 축구 판도를 지배하는 시기와 맞물려 스페인 대표팀도 메이저 대회 3연패(유로 2008, 2010 남아공 월드컵, 유로 2012 우승) 신화를 달성하며 최고의 황금기를 누렸다. 스페인은 티카타카와 점유율 축구로 대변되는 새로운 전술 트렌드를 제시하는 등 세계 축구계를 주도했지만 사비, 안드레스 이니에스타, 사비 알론소, 다비드 실바로 대표되는 특급 미드필더들의 퇴장으로 조금씩 쇠퇴기를 겪었다. 급기야 점유율 축구의 파훼법이 제시되면서 2014 브라질 월드컵 조별리그 탈락, 2018 러시아 월드컵과 2022 카타르 월드컵 16강 탈락이라는 최악의 성적표를 받아야 했다.이후 스페인 축구협회는 2023년 1월 무명의 지도자였던 루이스 데 라 푸엔테 감독을 선임하며 새로운 도약을 꿈꿨다. 스페인 연령별 대표팀에서 큰 성공을 거둬온 데 라 푸엔테로 하여금 정체성을 이어가겠다는 계획이었다. 데 라 푸엔테 감독은 오랜기간 호흡해온 젊은 피들을 A대표팀에 수혈하며 성공적인 세대교체를 이뤄냈고, 젊은 스쿼드를 중심으로 2022-23 UEFA 네이션스리그, 유로 2024 우승이라는 결실을 맺었다.2023년 3월 스코클랜드전 이후 무패 가도를 달린 스페인은 이번 2026 북중미 월드컵에서도 우승을 차지하며 38경기 연속 무패의 대기록을 써냈다. 특히 이번 대회에서 최고의 공격력을 뽐낸 프랑스와 아르헨티나는 스페인에게 점유율을 완전히 내준 채 끌려다녔고, 상대의 질식 압박에 속수무책으로 무너졌다.스페인의 공수 밸런스는 완벽에 가까웠으며, 자신들의 정체성이라 할 수 있는 패스 플레이에 탄탄한 수비력, 많은 활동량, 압박 전환 속도마저 장착하며 진일보한 모습을 선보였다.스페인은 유로 2024 우승 당시 좌우 날개 니코 윌리암스, 라민 야말의 스피디하고 파괴력있는 돌파를 이번 월드컵에서 완벽하게 재현했다고 보긴 어렵다. 두 선수는 대회 직전 부상으로 인해 정상 컨디션을 회복하지 못했기 때문이다. 하지만 좌우 측면 풀백 마르크 쿠쿠레야와 페드로 포로의 오버래핑으로 공격의 활기를 더했으며, 왼쪽 윙어 알렉스 바에나는 강한 압박과 수비에서 높은 기여도를 보였다.골든볼(대회 MVP)를 수상한 로드리는 미드필드에서 엄청난 영향력을 발휘하며 중원 장악에 앞장섰다. 다니 올모, 페드리, 파비안 루이스 등이 번갈아가며 로드리와 함께 미드필드진을 구축한 스페인은 상대에게 공 소유권을 최대한 내주지 않으며 장점을 억제함과 동시에 자신들만의 경기 스타일로 승리를 쟁취했다.수비 조직력도 단연 으뜸이었다. 스페인은 이번 대회 8경기에서 1실점을 기록, 유로 2024(7경기 4실점)보다 더욱 단단한 후방 라인을 구축하며 실점을 최소화했다.대표팀과 클럽팀의 팀 운영은 매우 상반된다. 대표팀은 손발을 맞출 수 있는 시간이 절대적으로 부족하다. 클럽팀에 걸맞는 조직력을 구축하기에는 물리적인 한계가 따른다. 이에 선수 개개인의 역량에 의존하거나 심플한 전술로 경기에 임하는 경우가 많다. 하지만 뚜렷한 색깔을 유지하거나 방향성이 확고하다면 팀의 안정화는 자연스럽게 스며든다. 오랜 기간 장기집권한 감독들은 이번 월드컵에서 좋은 성적을 거뒀다.스페인의 데 라 푸엔테 감독은 2013년부터 U19, U21, U23 연령별 대표팀을 10년 동안 맡은 뒤 A대표팀으로 승격해 3년 반 이상을 지휘했다. 아르헨티나도 리오넬 스칼로니 감독 체제로 2018년 11월부터 8년 가까이 연속성을 이어온 케이스다. 아르헨티나는 과거 디에고 마라도나라는 슈퍼스타와 궂은일을 하는 나머지 선수들의 시너지를 극대화하며 1986 멕시코 월드컵에서 우승을 차지한 바 있다.스칼로니 감독은 실리 축구, 터프한 플레이, 강한 결속력이라는 정체성을 유지하면서도 메시를 극대화하는 전술로 좋은 성적을 거둔 것은 과거 마라도나 시절을 연상케한다. 특히 메시 활용법을 누구보다 잘 아는 지도자였다. 메시는 이전 아르헨티나 대표팀에서 메이저대회 무관에 머물렀지만 스칼로니 감독과 함께 메이저 대회 3연패(2021, 2024 코파 아메리카, 2022 카타르 월드컵 우승)를 달성하며 한을 풀었다.39살이 된 메시에게 수비 가담을 줄이는 대신 나머지 필드 플레이어에게 많은 활동량을 주문함으로써, 밸런스 유지에 초점을 맞췄다. 메시는 최대한 힘을 아낀 뒤 '온 더 볼' 상황에서 폭발력을 발휘해 공격 포인트를 생산했고, 결국 아르헨티나를 2회 연속 결승으로 이끌었다.프랑스는 2012년부터 14년 동안 장기집권한 디디에 데샹 감독의 지휘 아래 2018 러시아 월드컵 우승, 2022 카타르 월드컵 준우승, 2026 북중미 월드컵 4강으로 꾸준한 성과를 거둔 대표적인 팀이다. 실리 축구를 앞세워 프랑스의 성공 신화를 써낸 데샹 감독은 지난 유로 2024에서 6경기 4득점(1필드골)에 그치며 비판을 받았다. 이후 데샹 감독은 대대적인 팀 재편에 나섰다. 실리적인 기존 색채에 화력을 장착, 킬리안 음바페(10골 4도움)-마이클 올리세(7도움)-우스만 뎀벨레(6골 2도움)으로 구성된 공격 삼각편대를 가동하며 축구 팬들의 눈을 즐겁게 했다.스위스는 전통적으로 화려함보다 수비 지향적인 전술과 조직력으로 승부하는 정체성을 지닌 팀이다. 스위스의 무라트 야킨 감독은 2021년 8월부터 5년 가까이 팀을 지휘하며 공격 지향적인 스타일을 입혔다. 스위스는 이번 월드컵에서 32강전까지 무려 9득점을 폭발시켰다. 16강 콜롬비아, 8강 아르헨티나전에서는 특유의 끈끈함과 단단한 수비로 선전하며 상대를 괴롭혔다. 결국 스위스는 1954년 이후 72년 만에 8강 진출이라는 성적표를 남기며 성공적인 대회를 마감했다.카보베르데, 일본, 노르웨이도 장기적인 팀 운영과 일정한 방향성을 정립하며, 언더독의 반란을 일으킨 팀들이다. 카보베르데의 부비스타(2020년 10월), 일본의 모리야스 하지메(2018년 8월), 노르웨이의 스톨레 솔바켄(2020년 12월)은 최소 5년 이상 지휘봉을 잡으며 팀을 한 단계 끌어올렸다.인구 53만의 소국 카보베르데는 이번 월드컵 베스트 팀으로 손색이 없었다. 스페인과의 1차전 0-0 무승부는 결코 우연이 아니었다. 잘 조직화된 수비 완성도와 빠른 카운터 어택으로 조별리그를 통과한 데 이어 아르헨티나와의 32강전에서 는 대회 최고의 명승부를 연출하기도 했다. 연장전에서 2-3으로 패하며 월드컵 여정을 마감했지만 축구 팬들에게 잊을 수 없는 추억을 선사했다.전통적으로 높이와 피지컬 중심의 축구를 선보인 노르웨이는 황금세대의 출현과 함께 역대 최고 성적인 8강에 올랐으며, 일본은 비록 32강에서 브라질에 패하며 탈락했지만 팀 워크만큼은 우승후보들과 견줘도 손색이 없다는 평가를 받기에 충분했다.