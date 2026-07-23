한화의 4연패 탈출을 이끈 '리드오프' 심우준

한화이글스

김경문 감독의 믿음에 심우준은 부응을 했다경기 종료 후 심우준은 방송 인터뷰를 통해 "사실 리드오프로 선발 출장할 줄은 생각도 못했다. 처음에는 당황했지만, '즐기자'라는 마음으로 경기를 임한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 소감을 밝혔다.올러에게 강했던 심우준은 이번 경기에선 홈런까지 쳤다. 홈런 상황에 대해선 "밀어서 치려고 했었는데, 뜻하지 않게 슬라이더가 실투성으로 왔다. 그래서 가볍게 쳤는데, 운 좋게 넘어간 것 같다"라고 말했다.한화 이적 이후 처음으로 리드오프 선발 출전이었다. 이에 대해선 "솔직히 리드오프로 뛰어보고 싶다는 생각을 했었다. 팀이 좋지 않을 때 내가 리드오프로 나가서 보탬이 되고 싶다는 생각을 하긴 했는데, 다행히 보탬이 되었다"라고 말했다. 이어서 "(김경문) 감독님께서 또 (리드오프) 기회를 주신다면, 이번처럼 팀이 이길 수 있게 잘해보도록 하겠다"라고 말했다.지난해와 비교하면, 타격 지표가 확연하게 달라졌다. 작년에는 타율 0.231, OPS 0.587로 기대에 미치지 못했다. 하지만 올해는 타율 0.267, OPS 0.695로 나아진 모습을 보였다. 이에 대해선 "마인드를 바꿨다. 올해는 스프링캠프 때부터 웃으면서 경기를 하려고 노력을 했고, 자신에게 자신감을 많이 주려고 했다. 그러다 보니, 지금까지 좋은 성적으로 이어지고 있는 것 같다"라고 말했다.연패로 인해 한화의 팀 분위기가 걱정이 되었다. 이에 대해선 "열심히 하다 보니, 경기를 진 것이어서 팀 분위기가 나쁘지는 않았다. (류)현진이 형부터 임시 주장인 (김)태연이까지 긍정적으로 팀 분위기를 이끌려고 노력을 많이 하고 있다"라고 말했다.마지막으로 한화 팬들에게 "이번을 바탕 삼아 팀이 더 높은 곳을 갈 수 있도록 더 열심히 하겠다"라고 말했다.한편 23일 선발로 한화는 좌완 왕옌청을 예고했다. 이에 맞서는 KIA는 우완 시라카와가 선발 출격한다.