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한화의 4연패 탈출을 이끈 '리드오프' 심우준

한화의 4연패 탈출을 이끈 '리드오프' 심우준

22일 KIA전 3안타(1홈런) 4타점 맹활약, 팀의 4연패 사슬 끊어내

박재형(kbo1982_ing)
26.07.23 09:12최종업데이트26.07.23 09:12
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22일 KIA전 5타수 3안타(1홈런) 4타점 1득점으로 맹활약을 한 한화 심우준
22일 KIA전 5타수 3안타(1홈런) 4타점 1득점으로 맹활약을 한 한화 심우준한화이글스

한화가 KIA를 꺾고 4연패 사슬에서 벗어났다. 김경문 감독의 작전이 통했다. 이 선수의 리드오프 기용은 그야말로 파격적이었는데, 결과는 대성공이었다. 김경문 감독이 꼽은 키플레이어, 심우준이 그 주인공이었다.

심우준은 22일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 경기에서 1번 타자 유격수로 선발 출장했다. 한화 이적 후 처음으로 리드오프로 선발 출장했는데, 결과는 대성공이었다. 5타수 3안타(1홈런) 4타점 1득점으로 맹활약을 했다.

경기 전 한화 김경문 감독은 "심우준이 이번 시즌 KIA 에이스 올러 상대로 강했다. 그 활약을 기대하면서 리드오프로 배치했다"라고 말했다. 실제로 이번 경기 전까지 올러 상대로 심우준은 7타수 3안타 2타점 타율 0.429의 성적을 거뒀다. 이번에도 심우준은 감독의 기대에 그대로 부응했다.

첫 타석에서는 KIA 선발 올러의 2구 커브를 공략했으나 3루수 땅볼로 물러났다. 하지만 2번째 타석부터 심우준의 눈빛이 달라졌다. 2회초 1사 1, 2루 상황에서 KIA 선발 올러의 3구 슬라이더를 공략해 좌측 담장을 넘기는 쓰리런 홈런을 날렸다. 스코어는 4vs0. 이 홈런은 승기를 가져오게 만드는 결정적인 홈런이기도 했다.

세 번째 타석은 4회초 2사 1루 상황이었다. KIA 선발 올러의 4구 직구를 공략해 중전 안타를 만들며 1, 3루 찬스를 만들어 주었다. 하지만 후속 타자 오재원이 중견수 뜬공으로 물러나면서 득점으로 연결되지는 못했다.

네 번째 타석은 6회초 1사 2루 상황이었다. KIA 투수 이태양의 6구 커브를 공략해 1타점 적시타를 만들었다. 이때 스코어는 5vs1이었고, 한화 승리에 쐐기를 박는 적시타이기도 했다.

마지막 타석은 8회초 1사 상황이었다. KIA 투수 이형범의 초구 투심을 과감하게 공략했으나 중견수 뜬공으로 물러났다.

김경문 감독의 믿음에 심우준은 부응을 했다
김경문 감독의 믿음에 심우준은 부응을 했다한화이글스

경기 종료 후 심우준은 방송 인터뷰를 통해 "사실 리드오프로 선발 출장할 줄은 생각도 못했다. 처음에는 당황했지만, '즐기자'라는 마음으로 경기를 임한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 소감을 밝혔다.

올러에게 강했던 심우준은 이번 경기에선 홈런까지 쳤다. 홈런 상황에 대해선 "밀어서 치려고 했었는데, 뜻하지 않게 슬라이더가 실투성으로 왔다. 그래서 가볍게 쳤는데, 운 좋게 넘어간 것 같다"라고 말했다.

한화 이적 이후 처음으로 리드오프 선발 출전이었다. 이에 대해선 "솔직히 리드오프로 뛰어보고 싶다는 생각을 했었다. 팀이 좋지 않을 때 내가 리드오프로 나가서 보탬이 되고 싶다는 생각을 하긴 했는데, 다행히 보탬이 되었다"라고 말했다. 이어서 "(김경문) 감독님께서 또 (리드오프) 기회를 주신다면, 이번처럼 팀이 이길 수 있게 잘해보도록 하겠다"라고 말했다.

지난해와 비교하면, 타격 지표가 확연하게 달라졌다. 작년에는 타율 0.231, OPS 0.587로 기대에 미치지 못했다. 하지만 올해는 타율 0.267, OPS 0.695로 나아진 모습을 보였다. 이에 대해선 "마인드를 바꿨다. 올해는 스프링캠프 때부터 웃으면서 경기를 하려고 노력을 했고, 자신에게 자신감을 많이 주려고 했다. 그러다 보니, 지금까지 좋은 성적으로 이어지고 있는 것 같다"라고 말했다.

연패로 인해 한화의 팀 분위기가 걱정이 되었다. 이에 대해선 "열심히 하다 보니, 경기를 진 것이어서 팀 분위기가 나쁘지는 않았다. (류)현진이 형부터 임시 주장인 (김)태연이까지 긍정적으로 팀 분위기를 이끌려고 노력을 많이 하고 있다"라고 말했다.

마지막으로 한화 팬들에게 "이번을 바탕 삼아 팀이 더 높은 곳을 갈 수 있도록 더 열심히 하겠다"라고 말했다.

한편 23일 선발로 한화는 좌완 왕옌청을 예고했다. 이에 맞서는 KIA는 우완 시라카와가 선발 출격한다.

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