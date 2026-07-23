현상금 200만 달러... 판은 커지고 이동욱은 독해졌다

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디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2'디즈니플러스
2회 '은둔자'편은 그로부터 1년이 지난 시점을 배경으로 한다. 정지안은 자신을 지키기 위해 불법 무기 쇼핑몰을 운영했다는 삼촌의 진심을 쉽게 받아들이지 못한다. 결국 모든 것을 뒤로한 채 한적한 섬마을에서 새로운 삶을 시작하지만, 평범한 일상은 오래가지 못한다.
막대한 피해를 입은 바빌론은 한국 조직을 전면 재편한다. 새롭게 등장한 동아시아 총괄 쿠나사기 진(정윤하 분)은 실패한 간부를 냉혹하게 제거하며 시즌2의 긴장감을 단숨에 끌어올린다. 반면 정진만은 확보한 기밀 정보를 토대로 자신과 정지안, 주변 인물들에 대한 공격을 중단하라고 요구하며 협상에 나선다.
그 무렵 다크웹에는 정지안에게 현상금 200만 달러가 걸린다. 평범한 주민으로 보였던 우진(유현수 분)의 정체까지 드러나면서 이야기는 다시 거대한 생존 전쟁으로 확장된다. 이렇듯 2회는 시즌2가 단순히 시즌1의 후속편이 아니라 더 커진 세계관을 향해 나아가고 있음을 암시한다.
강력해진 액션과 이야기