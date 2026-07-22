빅리그 112승 '거물' 카라스코, 위기의 LG 구할까

LG 트윈스

빅리그 112승, 2017년 사이영상 투표 4위에 빛나는 베테랑 투수 카라스코가 22일 LG와 계약했다.KBO리그에서 활약하는 외국인 투수들은 주로 메이저리그에서 확실히 자리를 잡지 못한 선수가 많다. 실제로 KBO리그를 지배한 최고의 외국인 투수로 군림했던 더스틴 니퍼트와 에릭 페디(시카고 화이트삭스), 코디 폰세(토론토 블루제이스) 등도 KBO리그 입성 당시에는 빅리그에서 큰 성공을 하지 못한 선수에 불과했다. 하지만 가끔 메이저리그에서도 뛰어난 업적을 남긴 투수들이 KBO리그에 올 때도 있다.이름값이 높은 외국인 투수 영입에 가장 적극적이었던 팀은 바로 KIA 타이거즈였다. KIA는 2007년 샌프란시스코 자이언츠 소속으로 메이저리그 정상급 셋업맨으로 활약했던 펠릭스 로드리게스를 영입했다. 하지만 빅리그 통산 홀드가 133개에 달했던 로드리게스는 전성기가 지난 30대 중반의 나이에 KBO리그에 진출했다가 1패 1세이브 10홀드 3.13의 평범한 성적을 남긴 채 어깨 부상을 당하며 팀을 떠났다.KIA는 2008년에도 휴스턴 애스트로스에서 활약하던 1998년 16승, 1999년 21승을 기록하며 빅리그를 호령했던 고 호세 리마를 영입했다. 하지만 리마는 14경기에서 3승 6패 1홀드 4.89의 초라한 성적을 남긴 채 시즌 도중 방출됐다. 2012년 메이저리그에서 퍼펙트 게임을 달성했던 필립 험버 역시 2015년 KIA와 계약하며 화제가 됐지만 12경기에서 3승 3패 6.75로 부진을 면치 못하다가 에반 믹과 교체됐다.이름값이 높은 외국인 투수를 영입했다가 번번이 실패했던 KIA는 2016 시즌을 앞두고 메이저리그에서 특급 유망주로 주목 받았던 헥터 노에시를 통해 한을 풀었다. 2016년 206.2이닝을 던지며 15승을 기록한 헥터는 2017년 201.2이닝을 소화하며 양현종과 함께 '동반 20승'이라는 대기록을 세웠다. 2년 동안 408.1이닝을 던진 헥터는 2018년 니퍼트에 이어 역대 2번째로 200만 달러의 연봉을 받는 외국인 선수가 됐다.SSG 랜더스는 2022년 뉴욕 양키스에서 활약하던 2011년 16승, 2012년 12승을 기록했던 베테랑 투수 이반 노바를 총액 100만 달러에 영입했다. 노바의 빅리그 커리어는 전성기가 짧았던 리마를 능가하는 수준이었지만 코로나19와 기량 하락의 여파로 SSG 합류 전 2년 동안 빅리그에서 4경기 밖에 등판하지 못했다. 결국 노바는 2022년 12경기에서 3승 4패 6.50으로 부진하다가 전반기가 끝나기 전 방출됐다.2025년 한국시리즈 우승을 차지한 LG는 13승을 기록한 에이스 요니 치리오스와 후반기 6승에 이어 한국시리즈 2승으로 '우승 청부사' 역할을 톡톡히 했던 앤더스 톨허스트로 이어지는 외국인 원투펀치와 재계약했다. 톨허스트는 지난해에 비해 안정감이 떨어진다는 평가 속에서도 전반기 11번의 퀄리티스타트와 함께 8승을 기록했지만 치리노스는 8경기에서 2승 3패 6.68로 기대에 한참 미치지 못했다.결국 LG는 지난 6월 3일 치리노스를 방출하고 시카고 컵스의 마이너리그에서 활약하던 리오스와 총액 45만 달러에 계약을 맺었다. 시속 160km를 넘나드는 강속구를 던지는 리오스는 빅리그 통산 93경기에 등판했지만 선발 경험이 1경기도 없는 '전문 불펜 투수'였다. 선발 자원이 풍부했던 LG는 시즌 도중 리오스를 억지로 선발로 변신 시키기 보다는 유영찬의 부상으로 다소 약해진 불펜진에 합류 시키기로 했다.리오스는 6월 한 달 동안 4홀드를 기록하면서 LG의 불펜에서 잘 적응하는 것처럼 보였지만 7월 들어 7경기에서 단 1홀드를 추가하는 데 그쳤다. 리오스가 불펜에서 압도적인 구위를 보여주면 임시 마무리를 맡고 있는 손주영을 선발로 복귀시키고 리오스에게 뒷문을 맡기려 했던 LG의 계획은 끝내 실패로 돌아갔다. 결국 LG는 지난 21일 리오스를 웨이버 공시했고 22일 선발 자원 카라스코를 영입했다.클리블랜드 시절 추신수(SSG 구단주 보좌역 겸 육성총괄)의 팀 동료였던 카라스코는 빅리그에서 17년 동안 활약하면서 343경기에 등판해 112승 105패 2세이브 4.24의 성적을 기록했다. 특히 카라스코는 4년 연속 두 자리 승수를 기록하며 전성기를 달리던 2019년 백혈병을 진단 받은 후 1년 만에 선발승을 따냈고 뉴욕 메츠 이적 후 2022년 15승을 기록하면서 많은 야구팬들을 감동 시켰던 '인간승리'의 주인공이다.지금까지 KBO리그 무대를 밟은 외국인 투수 중 독보적으로 화려한 커리어를 자랑하고 있지만 카라스코의 가장 큰 불안 요소는 역시 만 39세가 된 많은 나이다. 물론 카라스코와 동갑인 류현진(한화 이글스)이 여전히 리그 정상급 선발 투수로 활약하고 있지만 카라스코가 전성기가 지난 것은 분명한 사실이다. 빅리그 112승에 빛나는 카라스코는 시즌 개막 후 가장 큰 위기에 빠진 LG의 구세주가 될 수 있을까.