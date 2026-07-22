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창단 첫 해 K리그 데뷔한 용인FC "관중은 합격, 성적은 숙제"

창단 첫 해 K리그 데뷔한 용인FC "관중은 합격, 성적은 숙제"

용인FC의 성공적인 K리그2 안착을 위한 좌담회... 홈경기 관중 K리그2 평균 웃돌아

용인시민신문 함승태(yongin21)
26.07.22 16:35최종업데이트26.07.22 16:35
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용인시민신문은 YSB미디어와 함께 K리그2 2026 시즌 후반기 시작과 함께 용인FC의 전반기 성적을 짚고 후반기 과제를 모색하는 좌담회를 마련했다. 좌담회에는 용인FC 김진형 단장, 서포터즈 용비어천가 이동렬 대표, 양승희 용인사랑스포츠포럼 대표가 참석했다. 올해 1월 창단식을 가진 용인FC는 전반기를 마치고 7월 4일 파주 원정을 시작으로 후반기에 돌입했다.

왼쪽부터 이동열 서포터즈 용비어천가 대표, 김진형 용인FC 단장, 양승희 용인사랑스포츠포럼 대표, 함승태 용인시민신문 기자 /사진 김민주 PD
왼쪽부터 이동열 서포터즈 용비어천가 대표, 김진형 용인FC 단장, 양승희 용인사랑스포츠포럼 대표, 함승태 용인시민신문 기자 /사진 김민주 PD용인시민신문

아쉬운 순위, 선전한 관중몰이

- 사회자 : 용인FC는 전반기 14경기에서 2승 7무 5패, 승점 13점으로 17개 구단 중 13위에 올랐다. 관중 면에서는 어떻게 평가하나?

김진형 용인FC 단장 : 창단의 의미가 큰 만큼 경기력 면에서는 기대에 못 미쳤지만, 후반기 반등을 준비하고 있다. 관중은 8경기 총 3만 8970명, 평균 4871명으로 리그 평균 4841명보다 높다. 애초 목표인 평균 5000명에는 살짝 못 미치지만 파주·화성·서울 이랜드보다 높은 수치이다. 7~8월 무더위 속에서 관중이 줄어들 수 있는 만큼 연말 목표를 채우는 데 가장 신경 쓰고 있다.

이동렬 용비어천가 대표 : 신생팀 첫 시즌이라 초반 우여곡절과 부상 이탈이 많았지만, 전반기 막판부터 선수단 체계와 경기력이 살아나는 추세라 후반기가 기대된다. 3월 1일 천안시티전과 수원 삼성전은 만 명을 넘겼는데, 개막전 이벤트와 빅클럽 효과가 컸던 것이라 다소 부풀려진 수치일 수 있다. 그 이후 지금까지 3000명 대를 꾸준히 유지하는 게 다행이고, 원정 경기에도 먼 거리임에도 평균 100명 이상이 꾸준히 함께하고 있어 고무적인 상황이다.

김진형 : 부상과 초반 훈련 여건 등 여러 허들이 있었지만 지금은 대부분 해소된 상태이고, 애초 목표인 중위권 달성을 위해 선수 영입을 계속 보강하고 있다. 홍보·마케팅에도 신경 쓴 결과 평균 관중은 수원 삼성·대구FC에 이어 리그 3~4위권이고, 상반기 팬 프렌들리 상에서는 신생 구단 최초로 2위에 올랐다. 후반기에는 꼭 1위를 해보자는 각오이다. 수비 조직력과 용병 활약은 아쉬운 부분이지만, 후반기 들어 팀 분위기가 좋아지고 있고 후반기 첫 경기도 승리로 시작했다.

양승희 용인사랑스포츠포럼 대표 : 창단을 하고 올해 시즌이 일찍 시작됐다. 그러면서 선수들이 조직력을 갖추고 하는 데 시간이 부족했던 것도 있고, 부상 선수들도 속출했다. 이런 것들이 부진의 요인이 아니었나 한다. 또 하나 아쉬운 것은 용병들의 활약이 K2에서는 절대적인데 부족한 부분이 아쉽고 보강이 됐으면 하는 바람이다. 후반으로 갈수록 팀이 안정을 찾고 좋은 경기력을 보여 긍정적이다. 득점을 하고 뒤집는 것이 관중을 더 끌어모을 수 있는 요소도 되고, 팀 분위기도 괜찮은 것 같다.

김진형 용인FC 단장이 전반기 성적과 후반기 계획에 대해 설명하고 있다.
김진형 용인FC 단장이 전반기 성적과 후반기 계획에 대해 설명하고 있다.용인시민신문

여름 이적시장, 공격진 새 판 짜기

- 사회자 : 골키퍼 노보 선수가 6경기 13실점, 황성민 선수는 8경기 9실점(클린시트 2회)을 기록했는데.

김진형 : 야심 차게 외국인 골키퍼를 영입했는데, 아직 잘했다고 평가하기는 어렵다. 노보 선수는 빌드업과 킥 능력 등 발밑이 굉장히 좋은 특출한 장점을 갖고 있고, 황성민 선수는 선방 능력과 안정감, 경험치가 상당하다. 전반기 팀워크가 자리 잡지 못한 채 공격적으로 나서다 보니 뒷공간이 열렸던 것으로, 실점을 골키퍼 한 명의 문제로만 볼 수는 없다. 지금은 누가 주전이라기보다 전술과 상대에 맞춘 경쟁 구도가 될 것이다.

사회자 : 여름 이적시장에서 공격의 한 축이었던 이승준·김민우·차승현 선수가 팀을 떠나 팬들과 시민들이 궁금해할 것 같다.

김진형 : 모두 전반기 핵심 전력이었지만 '대체 불가냐 아니냐'와 구단의 기회비용을 함께 고려해야 했다. 김민우 선수는 은퇴를 앞두고 J리그에서 플레잉 코치로 뛰며 지도자 수업을 받을 좋은 기회를 강하게 원했고, 마침 비티뷰 선수 영입과 자르델 선수 복귀가 맞물려 있어 선수의 앞길을 막지 않기로 했다. 이승준 선수는 임대 신분이었던 데다 좌측 측면·중앙 미드필더를 볼 수 있는 새 외국인 선수와 김보섭 선수, 부상에서 완전히 벗어난 조재훈 선수 복귀를 함께 고려해 임대 조기 종료를 결정했다.

이동렬 : 쓰리백 전술을 쓰면서 공격 전개에 어려운 점이 있었던 것 같지만, 그 해법은 코칭 스태프와 단장님이 찾을 것이라고 생각한다. 7월까지가 이적 허용 기간이라 각 팀의 물밑 작업이 이어지고 있어 조금 더 지켜봐야 할 것 같다. 이승준 선수가 대구전에서 골을 넣고 세리머니를 했을 때 서포터즈들이 감명 깊게 기억하고 있어 이탈에 대한 아쉬움도 있다. 하지만 새로운 스쿼드로도 좋은 결과를 낼 수 있다는 게 확인된 만큼 새로 합류하는 선수들에 대한 기대도 크다.

- 사회자 : 후반기 관전 포인트가 있다면?

김진형 : 전반기는 석현준·가브리엘·이승준 선수가 공격의 중심축이었다면, 후반기에는 비티뉴 선수와 부상에서 복귀할 자르델·조재훈 선수까지 옵션이 늘었다. 감독님도 처음부터 원했던 공격 지향 축구를 부상 선수 속출로 미뤄뒀던 것인데, 후반기에는 쓰리백과 병행해 보여드리려 한다. 수비에만 치우치는 축구는 우리도, 팬들도 원하는 게 아니기 때문에 공격 옵션의 다양성이 관전 포인트가 될 것이니다.

팬 편의는 개선, 교통·주차는 숙제

- 사회자 : 홈경기장인 미르스타디움 환경과 관련, 팬들이 느끼는 접근성이나 편의시설 등은 어떤가.

이동렬 용비어천가 대표가 홈경기장에 대한 환경에 대한 개선점에 대해 밝히고 있다.
이동렬 용비어천가 대표가 홈경기장에 대한 환경에 대한 개선점에 대해 밝히고 있다.용인시민신문

이동렬 : 창단 전부터 이어진 개선 사업 덕에 미르스타디움 환경은 많이 나아졌다. 하지만 교통과 주차는 구단 힘만으로 될 일이 아니라 시의 협조가 필요한 부분이라 아쉬운 점이 있다. 홈 팬 입장에서는 전광판에 대한 불만은 아직 크지 않고, 매점과 푸드트럭 등 편의시설도 잘 이용하고 있어 크게 불만은 없는 편이다.

김진형 : 팬의 약 70%가 자가 차량으로 오는 만큼 시를 비롯한 기관과 협조가 수반돼야 하는 부분이라 한계가 있다. 6월 월드컵 휴식기 동안 W석을 지정석으로 바꾸는 등 팬 요구를 상당 부분 반영했고, 서포터즈와 정기 간담회를 통해 건의사항을 계속 개선해 나가고 있다. 전광판 확충 등은 구단주인 시장님도 용인특례시 위상에 맞게 지원하겠다는 뜻을 여러 차례 밝혔지만, 의회와 예산 상황도 함께 봐야 하는 사안이다. 경기력 역시 5월 이후 뒷심이 붙어 후반기 첫 라운드까지 6경기 무패를 이어가고 있는 만큼, 신규·복귀 선수를 다양하게 활용하면 후반기 경기력은 전반기보다 좋아질 것으로 기대한다.

용인시 축구센터와 프로팀 연계 관건

- 사회자 : 용인시축구센터 유소년팀과 용인FC와 연계도 중요할 듯하다. 유소년 시스템과 지역 인재 육성 방안도 필요할 듯하다.

양승희 : 시민축구단으로서 지역 출신 선수 비중을 높이는 게 가장 좋은 모델이다. 다만 포항처럼 유스가 잘 갖춰진 팀도 지역 선수 비중이 30%를 넘기 어렵다고 알고 있어 현실적으로 100%를 채우기는 어렵다. 현재 12세 이하 엘리트 선수단이 13개 팀, 15세는 10개 팀(용인FC 제외), 고등부는 2개 팀 정도가 주말리그에 참가하고 있는데, 우수한 지역 선수의 외부 유출을 막기 위한 구단의 적극적인 확보 노력이 필요하다. 용인시축구센터가 25년 정도 교육기관 역할을 충실히 해온 만큼, 좋은 선수를 발굴·육성해 빅클럽에 이적시키며 재정을 확보하는 '셀링 구단' 모델도 검토해 볼 만하다고 생각한다.

양승희 용인사랑스포츠포럼 대표가 유소년 시스템에 대한 방향에 대해 말하고 있다.
양승희 용인사랑스포츠포럼 대표가 유소년 시스템에 대한 방향에 대해 말하고 있다.용인시민신문

김진형 : 2030년 승격 또는 언제든 승격 가능한 체급을 갖춘다는 목표 아래 3~4년 차부터는 유스에서 성장한 선수가 꾸준히 프로에 승급해 경기를 뛸 수 있는 구조를 만들려 한다. 이를 위해 스카우팅 연령대를 낮춰 구단이 필요로 하는 유형의 선수를 직접 육성한다는 계획이다. 태성고등학교 등 지역 학교와 관내 대학 선수도 당연히 발굴 대상이다. 하지만 다른 구단들과 영입 경쟁을 벌여야 해 관내에 있다고 좋은 선수가 모두 용인FC로 오는 것은 아니라는 아이러니도 있다. 그래도 포항스틸러스처럼 유스 선수를 잘 발굴해 잘 쓰고 잘 파는 모델을 좋아하고, 그런 방향으로 초창기 선수단 문화까지 함께 만들어 가려고 한다.

"2030년 K리그1 승격, 목표는 지역 문화"

- 사회자 : K리그1으로 승격해서 좋은 환경에서 응원하고 좋은 경기장에서 선수들이 뛰는 날이 오길 바랄지 않을까 한다.

김진형 단장 : 최윤겸 감독님이 창단식에서 6강을 언급했지만, 구단의 올 시즌 공식 목표는 8~9위이다. 감독님의 의지와 가능성을 반영한 발언으로 이해하고 있고, 우리로서는 한 자릿수 순위를 달성하면 만족스러운 결과가 될 것이다. 클럽하우스는 올해는 어려울 것 같고 내년쯤 착공을 예상한다. 재정 자립과 시설 환경, 경기장 입지는 용인을 포함한 K리그 29개 팀 모두의 숙제인데, 반 시즌을 치른 우리로서는 올해와 내년까지 팬들이 가장 쾌적하게 경기장을 찾을 수 있는 여건을 만드는 게 최우선이다. 재정 자립 방안은 시·관계 부서와 논의하고 있고, 이 논의가 얼마나 빨리 이뤄지느냐에 따라 팬덤 확장과 자립 시기도 앞당겨질 것이다.

양승희 대표 : 프로축구단을 운영한다는 것은 프로축구단 운영은 하나의 지역 문화를 만드는 일이라고 생각한다. 꾸준히 경기장을 찾는 고정 팬이 약 3000명 정도로, 경기 외적으로도 음식과 이벤트, 가족 단위 문화를 함께 즐길 수 있는 여건이 자리 잡길 바란다. 2030년 K리그1 승격 못지않게 용인 시민들이 '내 팀'이라는 이미지를 갖게 되는 것이 창단의 진짜 의미라고 생각한다. 그러한 것들이 잘 이뤄질 수 있게 준비해야 되고 또 그런 문화가 생겼으면 좋겠다.

이동렬 대표 : 용인FC라는 로컬 팀이 생긴 것 자체가 큰 자부심이고 행복한 일이다. 이 행복과 자부심을 계속 유지할 수 있는 당위성을 지켜나가는 것이 중장기적으로 가장 중요하다고 생각한다. 구단과 팬, 시가 모두 힘을 합쳐야 한다. 해외에서 흔히 쓰는 'Support your local team'(지역 연고 팀을 응원하세요)이라는 말처럼, 우리도 자부심을 느끼며 어디서든 유니폼을 입고 다닐 수 있는 문화가 됐으면 좋겠다.

- 사회자 : 용인은 원심력이 강한 도시라고 한다. 용인FC가 구심력으로 지역을 통합하고 화합하는 역할을 하길 바란다. 오늘 다 다루지 못한 용인 축구 발전과 축구 문화 형성에 관한 이야기는 다음 기회에 다시 나누도록 하겠다.

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덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.
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