창단 첫 해 K리그 데뷔한 용인FC "관중은 합격, 성적은 숙제"

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왼쪽부터 이동열 서포터즈 용비어천가 대표, 김진형 용인FC 단장, 양승희 용인사랑스포츠포럼 대표, 함승태 용인시민신문 기자 /사진 김민주 PD용인시민신문
아쉬운 순위, 선전한 관중몰이
- 사회자 : 용인FC는 전반기 14경기에서 2승 7무 5패, 승점 13점으로 17개 구단 중 13위에 올랐다. 관중 면에서는 어떻게 평가하나?
김진형 용인FC 단장 : 창단의 의미가 큰 만큼 경기력 면에서는 기대에 못 미쳤지만, 후반기 반등을 준비하고 있다. 관중은 8경기 총 3만 8970명, 평균 4871명으로 리그 평균 4841명보다 높다. 애초 목표인 평균 5000명에는 살짝 못 미치지만 파주·화성·서울 이랜드보다 높은 수치이다. 7~8월 무더위 속에서 관중이 줄어들 수 있는 만큼 연말 목표를 채우는 데 가장 신경 쓰고 있다.
이동렬 용비어천가 대표 : 신생팀 첫 시즌이라 초반 우여곡절과 부상 이탈이 많았지만, 전반기 막판부터 선수단 체계와 경기력이 살아나는 추세라 후반기가 기대된다. 3월 1일 천안시티전과 수원 삼성전은 만 명을 넘겼는데, 개막전 이벤트와 빅클럽 효과가 컸던 것이라 다소 부풀려진 수치일 수 있다. 그 이후 지금까지 3000명 대를 꾸준히 유지하는 게 다행이고, 원정 경기에도 먼 거리임에도 평균 100명 이상이 꾸준히 함께하고 있어 고무적인 상황이다.
김진형 : 부상과 초반 훈련 여건 등 여러 허들이 있었지만 지금은 대부분 해소된 상태이고, 애초 목표인 중위권 달성을 위해 선수 영입을 계속 보강하고 있다. 홍보·마케팅에도 신경 쓴 결과 평균 관중은 수원 삼성·대구FC에 이어 리그 3~4위권이고, 상반기 팬 프렌들리 상에서는 신생 구단 최초로 2위에 올랐다. 후반기에는 꼭 1위를 해보자는 각오이다. 수비 조직력과 용병 활약은 아쉬운 부분이지만, 후반기 들어 팀 분위기가 좋아지고 있고 후반기 첫 경기도 승리로 시작했다.
양승희 용인사랑스포츠포럼 대표 : 창단을 하고 올해 시즌이 일찍 시작됐다. 그러면서 선수들이 조직력을 갖추고 하는 데 시간이 부족했던 것도 있고, 부상 선수들도 속출했다. 이런 것들이 부진의 요인이 아니었나 한다. 또 하나 아쉬운 것은 용병들의 활약이 K2에서는 절대적인데 부족한 부분이 아쉽고 보강이 됐으면 하는 바람이다. 후반으로 갈수록 팀이 안정을 찾고 좋은 경기력을 보여 긍정적이다. 득점을 하고 뒤집는 것이 관중을 더 끌어모을 수 있는 요소도 되고, 팀 분위기도 괜찮은 것 같다.