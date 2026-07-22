창단 첫 해 K리그 데뷔한 용인FC "관중은 합격, 성적은 숙제"

용인시민신문

- 사회자 : K리그1으로 승격해서 좋은 환경에서 응원하고 좋은 경기장에서 선수들이 뛰는 날이 오길 바랄지 않을까 한다.

- 사회자 : 용인은 원심력이 강한 도시라고 한다. 용인FC가 구심력으로 지역을 통합하고 화합하는 역할을 하길 바란다. 오늘 다 다루지 못한 용인 축구 발전과 축구 문화 형성에 관한 이야기는 다음 기회에 다시 나누도록 하겠다.

양승희 용인사랑스포츠포럼 대표가 유소년 시스템에 대한 방향에 대해 말하고 있다.김진형 : 2030년 승격 또는 언제든 승격 가능한 체급을 갖춘다는 목표 아래 3~4년 차부터는 유스에서 성장한 선수가 꾸준히 프로에 승급해 경기를 뛸 수 있는 구조를 만들려 한다. 이를 위해 스카우팅 연령대를 낮춰 구단이 필요로 하는 유형의 선수를 직접 육성한다는 계획이다. 태성고등학교 등 지역 학교와 관내 대학 선수도 당연히 발굴 대상이다. 하지만 다른 구단들과 영입 경쟁을 벌여야 해 관내에 있다고 좋은 선수가 모두 용인FC로 오는 것은 아니라는 아이러니도 있다. 그래도 포항스틸러스처럼 유스 선수를 잘 발굴해 잘 쓰고 잘 파는 모델을 좋아하고, 그런 방향으로 초창기 선수단 문화까지 함께 만들어 가려고 한다.김진형 단장 : 최윤겸 감독님이 창단식에서 6강을 언급했지만, 구단의 올 시즌 공식 목표는 8~9위이다. 감독님의 의지와 가능성을 반영한 발언으로 이해하고 있고, 우리로서는 한 자릿수 순위를 달성하면 만족스러운 결과가 될 것이다. 클럽하우스는 올해는 어려울 것 같고 내년쯤 착공을 예상한다. 재정 자립과 시설 환경, 경기장 입지는 용인을 포함한 K리그 29개 팀 모두의 숙제인데, 반 시즌을 치른 우리로서는 올해와 내년까지 팬들이 가장 쾌적하게 경기장을 찾을 수 있는 여건을 만드는 게 최우선이다. 재정 자립 방안은 시·관계 부서와 논의하고 있고, 이 논의가 얼마나 빨리 이뤄지느냐에 따라 팬덤 확장과 자립 시기도 앞당겨질 것이다.양승희 대표 : 프로축구단을 운영한다는 것은 프로축구단 운영은 하나의 지역 문화를 만드는 일이라고 생각한다. 꾸준히 경기장을 찾는 고정 팬이 약 3000명 정도로, 경기 외적으로도 음식과 이벤트, 가족 단위 문화를 함께 즐길 수 있는 여건이 자리 잡길 바란다. 2030년 K리그1 승격 못지않게 용인 시민들이 '내 팀'이라는 이미지를 갖게 되는 것이 창단의 진짜 의미라고 생각한다. 그러한 것들이 잘 이뤄질 수 있게 준비해야 되고 또 그런 문화가 생겼으면 좋겠다.이동렬 대표 : 용인FC라는 로컬 팀이 생긴 것 자체가 큰 자부심이고 행복한 일이다. 이 행복과 자부심을 계속 유지할 수 있는 당위성을 지켜나가는 것이 중장기적으로 가장 중요하다고 생각한다. 구단과 팬, 시가 모두 힘을 합쳐야 한다. 해외에서 흔히 쓰는 'Support your local team'(지역 연고 팀을 응원하세요)이라는 말처럼, 우리도 자부심을 느끼며 어디서든 유니폼을 입고 다닐 수 있는 문화가 됐으면 좋겠다.