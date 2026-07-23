사이트 전체보기
슬럼프 빠진 작가가 젊은 학생 글에 반해 벌인 일

슬럼프 빠진 작가가 젊은 학생 글에 반해 벌인 일

[리뷰] 영화 <장르만 로맨스>

홍영미(ssaem1)
26.07.23 17:45최종업데이트26.07.23 17:45
구글 검색 선호 출처로 추가
유난히 더운 날씨 탓에 밖으로 나갈 엄두조차 나지 않는 날이었다. 이른 아침 산책을 마치고, 거실에서 놀이로 한참 분주하다 손주들이 낮잠에 든 고요한 시간을 이용해 영화 한 편을 틀었다. 류승룡 주연의 영화 <장르만 로맨스>였다.

결과는 기대 이상이었다. 역시 류승룡이라는 탄성이 절로 나왔다. 특유의 가식 없고 자연스러운 제스처와 생활 연기는 보는 내내 마음을 편안하게 해주었다.

관계의 본질

영화 <장르만 로맨스>의 한 장면, 긴 슬럼프에 빠진 작가 김현(류승룡 분, 왼쪽)과 천재 지망생 유진(무진성 분, 오른쪽)이 마주 앉아 있다. 영화는 두 사람이 서로를 존중하며 진정한 파트너로 거듭나는 과정을 따뜻하게 담아냈다.
영화 <장르만 로맨스>의 한 장면, 긴 슬럼프에 빠진 작가 김현(류승룡 분, 왼쪽)과 천재 지망생 유진(무진성 분, 오른쪽)이 마주 앉아 있다. 영화는 두 사람이 서로를 존중하며 진정한 파트너로 거듭나는 과정을 따뜻하게 담아냈다.(주)NEW

영화 <장르만 로맨스>는 2021년 11월에 개봉한 대한민국의 코미디 드라마 영화로, 배우 조은지의 첫 상업 장편영화 연출작이다.

류승룡, 오나라, 김희원, 이유영, 성유빈, 무진성 등 연기파 배우들이 대거 출연하여, 7년째 슬럼프에 빠진 베스트셀러 작가를 중심으로 전처와 아들, 친구, 그리고 제자까지 얽히고설킨 '오만가지 사생활'을 그려낸다. 최근 넷플릭스에 새로 업데이트되면서 다시금 많은 이들의 주목을 받고 있기도 하다.

개봉 당시 영화 평단 역시 배우 출신 조은지 감독의 섬세한 연출력에 호평을 보냈다. 단순히 웃기는 코미디에 그치지 않고 인간관계의 본질을 파고든 점을 높이 샀다. 허남웅 영화평론가는 이 영화를 두고 이렇게 평했다.

"관계를 맺고 살아가는 우리에게 실패했거나 미숙한 인물들이 보여주는 사랑의 잔존 감정은, 웃음을 주면서도 이들과 다르지 않은 우리의 관계를 반추하도록 하는 묵직한 한 방이 있다."

김현이 보여준 '어른'

내가 가장 관심을 가지고 본 것은 영화의 중심축을 이루는 주인공 김현(류승룡 분)이 보여주는 '수용과 존중'이다. 유명 작가인 현은 재산도 많았고 명성도 있었지만, 정작 그것들이 그의 삶을 행복하게 만들어 주지는 못했다. 출판 봉쇄 수준의 극심한 슬럼프에 빠져 한 자도 쓰지 못하던 어느 날, 그는 자신이 가르치는 반의 남학생 유진(무진성 분)이 쓴 글을 읽고 깊은 감동 받는다. 현은 유진에게 함께 소설을 쓰자고 제안하고, 거장의 제안을 포기할 수 없었던 유진이 이를 받아들이며 두 사람의 공동 작업이 시작된다.

영화를 보는 동안 문득 스페인 영화를 원작으로 한 시리즈 <맨 끝줄 소년>이 떠오르기도 했다. 긴 슬럼프에 빠진 늙은 남성 작가와 그 앞에 나타난 젊은 남성이라는 구도가 닮아 있었기 때문이다. 혹시나 이야기의 방향이 그처럼 위태롭고 파국으로 치닫지는 않을까, 보는 동안 살짝 불안한 마음이 들었던 것도 사실이다.

하지만 <장르만 로맨스>는 전혀 다른 따뜻한 결말을 선물했다. 영화 속 김현은 자신의 위치와 자리를 명확히 알고 있는 사람이었다. 동성애자인 유진이 스승을 향해 마음에 품은 감정을 고백했을 때도, 현은 유진의 성정체성을 있는 그대로 존중하면서도 그를 철저히 한 명의 동등한 '동료 작가'로 대한다. 두 사람은 치열하게 토론하고 싸우며 글을 써 내려가고, 서로의 성장을 견인하는 진정한 파트너로 거듭난다.

유진이 품은 청춘의 용기

영화 <장르만 로맨스> 공식 포스터, ？슬럼프에 빠진 베스트셀러 작가 김현(류승룡 분)을 중심으로 다채로운 인물들이 얽히고설킨 관계를 유쾌하게 그려냈다.
영화 <장르만 로맨스> 공식 포스터, ？슬럼프에 빠진 베스트셀러 작가 김현(류승룡 분)을 중심으로 다채로운 인물들이 얽히고설킨 관계를 유쾌하게 그려냈다.(주)NEW

두 번째로 눈길을 끈 것은 젊은 작가 지망생 유진이 품고 있는 '솔직함과 극복의 용기'다. 유진은 사회적 편견이나 스승과의 관계 속에서 자신의 감정을 숨기지 않는다.

"선생님은 그렇게 태어난 거고, 저는 이렇게 태어난 거잖아요."

덤덤하게 자신의 존재를 인정하고 고백하는 청년, 그리고 상처받는 걸 두려워하지 않는 그의 태도는 관객의 마음을 두드린다. "상처받는 게 제 취미이고 극복하는 게 특기"라는 그의 말처럼, 유진은 거절의 아픔 속에서도 도망치지 않고 자신의 글과 삶을 직면한다.

유진이 보여준 리투아니아 빌뉴스 '우즈피스 공화국'의 이야기—1년에 딱 하루 존재하며, 모두가 '죽을 권리와 행복하지 않을 권리'를 갖는다는 예술인 마을의 사진 설명처럼—그는 미숙하지만 자신만의 속도로 진실하게 세상과 소통하고자 한다.

현은 그런 유진을 진정한 멘토로서 다정하게 품어준다. 어른은 어른답고 청년은 청년다운 이 다정한 결말은 보는 이의 마음을 편안하게 해준다. 타인을 온전히 받아들이고 존중하는 것, 그것이 진짜 어른이 가져야 할 태도일 것이다.

다름을 감싸는 온전한 연대

영화의 후반부, 북콘서트 장면과 마지막 내레이션은 작품 전체를 관통하는 핵심 메시지인 '연대와 위로'를 완성한다. 글을 쓰기 힘들어하는 순간 던지는 "작가를 만드는 건 필력이 아니라 인내다. 글은 머리가 아니라 궁둥이로 쓰라는 뜻이야" 같은 현실적인 조언을 넘어, 현은 유진에게 깊은 문장으로 대답한다.

"색을 섞는다고 그 색이 사라지는 것은 아니다. 다른 색으로 보일 뿐. 실은 그 속에 우리가 알던 원래의 색이 있는 것이다."

이어지는 김현의 마지막 내레이션은 영화가 던지는 가장 다정한 위로다.

"하나의 문장들이 모여 소설이 되듯 시큰한 감정들이 모여 인생이 된다. 치열하게 마음을 앓아 이별하고 사랑을 지켜내고 서로를 위로하며 그 따가웠던 계절 그들도 그러했다.

누군가는 비록 어리고, 무모하고 그리고 다르다 할지라도 그 주인공들 역시 찬란하게 또는 아물어가는 상처로 인생의 한 페이지를 채워가고 있다. 하지만 난 아직 펜을 들지 못했다. 상처를 극복하고 있을 그 친구에게 이 말을 꼭 전해야 펜을 들 수 있을 것 같다. 넌 누군가에게도 상처가 아니다. 넌 나에게 위로가 됐다."


우리 모두에게

<장르만 로맨스>는 표면적으로는 오해와 엉뚱한 로맨스가 얽힌 코미디의 탈을 쓰고 있지만, 그 안을 들여다보면 결코 가볍지 않은 인간관계의 진실을 이야기한다. 김현의 전처 미애(오나라 분)와 친구 순모(김희원 분)의 비밀스러운 연애, 방황하는 아들 성경(성유빈 분)의 모습까지, 저마다의 사정으로 어긋나고 시린 인물들이 서로를 이해해 가는 과정이 알차게 담겨 있다.

무더운 여름날, 손주들의 낮잠 시간을 빌려 만난 이 영화는 기대 이상의 편안함과 깊은 울림을 건네주었다.

"인생이 따갑다"고 느껴지는 순간이 누구에게나 찾아온다. 하지만 서로의 다름을 인정하고 있는 그대로 바라봐 주는 누군가가 있다면, 그 따가웠던 계절 역시 삶을 채우는 아름다운 한 문장이 될 수 있지 않을까. 상처와 방황 속에서도 자기만의 빛깔을 지켜가고 있는 이 세상 모든 '유진'과 '현'에게 이 따뜻한 이야기를 전하고 싶다.
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.
장르만로맨스 류승룡 오나라 영화추천 코믹영화추천

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
홍영미 (ssaem1) 내방

브런치 작가

이 기자의 최신기사 아팠던 손자들도 덩실덩실, '집콕' 육아의 구원 투수