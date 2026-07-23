슬럼프 빠진 작가가 젊은 학생 글에 반해 벌인 일

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"선생님은 그렇게 태어난 거고, 저는 이렇게 태어난 거잖아요."

"색을 섞는다고 그 색이 사라지는 것은 아니다. 다른 색으로 보일 뿐. 실은 그 속에 우리가 알던 원래의 색이 있는 것이다."

"하나의 문장들이 모여 소설이 되듯 시큰한 감정들이 모여 인생이 된다. 치열하게 마음을 앓아 이별하고 사랑을 지켜내고 서로를 위로하며 그 따가웠던 계절 그들도 그러했다.



누군가는 비록 어리고, 무모하고 그리고 다르다 할지라도 그 주인공들 역시 찬란하게 또는 아물어가는 상처로 인생의 한 페이지를 채워가고 있다. 하지만 난 아직 펜을 들지 못했다. 상처를 극복하고 있을 그 친구에게 이 말을 꼭 전해야 펜을 들 수 있을 것 같다. 넌 누군가에게도 상처가 아니다. 넌 나에게 위로가 됐다."





영화 <장르만 로맨스> 공식 포스터, ？슬럼프에 빠진 베스트셀러 작가 김현(류승룡 분)을 중심으로 다채로운 인물들이 얽히고설킨 관계를 유쾌하게 그려냈다.두 번째로 눈길을 끈 것은 젊은 작가 지망생 유진이 품고 있는 '솔직함과 극복의 용기'다. 유진은 사회적 편견이나 스승과의 관계 속에서 자신의 감정을 숨기지 않는다.덤덤하게 자신의 존재를 인정하고 고백하는 청년, 그리고 상처받는 걸 두려워하지 않는 그의 태도는 관객의 마음을 두드린다. "상처받는 게 제 취미이고 극복하는 게 특기"라는 그의 말처럼, 유진은 거절의 아픔 속에서도 도망치지 않고 자신의 글과 삶을 직면한다.유진이 보여준 리투아니아 빌뉴스 '우즈피스 공화국'의 이야기—1년에 딱 하루 존재하며, 모두가 '죽을 권리와 행복하지 않을 권리'를 갖는다는 예술인 마을의 사진 설명처럼—그는 미숙하지만 자신만의 속도로 진실하게 세상과 소통하고자 한다.현은 그런 유진을 진정한 멘토로서 다정하게 품어준다. 어른은 어른답고 청년은 청년다운 이 다정한 결말은 보는 이의 마음을 편안하게 해준다. 타인을 온전히 받아들이고 존중하는 것, 그것이 진짜 어른이 가져야 할 태도일 것이다.영화의 후반부, 북콘서트 장면과 마지막 내레이션은 작품 전체를 관통하는 핵심 메시지인 '연대와 위로'를 완성한다. 글을 쓰기 힘들어하는 순간 던지는 "작가를 만드는 건 필력이 아니라 인내다. 글은 머리가 아니라 궁둥이로 쓰라는 뜻이야" 같은 현실적인 조언을 넘어, 현은 유진에게 깊은 문장으로 대답한다.이어지는 김현의 마지막 내레이션은 영화가 던지는 가장 다정한 위로다.<장르만 로맨스>는 표면적으로는 오해와 엉뚱한 로맨스가 얽힌 코미디의 탈을 쓰고 있지만, 그 안을 들여다보면 결코 가볍지 않은 인간관계의 진실을 이야기한다. 김현의 전처 미애(오나라 분)와 친구 순모(김희원 분)의 비밀스러운 연애, 방황하는 아들 성경(성유빈 분)의 모습까지, 저마다의 사정으로 어긋나고 시린 인물들이 서로를 이해해 가는 과정이 알차게 담겨 있다.무더운 여름날, 손주들의 낮잠 시간을 빌려 만난 이 영화는 기대 이상의 편안함과 깊은 울림을 건네주었다."인생이 따갑다"고 느껴지는 순간이 누구에게나 찾아온다. 하지만 서로의 다름을 인정하고 있는 그대로 바라봐 주는 누군가가 있다면, 그 따가웠던 계절 역시 삶을 채우는 아름다운 한 문장이 될 수 있지 않을까. 상처와 방황 속에서도 자기만의 빛깔을 지켜가고 있는 이 세상 모든 '유진'과 '현'에게 이 따뜻한 이야기를 전하고 싶다.