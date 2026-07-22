"지금 그게 중요해?"... <호프>가 폭로한 맹신하는 사람들의 최후

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
〈호프〉가 시작되면, 관객은 만나기도 전에 한 사람을 믿게 된다. 해술 아저씨(임현식 분)다.
외딴 바닷가 마을 호포항. 찢겨 죽은 소를 두고 마을 청년이 말한다. 북한에서 넘어온 호랑이 소행일 거라고. 근거는 해술 아저씨가 그랬다는 것. 그 이름 한마디에 마을은 더 따지지 않는다. 이 마을에서 '해술 아저씨가 그랬다'는 말은 신뢰와 증명을 드러낸다. "그 사람이 그렇다면 그런 거지"라고 믿는다. 마을은 그를 판단을 통째로 맡겨둔 권위의 자리에 올려두었다.
영화 중반, 해술 아저씨가 처음 화면에 등장한다. 권위는 무너진다. 산에서 뭘 봤다는 이 노인은, 정작 진술은 안 하고 똥 마려웠던 이야기로 시간을 끈다. 입으로는 그것이 셋이라면서 손가락은 하나를 더 편다. 엉성하고 코믹한 노인이다.
여기에 이 영화가 감춰둔 질문이 있다. 저런 사람을 마을은 왜 떠받들었을까. 답은 간단하다. 마을은 그가 '무엇을' 어떻게 말하는지 본 적이 없다. '해술 아저씨'라는 이름만 봤다. 〈호프〉는 외계 괴물의 영화이기 이전에 누가 말했느냐로 굴러가는 마을을 배경 삼는다.
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