과거 청산하려던 은둔형 작가가 호텔 지하에서 본 것

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
인기 작가 '옴'은 아일랜드의 한적한 시골 호텔을 찾아 1주일간 머물기로 한다. 자신의 근작 <정복자> 3부작을 완성하기 위해서다. 하지만 그 외에도 다른 목적이 있다. 부모님의 유골을 당신들이 신혼여행을 왔던 곳에 뿌리기 위해서다. 소설 퇴고를 앞두고 옴은 신경이 곤두선 것처럼 보인다. 가족의 추억이 깃든 곳이지만, 도착부터 직원과 언쟁을 벌이고 자신을 알아보는 팬에게도 퉁명스럽게 대할 뿐이다. 소설 마무리도 난항이다.
호텔엔 기이한 점이 하나 있다. '허니문 스위트 룸'은 이름과 달리 문이 잠긴 채 봉쇄된 상태다. 들리는 이야기에 따르면 마녀의 지하실로 연결되기에 봉인했다고 한다. 옴은 괴소문을 믿지 않지만, 어쩌면 부모님이 신혼 때 그 객실에 묵었을지 모른다는 호기심이 생긴다. 게다가 기이한 환영을 체험하며 궁금증은 커져만 간다. 자신에게 친절하게 대하던 직원 '피오나'가 실종되자 잠긴 공간과 연관 있다고 여긴 그는 금단의 문을 연다.
21세기 공포영화의 새로운 물결, '포크 호러'