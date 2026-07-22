과거 청산하려던 은둔형 작가가 호텔 지하에서 본 것

㈜엔케이컨텐츠

<작품정보>

호컴

Hokum

2026 미국, 아일랜드, 아랍에미리트 포크 호러

2026.07.22. 개봉 107분 15세 관람가

감독 다미안 맥카시

출연 아담 스콧, 피터 쿠넌, 데이빗 윌못

수입 ㈜엔케이컨텐츠

배급 ㈜디스테이션

<호컴> 스틸<호컴>은 공포영화 타이틀을 달고 관객과 만나지만, 놀라울 만큼 유혈 낭자와 거리가 멀다. 물론 오싹한 순간은 숱하게 등장해도 일부러 창자를 끄집어내고 피를 쏟아붓는 자극은 지극히 절제되어 거의 찾아볼 수 없다. 영화는 고전 밀실 추리극의 문법과 초자연적 존재의 그림자 조합으로 보는 이가 시종일관 긴장을 놓을 수 없게 한다. 손쉬운 말초적 깜짝 효과 대신에 공들인 밀도가 화면의 안과 밖을 하나의 공기로 채운다. 숨이 가쁘게.주인공은 ▲피오나의 행방 ▲지하실 마녀의 미스터리 ▲부모님의 행복했던 시절 추적이란 복합적 의도 아래 금지된 객실로 진입한다. 물론 호락호락하지 않다. 호텔 경영주 집안이 이곳을 봉인한 데에는 다 이유가 있다. 이를 무시하고 금단의 공간을 침범했으니 목숨을 걸어야 한다. 처음엔 충동에 의지해, 자신이 들어선 곳이 어떤 위험을 품었는지 깨닫는 순간부터는 필사의 탈출을 시도하며 긴장감은 끝없이 증폭된다. 호텔 자체가 거대한 미궁으로 변한다.여기에 가장 알 수 없는 건 평범해 보이던 주변 사람이란 장치가 극적 분위기를 한껏 끌어올린다. 폭력의 수위도, 위협의 실체도 갈수록 보는 이를 도파민 중독으로 몰아가는 요즘 유행과는 동떨어져 있지만, 몰입감은 만만하지 않다. 태엽이 딱딱 돌아가는 효과음, 별다른 피 칠갑도 없이 쓱 나타났다가 사라지는 흔적, 막다른 길과 비좁은 구석이 자아내는 폐소공포증 같은 평범한 장치가 장인의 정교한 시계 조립 과정을 보듯 불안감을 극대화한다.예상외로 <호컴>은 고전 동화의 교훈을 잔혹하지만 충실하게 계승한다. 과거의 잊힌 존재를 팔아 현실의 부정함을 덮으려던 이들은 옛 정령에게 불손과 무례를 저지른 대가를 치러야 한다. 자연의 법칙을 형상화한 고대의 신격은 인간이 함부로 측량할 순 없어도 고유한 규칙과 질서를 수호하는 역할에 충실하다. 신화와 전설은 대부분 그런 세계의 균형과 이치를 설파하기 위한 목적에서 유래한 것들임을 유념해야 한다.영화는 정석적으로 요즘 관객이 쉬 까먹는 공포 장르 법칙을 일깨운다. 주인공은 죽을 고생을 하며 거듭 위기에 처할 테지만, 마녀로 표상되는 지하의 존재는 (인간의 상상력에 의지한) 무차별 살인마와는 차원이 다른 권능이다. 왜 <호컴>을 굳이 '포크 호러'라 정의하는지, 해당 장르가 어떤 성격으로 규정되는지 관객은 영화를 보고 나면 깨닫게 된다. 금방 휘발될 자극적 공포 대신 다크 판타지, 고딕 호러의 추종자로 정체성이 확고한 작업이다.