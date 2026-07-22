'명문' 포르투 입단한 황인범, 도전은 계속된다

한국 축구 대표팀 '중원 사령관' 황인범(29)이 포르투갈 프로축구에서 새로운 도전에 나선다.FC포르투 구단은 21일(한국시간) 황인범이 3년 계약에 1년 옵션이 포함된 계약서에 서명했다고 발표했다. 이적료는 450만 유로(약 76억 원)이고 등번호 16번을 받았다.포르투는 포르투갈 프로축구 프리메이라리가 우승을 31차례나 기록한 포르투갈의 최고 명문 구단이다. 유럽 챔피언스리그 우승도 두 차례나 차지했다. 다가오는 시즌에도 포르투갈 챔피언 자격으로 챔피언스리그에 나선다.2015년 K리그 대전 하나시티즌에 입단하며 프로 선수로 데뷔한 황인범은 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달을 따내며 병역을 해결한 뒤 이듬해 미국 메이저리그사커 밴쿠버 화이트캡스로 이적하며 해외 무대에 도전했다.곧이어 러시아 루빈 카잔으로 이적하며 유럽 입성에 성공한 황인범은 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 때문에 잠시 K리그 FC서울에서 뛰었다가 다시 유럽으로 나가 그리스 올림피아코스를 거쳐 2023년 세르비아 츠르베나 즈베즈다 유니폼을 입었다.즈베즈다에서 챔피언스리그 출전 경험을 쌓은 황인범은 2024년부터 네덜란드 페예노르트에서 활약했다.황인범은 얼마 전 끝난 2026 북중미 월드컵에서 체코와 맞붙은 조별리그 A조 1차전에서 1골 1도움으로 한국의 2-1 역전승을 이끄는 최고의 활약을 펼쳤고, 중원 강화에 나선 포르투가 그에게 손을 내밀었다.각 나라의 명문 구단을 거치며 실력을 인정받은 황인범은 한국 선수로는 석현준 이후 두 번째로 포르투에 입단하며 자신의 축구 경력에서 가장 높은 구단에서 뛰게 됐다.황인범의 포르투 이적은 프란체스코 파리올리 감독이 오랫동안 원하던 일이었다. 이탈리아 출신의 파리올리 감독은 튀르키예 알란야스포르, 프랑스 니스, 네덜란드 아약스 등을 이끌 때도 황인범 영입을 추진했었다.여러 번이나 엇갈렸던 파리올리 감독과 황인범은 마침내 포르투에서 만나게 됐고, 감독의 신임을 받는 황인범은 핵심 자원으로 활약하게 될 전망이다.황인범은 입단 인터뷰에서 "세계 최고의 클럽 가운데 하나인 포르투에 오게 되어 기쁘다"라며 "디펜딩 챔피언으로서 새 시즌에도 이 도시에 우승 트로피를 안겨주는 것이 목표다. 팬들을 위해 모든 것을 쏟아붓겠다"라고 각오를 다졌다.포르투는 잉글랜드 프리미어리그, 스페인 프리메라리가, 이탈리아 세리에A, 독일 분데스리가 등 이른바 유럽의 '빅리그'에서 활약했던 수많은 스타 선수를 배출한 구단이기도 하다.서른이 되기도 전에 벌써 유럽에서만 다섯 번째 구단에서 뛰며 자신의 축구 경력을 차근차근 쌓아가고 있는 황인범이 과연 포르투에서의 활약을 발판 삼아 빅리그의 명문 구단에 입성하게 될지 주목된다.