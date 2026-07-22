케이팝 원조의 위엄, 유튜브 60억뷰 대기록 썼다

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싸이 '강남스타일' 뮤직비디오officialpsy
'강남스타일'의 놀라운 위력은 유튜브와 빌보드의 집계 방식까지 바꿔 놓을 정도였다.
유튜브를 운영하는 구글은 2015년 조회수 산정 시스템을 전격 개편했다. 동영상 조회수가 당초 설계를 뛰어넘을 만큼 커지면서 표시 한계에 직면했고, 결국 32비트 방식 대신 64비트 방식으로 시스템을 업그레이드했다. 이를 통해 기존 21억 회의 표시 한계가 최대 922경 회로 확대되었다.
각종 음악 차트 집계로 유명한 미국 빌보드 역시 '강남스타일' 때문에 순위 산출 방식을 변경했다.
이 곡이 발표된 2012년만 하더라도 라디오 방송 횟수(에어플레이)가 큰 영향을 끼쳤는데, 한국어 가사로 제작된 '강남스타일'은 언어 장벽을 뛰어넘지 못하다 보니 현지 방송 횟수에서 불리할 수밖에 없었다. 그 결과 마룬 5의 '원 모어 나이트 One More Night'에 밀려 아쉽게 1위에 오르지 못했다.
이에 대한 논란이 빚어지자 빌보드는 디지털 음원 스트리밍과 다운로드뿐만 아니라 유튜브 조회수도 순위 산출에 반영한다. 이는 루이스 폰시의 '데스파시토 Despacito'(누적 조회수 89억 뷰)를 비롯한 유튜브 인기 기반의 곡이 차트 상위권을 점령할 계기를 마련했다.
케이팝 세계화의 출발점