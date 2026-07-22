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뮤직 인사이드 케이팝 원조의 위엄, 유튜브 60억뷰 대기록 썼다

케이팝 원조의 위엄, 유튜브 60억뷰 대기록 썼다

싸이 '강남스타일' 뮤직비디오, 케이팝 최초 유튜브 조회수 60억뷰 돌파

김상화(steelydan)
26.07.22 09:16최종업데이트26.07.22 09:16
구글 검색 선호 출처로 추가
싸이 '강남스타일' 뮤직비디오
싸이 '강남스타일' 뮤직비디오officialpsy

2012년 7월 15일 발표된 가수 싸이(PSY)의 '강남스타일' 뮤직비디오가 발매 14년 만인 2026년 7월 17일 오후, 케이팝 노래로는 사상 최초로 유튜브 조회수 60억 뷰를 돌파했다. 공개 약 14년 만에 이룬 기록이자 2023년 12월 50억 뷰를 넘어선 지 약 2년 7개월 만에 또 한 번의 쾌거다.

정규 6집 <싸이6甲 Part 1> 타이틀곡으로 소개된 '강남스타일'은 그해 국내뿐만 아니라 전 세계 각국의 인기 순위를 강타한 전무후무한 히트곡이 된 바 있다. 미국 빌보드 '핫 100' 차트 2위(한국 가수로는 당시 최고 순위 기록), 영국 '오피셜 UK 싱글' 차트 1위 등에 오르면서 '강남스타일'은 지구촌 곳곳을 '말춤 열풍'으로 물들였다.

지금도 매달 100만 뷰 이상의 조회수가 더해질 만큼 '강남스타일'은 시간이 흘러도 끊임없이 사랑받는 케이팝 스테디셀러로 자리 잡았다. 14년에 걸쳐 '강남스타일'이 기록한 60억 회의 조회수는 이제 한국을 넘어 세계 대중문화를 바꾼 위대한 숫자가 되었다.

싸이도 예상 못 한 세계적 신드롬
싸이 '강남스타일' 뮤직비디오
싸이 '강남스타일' 뮤직비디오officialpsy

강남스타일'이 발표된 2012년만 하더라도 우리 대중음악이 전 세계적인 인기를 얻을 거라 예상한 사람은 없었다. 원더걸스(JYP), 보아(SM) 등이 조금씩 미국 시장의 문을 두드리긴 했지만, 빌보드 차트 진입에 만족해야 했다.

원작자 싸이조차 지난 2017년 빌보드와의 인터뷰에서 "'강남스타일'이 왜 그렇게 성공했는지는 지금도 모르겠다"고 말했을 정도다. 이 곡은 특정한 해외 진출 목적이나 의도 없이 그저 평소처럼 국내 팬들이 즐기고 따라 부르기를 바라는 마음으로 만든 노래였다.

그런데 중독성 강한 리듬과 신나는 멜로디, 누구나 쉽게 흉내 내는 말춤, 강남 문화를 유머 넘치게 해석한 뮤직비디오는 유튜브를 통해 전 세계 음악 팬을 사로잡았다. 특히 서구 문화의 플래시몹 유행과 맞물리면서 '강남스타일'은 폭발적인 파급력을 발휘했다.

구글+빌보드까지 바꾼 파급력
싸이 '강남스타일' 뮤직비디오
싸이 '강남스타일' 뮤직비디오officialpsy

'강남스타일'의 놀라운 위력은 유튜브와 빌보드의 집계 방식까지 바꿔 놓을 정도였다.

유튜브를 운영하는 구글은 2015년 조회수 산정 시스템을 전격 개편했다. 동영상 조회수가 당초 설계를 뛰어넘을 만큼 커지면서 표시 한계에 직면했고, 결국 32비트 방식 대신 64비트 방식으로 시스템을 업그레이드했다. 이를 통해 기존 21억 회의 표시 한계가 최대 922경 회로 확대되었다.

각종 음악 차트 집계로 유명한 미국 빌보드 역시 '강남스타일' 때문에 순위 산출 방식을 변경했다.

이 곡이 발표된 2012년만 하더라도 라디오 방송 횟수(에어플레이)가 큰 영향을 끼쳤는데, 한국어 가사로 제작된 '강남스타일'은 언어 장벽을 뛰어넘지 못하다 보니 현지 방송 횟수에서 불리할 수밖에 없었다. 그 결과 마룬 5의 '원 모어 나이트 One More Night'에 밀려 아쉽게 1위에 오르지 못했다.

이에 대한 논란이 빚어지자 빌보드는 디지털 음원 스트리밍과 다운로드뿐만 아니라 유튜브 조회수도 순위 산출에 반영한다. 이는 루이스 폰시의 '데스파시토 Despacito'(누적 조회수 89억 뷰)를 비롯한 유튜브 인기 기반의 곡이 차트 상위권을 점령할 계기를 마련했다.

케이팝 세계화의 출발점
싸이 '강남스타일' 60억뷰 기념 이미지
싸이 '강남스타일' 60억뷰 기념 이미지피네이션

'강남스타일' 이후 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 스트레이 키즈, 에이티즈 등 수많은 후배 케이팝 아티스트들이 미국을 비롯한 세계 음악 시장에서 당당한 주역이 됐다. 대형 스타디움 공연을 매진시키고, 음반 발매 첫 주 수백만 장을 판매하는 시대가 열린 것이다. 그 출발점에는 분명 싸이와 '강남스타일'이 있었다.

단순히 변방의 존재에 불과했던 한국의 대중음악이 세계 무대에서도 통할 수 있다는 사실과 가능성을 가장 먼저 보여준 작품이기도 했다. 유튜브와 SNS라는 디지털 미디어 환경을 통해 국경을 뛰어넘는 인기몰이가 가능하다는 새로운 공식도 싸이를 통해 시작됐다. 이 곡의 등장을 역사적인 '사건'으로 간주하는 이유가 여기에 있다.

그렇기에 유튜브 조회수 60억 뷰는 단순히 엄청난 숫자 이상의 의미를 지닌다. '강남스타일'은 팬덤을 넘어 전 세계 대중이 함께 즐길 수 있는 디지털 콘텐츠의 모범 사례를 만들었고, 케이팝이 글로벌 주류 음악으로 성장하는 결정적인 전환점을 마련했다.

'강남스타일이 만든 60억 뷰는 지난 14년 동안 쌓아 올린 영광의 기록일 뿐만 아니라 오랫동안 기억될만한 한국 대중음악계의 이정표가 될 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
싸이 강남스타일

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