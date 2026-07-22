케이팝 원조의 위엄, 유튜브 60억뷰 대기록 썼다

▲싸이 '강남스타일' 60억뷰 기념 이미지 피네이션

'강남스타일' 이후 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 스트레이 키즈, 에이티즈 등 수많은 후배 케이팝 아티스트들이 미국을 비롯한 세계 음악 시장에서 당당한 주역이 됐다. 대형 스타디움 공연을 매진시키고, 음반 발매 첫 주 수백만 장을 판매하는 시대가 열린 것이다. 그 출발점에는 분명 싸이와 '강남스타일'이 있었다.

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단순히 변방의 존재에 불과했던 한국의 대중음악이 세계 무대에서도 통할 수 있다는 사실과 가능성을 가장 먼저 보여준 작품이기도 했다. 유튜브와 SNS라는 디지털 미디어 환경을 통해 국경을 뛰어넘는 인기몰이가 가능하다는 새로운 공식도 싸이를 통해 시작됐다. 이 곡의 등장을 역사적인 '사건'으로 간주하는 이유가 여기에 있다.

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그렇기에 유튜브 조회수 60억 뷰는 단순히 엄청난 숫자 이상의 의미를 지닌다. '강남스타일'은 팬덤을 넘어 전 세계 대중이 함께 즐길 수 있는 디지털 콘텐츠의 모범 사례를 만들었고, 케이팝이 글로벌 주류 음악으로 성장하는 결정적인 전환점을 마련했다.

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'강남스타일이 만든 60억 뷰는 지난 14년 동안 쌓아 올린 영광의 기록일 뿐만 아니라 오랫동안 기억될만한 한국 대중음악계의 이정표가 될 것이다.

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