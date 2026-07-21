FA로이드 없었던 홍창기... LG 출루 머신은 재가동 될까?

케이비리포트

LG 홍창기의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)지난 시즌 수비 중 부상을 당하는 불운으로 무릎 수술을 받아야 했고, 그로 인한 경기력 저하에 더해 특유의 눈 야구가 자동 투구 판정 시스템(ABS)에 고전하면서 극심한 슬럼프를 겪었다. 정규시즌 개막 후 5월 21일 KIA 전까지 1할대 타율을 전전했고 볼넷 대신 삼진이 늘어났다. (볼넷/삼진 비율 0.69) 심리적으로 위축되는 모습까지 보이자 선발 라인업에서 빠지는 경우도 생겼다.하지만 리그 정상급 교타자로 평가받던 홍창기의 타격 실력이 5월말 이후 조금씩 회복되기 시작했다. 2스트라이크 이후에도 볼을 고르던 기존 타격 접근법에서 벗어나 주자가 있거나 득점권 에서는 초구부터 적극적으로 방망이를 휘두르는 등 변화를 도모했다이런 변화는 곧바로 성적 상승으로 연결됐다. 6월 월간 타율 0.275 80타수 22안타를 타격감을 가다듬은 홍창기는 7월에는 타율 0.379, OPS 1.043으로 맹타를 휘두르고 있다. 한때 1할대까지 떨어졌던 시즌 타율은 0.259까지 회복했고 시즌 출루율은 어느새 4할에 육박하는 0.397까지 올라왔다. (리그 전체 10위)