예고편 공개했는데, 조회수 폭발... 마블의 봄날이 기다려진다

월트디즈니마블 코리아

팬들의 마음 속 멈춰 있었던 디즈마블의 시계가 다시 작동하기 시작했다사실 지난 2019년 시리즈의 절정이자 빅 이벤트였던 '어벤져스: 엔드게임' 이후 해당 시리즈는 꾸준히 인기를 상실해 왔다. 마블의 새로운 캐릭터들이 기존 오리지널 어벤져스 멤버들의 공백을 메우지 못해서다. 뿐만 아니라 캐릭터 서사의 부족, 개연성 없는 세대교체, 무리한 시리즈 제작까지 더해져 많은 팬들이 등을 돌리고 말았다.여기에 결정타가 더해졌다. 원래 기획되고 있던 어벤져스 시리즈의 빌런은 '닥터둠' 아니고 '정복자 캉'이었다. 그런데 핵심 빌런 '캉'을 연기한 배우 '조나단 메이저스'의 법적 문제로 인해 중도 하차했다. 해당 시리즈의 전면 수정이 불가해진 것. 그로 인해 둠스데이가 탄생했다.닥터둠의 등장은 여러모로 갑작스럽다. 이전 영화나 시리즈에 등장해 충분한 빌드업을 거치지 못했기 때문이다. 결국 둠스데이의 메인 빌런 닥터 둠 역으로 무려 '로버트 다우니 주니어'를 캐스팅했다. 거기에 어벤져스의 전성기를 이끌었던 조 루소와 앤서니루소 형제를 감독으로 발탁했다.거기에 1대 캡틴 아메리카를 연기한 '크리스 에반스'까지 더해져 사실상 영화 외적으로도 '어벤져스'급의 팀을 꾸리게 된 셈이다. 그리고 6개월 전 예고편 때만 해도 이에 대한 팬들의 반응이 그렇게까지 크지 않았다고 볼 수 있다. 이는 보지 않겠다는 반응이었다기보다는 오랜 시간 누적된 실망 때문에 신중한 쪽에 가까웠던 것으로 보인다.그런데 이번 예고편은 이전 예고편과 달랐다. 훨씬 많은 캐릭터가 함께 등장하는 데다 무엇보다 캐릭터들의 '비장미'가 넘쳐 난다. 그 중심에는 어벤져스 둠스데이에서 새로운 리더 역할을 할 것으로 예상되는 '토르'가 있다.