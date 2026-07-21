예고편 공개했는데, 조회수 폭발... 마블의 봄날이 기다려진다

지난 20일 (수요일) 밤 11시. '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 2026년 12월 개봉 예정)의 티저 예고편이 깜짝 공개됐다. 둠스데이의 예고편 공개가 사실 이번이 처음은 아니다. 디즈니마블은 이미 6개월 전, 총 4개의 둠스데이 최초 예고 편을 차례로 공개했었다.
이미 어벤져스 멤버에서 은퇴한 '스티브 로저스(캡틴 아메리카)', 다시금 짧은 머리의 진중한 전사의 모습을 한 '토르', 새롭게 MCU세계관에 편입된 '엑스맨', 비브라늄 보유한 지구 최강민족과 다른 차원 지구의 영웅들이 함께하는 '와칸다 & 판타스틱 4' 편이 바로 그것이다. 기존에 공개된 예고편 중 현재 가장 많은 조회수를 기록한 건 '스티브 로저스' 편으로 약 152만 회였다.
그런데 어제 공개된 둠스데이 예고편 여러모로 심상치 않다. 불과 공개된 지 하루도 되지 않아 조회수 110만 회를 돌파했다. 글을 쓰는 지금도 빠르게 조회수는 상승하고 있다. 그만큼 디즈니마블 팬들이 반응하고 있다는 증거다.
등 돌린 팬들 많았지만...