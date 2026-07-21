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장면과 장면사이 예고편 공개했는데, 조회수 폭발... 마블의 봄날이 기다려진다

예고편 공개했는데, 조회수 폭발... 마블의 봄날이 기다려진다

[리뷰] 어벤져스 둠스데이 티저 예고편

유정렬(pass0131)
26.07.21 17:45최종업데이트26.07.21 17:45
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지난 20일 (수요일) 밤 11시. '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 2026년 12월 개봉 예정)의 티저 예고편이 깜짝 공개됐다. 둠스데이의 예고편 공개가 사실 이번이 처음은 아니다. 디즈니마블은 이미 6개월 전, 총 4개의 둠스데이 최초 예고 편을 차례로 공개했었다.

이미 어벤져스 멤버에서 은퇴한 '스티브 로저스(캡틴 아메리카)', 다시금 짧은 머리의 진중한 전사의 모습을 한 '토르', 새롭게 MCU세계관에 편입된 '엑스맨', 비브라늄 보유한 지구 최강민족과 다른 차원 지구의 영웅들이 함께하는 '와칸다 & 판타스틱 4' 편이 바로 그것이다. 기존에 공개된 예고편 중 현재 가장 많은 조회수를 기록한 건 '스티브 로저스' 편으로 약 152만 회였다.

그런데 어제 공개된 둠스데이 예고편 여러모로 심상치 않다. 불과 공개된 지 하루도 되지 않아 조회수 110만 회를 돌파했다. 글을 쓰는 지금도 빠르게 조회수는 상승하고 있다. 그만큼 디즈니마블 팬들이 반응하고 있다는 증거다.

등 돌린 팬들 많았지만...

팬들의 마음 속 멈춰 있었던 디즈마블의 시계가 다시 작동하기 시작했다
팬들의 마음 속 멈춰 있었던 디즈마블의 시계가 다시 작동하기 시작했다월트디즈니마블 코리아

사실 지난 2019년 시리즈의 절정이자 빅 이벤트였던 '어벤져스: 엔드게임' 이후 해당 시리즈는 꾸준히 인기를 상실해 왔다. 마블의 새로운 캐릭터들이 기존 오리지널 어벤져스 멤버들의 공백을 메우지 못해서다. 뿐만 아니라 캐릭터 서사의 부족, 개연성 없는 세대교체, 무리한 시리즈 제작까지 더해져 많은 팬들이 등을 돌리고 말았다.

여기에 결정타가 더해졌다. 원래 기획되고 있던 어벤져스 시리즈의 빌런은 '닥터둠' 아니고 '정복자 캉'이었다. 그런데 핵심 빌런 '캉'을 연기한 배우 '조나단 메이저스'의 법적 문제로 인해 중도 하차했다. 해당 시리즈의 전면 수정이 불가해진 것. 그로 인해 둠스데이가 탄생했다.

닥터둠의 등장은 여러모로 갑작스럽다. 이전 영화나 시리즈에 등장해 충분한 빌드업을 거치지 못했기 때문이다. 결국 둠스데이의 메인 빌런 닥터 둠 역으로 무려 '로버트 다우니 주니어'를 캐스팅했다. 거기에 어벤져스의 전성기를 이끌었던 조 루소와 앤서니루소 형제를 감독으로 발탁했다.

거기에 1대 캡틴 아메리카를 연기한 '크리스 에반스'까지 더해져 사실상 영화 외적으로도 '어벤져스'급의 팀을 꾸리게 된 셈이다. 그리고 6개월 전 예고편 때만 해도 이에 대한 팬들의 반응이 그렇게까지 크지 않았다고 볼 수 있다. 이는 보지 않겠다는 반응이었다기보다는 오랜 시간 누적된 실망 때문에 신중한 쪽에 가까웠던 것으로 보인다.

그런데 이번 예고편은 이전 예고편과 달랐다. 훨씬 많은 캐릭터가 함께 등장하는 데다 무엇보다 캐릭터들의 '비장미'가 넘쳐 난다. 그 중심에는 어벤져스 둠스데이에서 새로운 리더 역할을 할 것으로 예상되는 '토르'가 있다.

토르와 닥터둠의 맞대결

토르가 휘두른 스톰 브레이커를 단 두 손가락만으로 막아내고 있는 닥터둠
토르가 휘두른 스톰 브레이커를 단 두 손가락만으로 막아내고 있는 닥터둠월트디즈니마블 코리아

예고편의 장면 하나하나가 모두 소중하지만, 가장 인상적인 장면을 뽑으라면 토르와 닥터둠의 일대일 맞대결이다. 어벤져스 인피니티 워 당시 타노스를 압도하며 스톰 브레이커로 내리치던 장면의 오마주로 보인다. 심지어 이번에는 두 번의 실수는 하지 않겠다는 토르의 남다른 각오가 보인다. 타노스 때 머리를 노리지 않아 패배했던 트라우마가 있기 때문이다. 빠르게 지나가는 장면이기는 하지만 토르의 스톰 브레이커는 정확히 닥터둠의 머리를 노렸다.

그런데 이걸 닥터둠은 고작 두 손가락으로 막아낸다. 단순히 무기뿐만 아니라 온몸을 천둥 번개로 휘감은 천둥의 신 토르가 풀파워로 내리친 공격을 막아냈다. 인피티니 스톤 풀장착한 타노스조차 겨우 막았던 그 공격이 이번 빌런 둠에게 전혀 통하지 않았다. 이 장면만으로 닥터둠의 존재감이 부각되었다.

역대급 빌런 닥터 둠의 등장에 팬들은 몹시 기대감을 키울 수밖에 없다. 과거 실망하고 떠났던 올드팬 중 일부도 이번 예고편을 계기로 점점 돌아오지 않을까 싶다.

둠스데이 관련 예고편 영상들의 마지막은 다 똑같다. 개봉일까지 남은 시간을 카운트 다운하는 장면으로 마무리된다. 누군가의 말처럼, 멈췄던 시간이 다시 흐르고 있다. 둠스데이 티저 예고편 영상은 디즈니마블 코리아 공식 유튜브 채널과 인스타그램 공개 계정에서 볼 수 있다.

메인빌런 닥터둠의 뒷모습
메인빌런 닥터둠의 뒷모습월트디즈니마블 코리아




덧붙이는 글 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.
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