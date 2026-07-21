승률 8할6푼 세광고, 고교야구 최강 도전… 대통령배 16강 진출

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20일 경북 포항시 포항야구장에서 열린 제60회 대통령배 고교야구대회 32강전에서 세광고는 인천고를 상대로 5:3으로 꺽고 16강에 진출했다. 사진은 청룡기야구대회 우승 장면청룡기고교야구대회 우승을 차지하며 고교야구 최강팀 위상을 확인한 세광고등학교(교장 정예용)의 기세가 무섭다.20일 경북 포항시 포항야구장에서 열린 제60회 대통령배 고교야구대회 32강전에서 세광고는 인천고를 상대로 5:3으로 꺽고 16강에 진출했다.선취점은 인천고가 뽑았다. 인천고는 2회에 2점을 뽑은 뒤 7회에 추가점을 올리며 3:2로 앞서 나갔다.세광고는 8회말 전영훈의 2루타와 이상준의 고의볼넷으로 만들어진 기회에서, 이승기가 3타점 2루타를 쳤다.세광고는 9회초 인천고의 공격을 실점없이 마무리 하며 승부를 마무리했다.앞서 열린 1차전에서는 제물포고등학교를 10:2 7회 콜드게임승을 거뒀다.세광고의 16강 상대는 경주고다.경주고는 올해 치른 15경기에서 13승 5패를 기록중이다. 팀타율 2할9푼1리, 팀평균자책 3.79를 기록중이다.반면 세광고등학교는 올해 치른 22경기에서 19승 3패를 기록했다. 팀 타율은 3할3푼2리, 평균자책은 2.47을 기록했다.기록만으로 보면 세광고의 무난한 승리가 예상된다.세광고는 승률과 팀타율, 팀평균자책점 등 세부기록을 보면 지역리그와 대회에 참가하고 있는 103개 팀중에서 탑3에 들어가 있다.올해 최고 승률은 기록하는 팀은 충암고와 마산용마고로 24 경기에서 21승 3패, 승률 8할7푼5리를 기록했다.이어 세광고가 19승 3패, 승률 8할6푼4리를 기록하며 두 학교를 바짝 뒤쫓고 있다.만약 세광고가 대통령배 대회에서 우승할 경우 23승 3패, 승률 8할8푼5리를 기록하게 된다.정예용 세광고등학교 교장은 팀의 강점으로 두터운 선수층을 꼽는다.현재 세광고 야구단에 소속된 선수가 50명이 넘는다.이어 대통령배 우승까지 2개대회 연속우승을 노리는 세광고의 도전이 어디까지 이어질지 관심을 끌고 있다.