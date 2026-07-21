딸을 죽인 범인을 찾는 남자, 복수는 결국 괴물을 만들었다

디오시네마

영화 <뱀의 길>의 한 장면.제목인 '뱀의 길'은 여러 의미를 품는다. 야마시타와 니지마는 이미 인간의 길에서 벗어나 뱀의 길로 들어선 것일까. 인간은 이성과 양심을 통해 스스로를 통제하고 선을 지키려 애쓴다. 그러나 어떤 이유에서든 그 선을 넘는 순간, 어디로 향하게 될지는 누구도 장담할 수 없다.마치 뱀이 자신의 꼬리를 무는 것처럼 가해자는 피해자가 되고, 피해자는 다시 가해자가 되는 순환이 이어진다. 그 끝에는 승자도, 정의도 없다. 복수라는 이름으로 행해질 뿐, 더 이상 복수가 아니라 또 다른 폭력일 뿐이다. 이 작품이 무서운 이유는 바로 그 악순환을 차갑게 응시하기 때문이다.이 과정에서 수학 교사 니지마라는 존재는 유독 인상적이다. 수학은 가장 이성적인 학문이며, 정답만을 향해 나아간다. 니지마 역시 모든 상황을 하나의 공식처럼 계산하고 움직인다. 가해자를 붙잡아 잔혹하게 고문하고 죽이는 일조차 논리적인 결과처럼 받아들인다. 영화는 그 모습을 통해 감정에 휘둘리는 폭력만큼이나, 감정을 완전히 제거한 이성 또한 얼마든지 잔혹한 범죄의 도구가 될 수 있음을 보여 준다.구로사와 기요시는 1990년대 후반부터 2000년대 후반까지 왕성한 활동을 이어 가며 수많은 수작을 남겼다. 그중 상당수가 공포와 호러 장르였지만, <뱀의 길>은 그의 필모그래피에서 가장 차갑고 묵직한 하드보일드 스릴러로 빛난다. 28년 만의 국내 첫 정식 개봉은 그래서 더욱 반갑다. 복수라는 이름 아래 인간이 어디까지 무너질 수 있는지, 그 서늘한 질문을 끝까지 견뎌 볼 만한 작품이다.