공항 입국심사장서 벌어진 의외의 사건, 이 말을 곱씹었다

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극단 즉각반응의 <입국심사> 공연이미지이진하
<입국심사>는 '폭력'을 논하면서 흔히 우리가 뉴스 화면으로 보는 물리적 폭력(전쟁, 테러, 폭동, 범죄)만이 아니라, 그 배후에서 일상적으로 작동하는 '객관적·구조적 폭력을 가시화 한다.
구조적 폭력은 불평등한 제도와 규칙 속에서, 아무도 직접 때리지 않지만 누군가는 지속적으로 피해를 입는 상태다. 입국심사 과정에서 초반부의 질문 세례는 이 구조적 폭력이 얼마나 매뉴얼화되어 있는지 보여준다. 심사관의 질문은 한 개인을 규격화된 항목으로 분절해 점검하는 관료적 언어에 불과하지만, 그 언어는 개인의 존엄과 서사를 서서히 침식된다.
무대에는 세 명의 인물이 등장한다. 재상의 죽은 아들이 앞서 버킷리스트 영상을 통해 보여지나, 실제 무대에서는 재상, 경찰, 통역사. 여기에 CCTV로 상황을 지켜보는 또 다른 경찰까지 포함하면 네 인물의 구도다. 이들의 신분 설정은 흥미롭다. 경찰은 아시아계 입양자, 재상을 돕는 통역사 여인은 이민자로 설정되어 있다. 이들은 모두 한 국가의 내부에 있으면서도, 동시에 그 경계에 선 주변인들이다.
이러한 배치는 국경을 감시하는 자와 그 국경을 통과하려는 자 사이의 구분선을 단순한 이분법으로 환원하지 않는다. 또한 하수민 작가가 밝히고 있는 리서치 사례에서 다른 입국심사실의 사망 사건 역시 쉽게 봐서도 안 된다. 입국 과정에서 일어난 과실로 사람이 목숨을 잃었음에도 끝내 국가가 사과하지 않는 사례는 바로 이 '애도'의 문제를 전면으로 끌어낸다.
작품은 재상의 두려움과 트라우마 속에 그 애도 가능성에 대한 것을 질문을 끊임없이 던진다. 이미 전작인 <새들의 무덤>과 <엔드 월>에서 이러한 '애도'의 접근의 층위가 쌓여있는 상태에서, '애도할 가치'가 있는 '어떠한 삶'에 대한 인정 투쟁은 더욱 선명하게 부각된다. 즉, 애도 되어야 할 삶이 애도 대상에서 배제되고 있는 상황, 입국심사대는 바로 이러한 애도 가능성이 구획되어지는 고도의 정치적 장치가 된다.
어느 국적, 어느 피부색, 어느 계급의 죽음은 그저 질문지 또는 뉴스의 산재 숫자로 소비될 뿐, 입국심사대에서는 애도할 얼굴을 가질 수 없다는 발견하게 한다. 그래서 작품 속에서 재상이 말을 통역하는 여인이 중요한 인물이 된다. 처음에는 말 그대로 언어를 통역해 중개하는 기능인에 국한되었지만, 점차 재상의 내력과 가족사에 감응하면서 정서적 연대로 변화하는 인물이 되서다. 즉 애도 불가능성이 가능성으로 전환되면서 극적 긴장감이 이완되고 희망적 극적 결말의 단초를 마련한다.
괜찮을 거라 말해요