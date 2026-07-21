20년 한길... "유명한 배우보다 진심 전하는 배우이고 싶습니다"

김정아

"배우라는 길은 결코 쉽지 않았습니다."

" 오래도록 기억되는 배우라면 감사한 일이겠지만, 그보다 제게 더 중요한 것은 작품을 대하는 진정성입니다. 화려한 수식어보다 작품 속 인물의 삶을 진정성 있게 담아내고, 사람의 온기가 전해지는 배우로 기억된다면 그것만으로도 충분합니다."

"연극은 관객과 바로 호흡할 수 있다는 점이 가장 큰 매력입니다. 영화와 드라마는 카메라를 통해 더 섬세한 감정을 표현할 수 있고요. OTT는 새로운 시청자들을 만날 수 있는 또 다른 무대라고 생각하죠. 사실, 매체는 다르지만 결국 연기의 본질은 사람의 마음을 표현하는 것이라고 생각합니다."

"'이 작품이 어떤 이야기를 하고 싶은가', '관객에게 어떤 울림을 전할 수 있는가'를 먼저 봅니다. 그런 작품이라면 역할의 크기와 상관없이 참여하고 싶습니다."

"응급실에서 치료를 받은 뒤 곧바로 촬영장으로 돌아왔습니다. 저를 기다리고 있을 스태프들이 계속 마음에 걸렸어요. 쉽지 않은 상황이었지만, 맡은 작품만큼은 끝까지 책임지고 싶었거든요."

지난 18일 서울 강남구 오쎄커피에서 만난 배우 조연진. 데뷔 20년을 맞은 그는 화려한 이름보다 작품에 진심을 다하는 배우로 기억되고 싶다고 말했다.2004년 연극 무대에 첫발을 내디딘 배우 조연진은 어느덧 20년 가까운 세월을 연기라는 한길 위에서 묵묵히 걸어왔다. 연극과 뮤지컬, 영화를 거쳐 드라마와 OTT 콘텐츠까지 활동 영역을 넓혀온 그녀는 화려한 스포트라이트보다 작품이 요구하는 자리에서 묵묵히 자신의 역할을 완성해 온 배우다.2006년 연극 <서울노트>를 시작으로 <밑바닥에서><서툰사람들><꽃의비밀>, 뮤지컬<디셈버> <사랑은 비를타고><썸데이> 등 다양한 무대에서 관객과 호흡했고. 영화 <생생활활><아빠하고 나하고><분노의 이면><마이 마크 My Mark> 등에 출연하며 스크린에서도 존재감을 쌓았다. 이어 tvN 드라마 <작은 아씨들>, KBS 드라마 스페셜 <도현의 고백>, 넷플릭스 <참교육>​까지 장르를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보였다.화려한 이력보다 긴 시간을 걸어 온 배우의 진심은 어디에서 비롯됐을까. 지난 18일, 배우 조연진을 만나 연기를 향한 신념과 작품을 선택하는 관점, 그녀의 연기 철학과 삶의 이야기를 들어봤다.조연진은 지난 20년에 가까운 시간을 돌아보며 작품 하나하나가 지금의 자신을 만들었다고 말했다. 빠르게 주목 받는 배우보다 꾸준히 자신의 자리를 지키는 배우가 되고 싶었다는 그녀는, 결국 중요한 것은 화려한 명성보다 한 작품, 한 작품에 담아내는 진심이었다. 이어 조연진은 '유명한 배우'보다 '진심이 전해지는 배우'로 기억되고 싶다고 말했다.조연진 배우의 연기 인생은 특정 장르에 머물지 않았다. 연극 무대에서 관객과 호흡했고, 영화와 드라마에서는 카메라 앞에서 인물의 감정을 섬세하게 그려냈다. 최근에는 OTT 플랫폼을 통해 새로운 시청자들과도 만나고 있다. 무엇보다 매체는 달라도 연기의 본질은 하나라고 강조했다.작품을 선택하는 기준 역시 화려한 배역이나 분량이 아니었다. 배역의 비중보다 작품이 전하고자 하는 메시지를 가장 먼저 살핀다고 했다.무엇보다 배우라는 직업은 때로는 예상치 못한 위험을 감수해야 하는 순간도 있다. KBS 드라마 스페셜 <도현의 고백> 촬영 당시에는 스턴트맨 없이 직접 액션 장면을 소화하다 턱 밑이 찢어지는 부상을 입었다.