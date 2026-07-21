부상 복귀 후 .398, 카스트로의 '반전 드라마'

올스타 브레이크 휴식의 여유를 즐길 틈도 없이 KBO리그는 지난 16일부터 후반기 일정을 시작했다. 후반기는 올 시즌 첫 4연전으로 시작했는데 4연전 결과에 따라 각 팀의 희비가 엇갈렸다. 롯데 자이언츠와 안방에서 4연전을 치른 삼성 라이온즈는 19일 아쉬운 역전패를 당했지만 비로 취소된 17일 경기를 제외하면 2승1패로 위닝시리즈를 기록하면서 2위 kt 위즈에게 2경기 앞선 선두 자리를 유지했다.LG 트윈스와의 잠실 4연전을 모두 쓸어 담은 kt는 파죽의 7연승으로 2위로 올라섰고 창원에서 NC 다이노스를 상대한 두산 베어스도 1패 뒤 3연승을 기록하며 만족스런 4연전을 치렀다. 반면에 최하위 키움 히어로즈와 안방에서 4연전을 치른 한화 이글스는 키움에게 3연패를 당하다가 19일 경기에서도 8-1의 리드를 지키지 못하고 9-9 무승부를 기록하면서 5위 두산과의 승차가 4경기로 벌어지고 말았다.16일 SSG 랜더스와의 후반기 첫 경기에서 0-6으로 완패를 당했던 4위 KIA 타이거즈는 제헌절이 낀 연휴 3일 동안 열렸던 3경기를 모두 승리하면서 5위 두산에게 1.5경기 앞선 단독 4위 자리를 굳게 지켰다. KIA가 후반기 들어 상승세를 타고 있는 비결에는 부상 복귀 후 좌익수와 1루수, 지명타자, 그리고 중심타선, 테이블세터를 넘나들며 맹타를 휘두르는 외국인 타자 해럴드 카스트로의 맹활약을 빼놓을 수 없다.KIA는 2022년부터 2024년까지 타이거즈 유니폼을 입고 3년 동안 활약하면서 409경기에서 타율 .302 487안타 63홈런 270타점 266득점 40도루를 기록한 소크라테스 브리또라는 든든한 외국인 타자를 거느리고 있었다. 2022년 타율 .311를 기록했던 소크라테스는 2023년 타율이 .285로 떨어졌지만 2024년 타율 .310 26홈런 97타점 92득점으로 반등하면서 KIA의 12번째 한국시리즈 우승에 크게 기여했다.하지만 소크라테스는 3년 동안 꾸준한 활약을 선보였음에도 2024 시즌이 끝난 후 KIA 구단으로부터 재계약 재안을 받지 못했다. 맷 데이비슨(키움)과 오스틴 딘(LG), 멜 로하스 주니어 같은 외국인 거포들 사이에서 호타준족 외야수 소크라테스는 타석에서의 중압감이 다소 떨어진하다고 판단한 것이다. 결국 KIA는 빅리그 88홈런의 거포 패트릭 위즈덤(시애틀 매리너스)을 2025년의 새 외국인 타자로 영입했다.위즈덤은 작년 119경기에 출전해 35개의 홈런을 때려내며 홈런 부문 3위에 올랐지만 타율이 고작 .236에 그치며 작년 규정 타석을 채웠던 43명의 타자 중 타율이 가장 낮았고 142개의 삼진도 리그에서 3번째로 많았다. 김도영과 나성범 등 핵심 타자들이 부상으로 오랜 기간 결장했던 KIAD에서 위즈덤은 중심타자들의 빈자리를 메워주지 못했고 8위로 시즌을 마친 KIA는 위즈덤과의 재계약을 포기했다.시즌이 끝난 후 베테랑 최형우(삼성)가 팀을 떠나면서 중심 타선에 공백이 생긴 KIA는 작년 12월 빅리그 6년 경력을 가진 베네수엘라 출신의 유틸리티 플레이어 카스트로를 총액 100만 달러에 영입했다. 카스트로는 빅리그 450경기에서 통산 홈런이 16개에 불과할 정도로 뛰어난 장타력을 가진 거포 스타일은 아니지만 빅리그 통산 타율이 .278에 달할 정도로 상당히 정교한 타격 능력을 자랑하는 선수다.하지만 카스트로의 초반 활약은 KIA 구단과 팬들의 기대에 한참 미치지 못했다. 카스트로는 시즌 개막 후 23경기에 출전해 타율 .250 2홈런 16타점의 평범한 성적에 그쳤고 안타 수와 같은 22개의 삼진과 함께 4개의 병살타를 기록하며 번번이 기회를 무산시켰다. 설상가상으로 카스트로는 4월 말 햄스트링 부상을 당하면서 전력에서 이탈했고 KIA는 카스트로를 대체할 새 외국인 타자를 찾아야 했다.KIA는 지난 5월4일 카스트로의 부상 대체 외국인 타자로 멕시코리그에서 활약하던 도미니카 공화국 출신의 내야수 아데를린 로드리게스를 영입했다. 일본 프로야구에서 2년 간 활약했을 뿐 빅리그 경험이 없는 아데를린의 활약에 대해 의심을 하는 팬들도 많았지만 아데를린은 KBO리그 데뷔 첫 타석부터 홈런을 터트리는 등 32경기에 출전해 10홈런 31타점을 기록하면서 대체 선수로서 기대 이상의 활약을 해줬다.아데를린의 시원한 홈런포에 매료된 KIA팬들은 활약이 시원치 않았던 카스트로를 내보내고 아데를린과 정식 계약을 맺어야 한다고 주장했다. KIA 역시 아데를린과의 연장 계약을 고려했지만 아데를린은 한국에서 보낸 6주간의 아르바이트를 마친 후 미련 없이 멕시코 리그로 돌아갔다. 그리고 아데를린이 활약하는 기간 동안 조용히 재활을 했던 카스트로는 6월 18일 LG전을 통해 1군 무대로 복귀했다.1군 복귀전에서 멀티히트를 기록한 아데를린은 19일 kt전에서 복귀 홈런을 포함해 3안타 3타점 2득점을 몰아치며 초반 부진이 KBO리그 적응기간이었음을 증명했다. 그리고 카스트로는 6월 11경기에 출전해 타율 .409(44타수18안타) 3홈런 13타점 10득점을 기록하며 시즌 타율을 .303로 끌어 올렸다. 카스트로는 7월에도 전반기가 끝나기 전 마지막 7경기에서 4번의 멀티히트를 포함해 10안타를 몰아쳤다.한창 좋은 타격감에서 올스타 휴식기를 맞은 카스트로는 16일과 17일 7타수 무안타 4삼진을 기록하며 상승세가 꺾이는 듯 했다. 하지만 카스트로는 2번 지명타자로 출전한 18일과 19일 경기에서 홈런 1개와 2루타 3개를 포함해 10타수 7안타 3타점 4득점을 기록하는 무서운 타격감을 선보였다. 부상 복귀 후 카스트로는 22경기에서 타율 .398(88타수35안타) 5홈런 21타점 17득점을 기록하며 KIA 타선을 이끌고 있다.카스트로는 팀 상황에 따라서 1루수와 좌익수, 지명타자를 소화할 수 있고 테이블 세터와 중심타선에서 모두 자신의 역할을 해줄 수 있다. 게다가 좌타자임에도 올 시즌 좌완을 상대로 타율 .349(63타수 22안타)를 기록하고 있을 정도로 투수 유형을 가리지도 않는다. 불과 한 달 전까지만 해도 팀의 '계륵'으로 취급 받았던 카스트로가 어느덧 이범호 감독과 KIA팬들이 원하던 외국인 타자로 거듭나고 있다.