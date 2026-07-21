라면 먹을 뿐인데, 왜 이렇게 웃기지?

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유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'안테나플러스
오랜만에 바이크를 타고 이동하게 된 김남길과 주지훈은 "촬영 중 일탈하는 기분"이라며 마치 어린아이처럼 해맑게 웃으며 여유를 만끽했다. 인천의 유명 라면집에서 다양한 메뉴를 접한 이들은 배우 생활의 어려움, 나이를 먹는다는 것, 회사 운영 및 팬미팅 등 다채로운 소재로 끊임없이 대화를 나눴다.
특별한 이벤트가 없어도 4인의 자연스러운 대화만으로도 시청자들에게 큰 웃음이 끊임없이 터져 나왔다. 예상대로 라면을 먹는 시간보다 이야기를 나누는 시간이 훨씬 길었지만, 이 또한 이번 라면 기행만의 재미로 자리 잡았다.
수봉공원으로 자리를 옮긴 2회에선 결국 실패로 끝난 '라면 한 입 챌린지'를 중심으로 깜빡 자리에 놓고 온 휴대전화 찾기, 카페에서 이뤄진 또 한 번의 수다 삼매경 등 소소한 에피소드가 토요일 오전의 잔잔한 재미를 연출했다. 이에 구독자들도 "라면은 핑계였네", "정규 편성 갑시다", "TV 예능보다 더 재밌다" 등의 반응을 담아 댓글로 화답했다.
절친들의 편안한 토크 삼매경