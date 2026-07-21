라면 먹을 뿐인데, 왜 이렇게 웃기지?

▲유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래' 안테나플러스

이번 시리즈에서 '헤비 토커' 윤경호 못지않게 김남길과 주지훈의 활약 역시 시청자들의 큰 공감을 자아냈다.



먼저 김남길은 <라면 먹고 올래>를 탄생시킨 장본인답게 여행의 분위기를 자연스럽게 이끌었다. 누구보다 바깥 나들이를 즐기며 사소한 풍경에도 감탄했고, 상대의 이야기를 끝까지 경청한 뒤 적절한 순간 농담을 건네며 대화의 흐름을 부드럽게 이어갔다.

​

주지훈 역시 적극적인 입담으로 존재감을 키웠다. 이미 <핑계고> 100회 특집에서 검증된 '수다꾼'답게 센스 있는 리액션과 자연스러운 티키타카를 선보였고, 김남길과 함께한 바이크 이동 장면에서는 과장되지 않은 편안한 케미가 더욱 빛났다.



네 사람은 의식의 흐름처럼 자연스럽게 추억과 일상을 이야기하고 장난을 주고받으며 마치 오래된 친구들의 여행을 그대로 옮겨놓은 듯한 분위기를 만들었다. 덕분에 시청자들은 예능 프로그램을 보는 것이 아니라 절친들의 당일치기 나들이에 동행한 듯한 편안함을 느낄 수 있었다.

​

결국 이번 콘텐츠에서 라면은 목적이 아니라 대화를 이어가기 위한 매개체였다. 김남길의 즉흥적인 아이디어에서 출발한 <라면 먹고 올래>는 <핑계고> <풍향고>에서 보여준 출연진의 관계성을 자연스럽게 이어받았다. 그 결과, 좋은 사람들이 함께 시간을 보내는 과정 자체가 훌륭한 콘텐츠가 될 수 있다는 사실을 다시 한번 증명했다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기