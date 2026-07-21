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라면 먹을 뿐인데, 왜 이렇게 웃기지?

라면 먹을 뿐인데, 왜 이렇게 웃기지?

[리뷰] 유튜브 '뜬뜬' '2026 썸머로드 시리즈 - 라면 먹고 올래'

김상화(steelydan)
26.07.21 13:14최종업데이트26.07.21 13:14
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유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'안테나플러스

'핑계고'로 유명한 유튜브 채널 '뜬뜬'이 또 하나의 흥행작을 탄생시켰다. 지난 18일 총 2회분으로 막을 내린 여름 특집 '2026 썸머로드 시리즈 - 라면 먹고 올래'(이하 '라면 먹고 올래')는 공개 직후부터 높은 조회수를 기록하는 등 '핑계고', '풍향고'를 잇는 인기 웹예능 시리즈로 자리 잡았다.

이름만 보면 '라면 미식 기행' 정도로 생각할 만한 영상물이지만, 시청자들을 사로잡은 건 군침 도는 라면의 대향연뿐만 아니라 여전히 귀에서 피 나오는(?) 쉼 없는 대화의 연속이다.

무려 1,600만 조회수를 기록했던 '핑계고' 100회 특집의 주역 김남길, 주지훈, 윤경호, 그리고 유재석이 함께 인천 지역 나들이를 떠났다. 시끌벅적한 수다 속 피어나는 웃음과 맛의 대향연으로 또 한 번 즐거움을 안겨줬다.

무심코 던진 김남길의 한마디
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'안테나플러스

늘 그렇듯 '뜬뜬'의 주요 콘텐츠는 우연히 언급된 말 한마디가 제작의 발판을 마련하는 경우가 많았다. '풍향고', '깡촌캉스'가 그러했던 것처럼 '라면 먹고 올래' 역시 마찬가지였다. "라면 먹으러 다니는 유튜브를 해보고 싶다"라고 무심코 던진 멘트가 결국 구체적인 프로그램으로 탈바꿈한 것이다.

즉흥적인 아이디어를 현실로 만들어내는 '뜬뜬'이 이를 그냥 흘려보낼 리 만무했고, 단 4개월여 만에 '라면 먹고 올래'로 재탄생했다. 촬영 당일 진행 중인 대한민국 대 멕시코의 월드컵 축구 경기를 언급하며 가볍게 입풀기(?)에 돌입한 이들은 이내 라면에 대한 진심을 드러냈다.

이미 각종 프로그램에서 면 요리에 대한 애정을 감추지 못했던 유재석뿐만 아니라 "전날부터 굶었다"는 김남길, 아예 집게까지 지참하고 '라면 한 입 챌린지'를 향한 의욕을 드러낸 윤경호의 모습은 그 자체만으로도 폭소를 자아냈다.

라면은 그저 거들 뿐
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'안테나플러스

오랜만에 바이크를 타고 이동하게 된 김남길과 주지훈은 "촬영 중 일탈하는 기분"이라며 마치 어린아이처럼 해맑게 웃으며 여유를 만끽했다. 인천의 유명 라면집에서 다양한 메뉴를 접한 이들은 배우 생활의 어려움, 나이를 먹는다는 것, 회사 운영 및 팬미팅 등 다채로운 소재로 끊임없이 대화를 나눴다.

특별한 이벤트가 없어도 4인의 자연스러운 대화만으로도 시청자들에게 큰 웃음이 끊임없이 터져 나왔다. 예상대로 라면을 먹는 시간보다 이야기를 나누는 시간이 훨씬 길었지만, 이 또한 이번 라면 기행만의 재미로 자리 잡았다.

수봉공원으로 자리를 옮긴 2회에선 결국 실패로 끝난 '라면 한 입 챌린지'를 중심으로 깜빡 자리에 놓고 온 휴대전화 찾기, 카페에서 이뤄진 또 한 번의 수다 삼매경 등 소소한 에피소드가 토요일 오전의 잔잔한 재미를 연출했다. 이에 구독자들도 "라면은 핑계였네", "정규 편성 갑시다", "TV 예능보다 더 재밌다" 등의 반응을 담아 댓글로 화답했다.

절친들의 편안한 토크 삼매경
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'
유튜브 채널 '뜬뜬'의 '라면 먹고 올래'안테나플러스

이번 시리즈에서 '헤비 토커' 윤경호 못지않게 김남길과 주지훈의 활약 역시 시청자들의 큰 공감을 자아냈다.

먼저 김남길은 <라면 먹고 올래>를 탄생시킨 장본인답게 여행의 분위기를 자연스럽게 이끌었다. 누구보다 바깥 나들이를 즐기며 사소한 풍경에도 감탄했고, 상대의 이야기를 끝까지 경청한 뒤 적절한 순간 농담을 건네며 대화의 흐름을 부드럽게 이어갔다.

주지훈 역시 적극적인 입담으로 존재감을 키웠다. 이미 <핑계고> 100회 특집에서 검증된 '수다꾼'답게 센스 있는 리액션과 자연스러운 티키타카를 선보였고, 김남길과 함께한 바이크 이동 장면에서는 과장되지 않은 편안한 케미가 더욱 빛났다.

네 사람은 의식의 흐름처럼 자연스럽게 추억과 일상을 이야기하고 장난을 주고받으며 마치 오래된 친구들의 여행을 그대로 옮겨놓은 듯한 분위기를 만들었다. 덕분에 시청자들은 예능 프로그램을 보는 것이 아니라 절친들의 당일치기 나들이에 동행한 듯한 편안함을 느낄 수 있었다.

결국 이번 콘텐츠에서 라면은 목적이 아니라 대화를 이어가기 위한 매개체였다. 김남길의 즉흥적인 아이디어에서 출발한 <라면 먹고 올래>는 <핑계고> <풍향고>에서 보여준 출연진의 관계성을 자연스럽게 이어받았다. 그 결과, 좋은 사람들이 함께 시간을 보내는 과정 자체가 훌륭한 콘텐츠가 될 수 있다는 사실을 다시 한번 증명했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
뜬뜬 라면먹고올래 핑계고

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