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"마음이 좀 이상하다"는 <호프> 황정민 대사, 곱씹어 보니

"마음이 좀 이상하다"는 <호프> 황정민 대사, 곱씹어 보니

외계인으로 확장된 나홍진유니버스

고광일(redcomet01)
26.07.21 11:47최종업데이트26.07.21 11:47
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스틸컷
스틸컷영화 <호프>

- 이 글은 스포일러를 포함하고 있습니다.

<추격자>의 연쇄살인범, <황해>의 조선족의 밀입국 브로커, <곡성>의 악마와 그와 결탁한 무당. 나홍진의 영화 세계에서 악당들은 주민등록증을 갖고 있는 시민이었다가 국경을 넘나들며 불법을 저지르는 조직폭력배를 거쳐 신원미상의 외국인으로 점차 이해의 범위를 넓혀간다. 무지의 영역은 넓어지지만 어떤 환경에서 자라왔으며 무슨 사연을 갖고 있는지 전사가 밝혀지지 않은 이들은 주인공의 일상을 파괴하고 사고 이전의 삶으로의 복귀를 방해한다.

자연재해와도 같은 대적자들로 일어나는 나홍진 세계의 불가해한 비극은 <호프>에 이르러 마침내 외계인으로 확장된다. 앞서 불가해하다고 비유했지만 그래도 공권력 앞에서는 자기방어적 진술로 범죄를 은폐하려 하는 사이코패스적 사회성을 보여주고(<추적자> 지영민), 협상을 통한 계약과 거래로 금전적 이득을 취하려는 자본주의적 태도를 갖추거나(<황해> 면정학), 종교와 무속신앙 같은 지식체계를 공유하며 오컬트적인 상호작용이 가능(<곡성> 일광, 외지인)한 지구의 악당들이었다. <호프>의 외계인은 당연히 다르다. 어떤 의도가 드러나지 않으며 나홍진 유니버스에서도 독보적이며 절대적인 미지의 존재다.

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스틸컷영화 <호프>

사냥감과 사냥꾼의 전복

나홍진은 주인공을 사건의 한가운데에 떨어뜨리고 반응을 살핀다. 실종된 인과관계 속에서 주인공들은 수차례 자신의 가설을 수정하며 답을 찾으려 한다. <추격자>의 엄중호는 지영민이 살인범임을 믿지 않는다. 본인이 관리하는 매춘부들이 연이어 실종됐어도 마이킹을 먹고 튀거나 4885가 팔아넘겼다고 짐작할 뿐이다. 무능력하게 표현되는 경찰들이 뒷걸음질하다 쥐 잡는 격으로 지영민을 잡아넣는 순간에도 저런 놈이 무슨 살인이냐며 비웃는다. 물론 자신이 증거를 발견하기 전까지 이야기다.

<황해>는 큰 빚을 내고 한국에 밀입국한 부인이 외도하고 종적을 감췄다는 의심에 망가지는 조선족 남자의 이야기다. 구남의 절망적 상상과 면정학의 끝없는 욕망, 태원의 구질구질한 악의가 뒤섞이며 청부살인이라는 조그마한(?) 사건은 한국을 뒤흔드는 스캔들로 확장된다. 은행원 정환까지 끼어든 거대한 파국의 전모를 파악하는 캐릭터는 극 중에 없다. 각자 갖고 있는 진실의 파편과 그에 대한 믿음이 톱니바퀴처럼 맞물리고 운명의 잔혹한 수레바퀴는 끝내 그들 모두를 편력 없이 짓뭉갠다.

<곡성>은 더 직접적으로 진실에 대한 질문을 던진다. 곡성 땅에 외지인이 나타나고 기이한 사건이 벌어진다. 느자구 없는 풍문들은 종구의 딸 효진의 이상증세로 설득력을 갖춘 가설이 된다. 타당한 이야기를 믿게 된 종구는 일광을 신뢰하고 굿을 펼치지만, 모두가 알다시피 일광과 외지인은 한패다.

탄식을 토하게 만드는 부분은 효진이 사라지고 종구와 무명이 만나는 장면이다. 종국은 덫을 쳐놨으니, 닭이 세 번 울 때까지 기다리라는 무명의 말을 믿지 않는다. 무명이 걸치고 있는 피해자들의 옷가지, 효진의 머리띠라는 눈앞의 증거도 있지만 결정적으로 불신을 결정한 건 다음의 대화다.

종구: 그러면... 하나만, 하나만 묻자.
무명: 뭣을?
종구: 그놈이 왜... 도대체 뭣 땜시 이러는 것인지...
무명: 네 딸의 애비가 죄를 지었응께.
종구: 무신 죄? 나가 무신 죄를 지었는데?
무명: 네 딸의 애비가 남을 의심허고 죽일라 카고... 결국엔 죽여부렀어.

영화상에서 관객에게 주어진 단서들만 보면 무명의 말이 맞다. 외지인이 효진에게 해코지했다는 심증은 있으나 물증은 없다. 종구의 억울함은 심정적으로 이해하지만, 친구들을 이끌고 외지인을 쫓고 트럭으로 친 뒤 유기한 순간에 가해자와 피해자가 극 중에서 결정됐다. 낚싯줄에 뭐가 딸려올지는 모르고 그저 미끼를 던진 게 다라는 일광의 설명도 딱 들어맞는다.

<호프>에서도 앞선 영화들처럼 미지의 존재 앞에 툭 떨어진 주인공은 파편화된 진실로 인과를 구성하려 하지만 가해자와 피해자, 사냥감과 사냥꾼의 역할이 극적으로 전복되며 더 깊은 혼란으로 빠져든다.

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스틸컷영화 <호프>

아무리 괴물이라도 이러면 안되는거잖아요

범석(황정민), 성기(조인성)은 신작로 한복판에 놓인 소의 사체를 본 뒤 두 팀으로 나뉘어 진상을 파헤친다. 읍내로 간 범석은 아수라장이 된 현장을 목격하고 곧 마을 사람들의 증언에 의해 이 사단이 호랑이가 아닌 정체불명의 괴물 짓이라는 걸 알게 된다.

핏자국을 따라가던 범석은 마침내 괴물을 발견하고 성애(정호연)과 힘을 모아 사살하는 데 가까스로 성공한다. 사건이 잠시 일단락된 후. 괴물의 시체를 해부한 범석은 이들이 지구에서 볼 수 있는 생명체가 아니란 걸 파악하고, 마을의 목수인 양배(음문석)가 며칠 전 의문의 생명체를 죽였다는 사실도 알게 된다.

한편, 숲으로 향한 성기 일행은 초토화된 사냥꾼의 움막을 지나 우주선을 발견한다. 비행기도 타보기 전에 우주선을 먼저 타게 된 이들은 엄청난 긴장 상태에 빠진다. 곧이어 의문의 소리와 함께 외계인이 모습을 드러낸다. 서로 눈치를 보다가 양측이 뭔가 소통을 하려는 순간. 발포하지 말라는 성기의 명령에도 겁에 질린 일행 중 한 명이 외계인에게 총을 쏘고 곧 무시무시한 반격이 시작된다.

일행이 하나둘 쓰러지고 성기마저 목숨을 잃으려는 순간 범석과 성애가 나타나고 격렬한 도주 끝에 잠시 외계인들을 따돌리는 데 성공한다. 그러나 그 순간 하늘에서 거대한 우주선이 추락하고 미지의 존재였던 외계인들이 대화를 주고받으며 그들에게도 나름의 사연이 있음을 알게 된다.

스텔라를 몰며 난장판이 된 마을을 질주하는 성애는 악에 받쳐 외친다. "아무리 괴물이라도 이러면 안 되는 거잖아요. 완전히 선을 넘었어." 말로 표현할 수 없는 상황을 직시한 한국인이면 척추반사처럼 씨발이 나오듯 피바다가 된 참상만 본 성애라면 당연히 할 수 있는 말이다. 그러나 다시 처음으로 돌아가 <곡성>에서 무명의 말을 적용해 보자. 종구가 대체 무슨 죄를 지었냐는 말에 무명은 "네 딸의 애비가 남을 의심허고 죽일라 카고... 결국엔 죽여부렀어"라고 답한다.

호포항이 초토화된 걸 오늘이라고 한다면, 황태자 칼리가 양배의 손에 죽은 건 명백히 오늘에 앞선다. 마을 사람들을 죽인 건 바미기르이지만 숲에 있던 조르, 마베이요, 아이도보르가 성기 일행을 먼저 공격하지는 않았다. 정리하자면 먼저 외계인을 죽인 건 인간. 숲의 외계인을 먼저 공격한 것도 인간이다.

입장을 정리한 외계인에게 두 가지 선택지가 남는다. 계속 쫓기며 사냥감이 되던가, 반대로 그들을 쫓으며 사냥꾼이 되던가. 사냥감이 되길 바라는 생명체는 없다. 동시에 이제 외계인들은 정당방어의 논리로 인간을 공격한다. 이에 인간은 무슨 논리로 맞서야 할까.

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스틸컷영화 <호프>
그냥 마음이 좀 이상해

읍내에서 처음으로 참상을 목격한 파출소장 범석은 공포로 다리를 달달 떨면서도 소총 한 자루를 들고 외계인의 발자취를 추격한다. 골목길을 따라가던 범석은 다리 밑에서 뭔가 움직이는 것을 발견한 뒤 방아쇠를 당긴다. 몇 차례 총성이 울린 뒤 '쏘지 말라'는 사람의 목소리가 들린다. 다리 밑에 있던 사람은 동네 아저씨 낙연(이상희). 화가 난 낙연은 놀란다고 총을 쏘냐며, 미친 거냐고 질타하고 범석은 사과를 연발한다.

이후 범석은 추적을 계속하고 바미기르는 성애가 쏜 유탄발사기에 다리가 잘린다. 사냥감과 사냥꾼의 지위가 전복되고 순간. 경찰차를 타고 추격전을 벌이던 범석은 마침내 바미기르와 나란히 서고 슬로우모션과 함께 범석과 바미기르의 표정이 교차한다. 바미기르는 눈물을 흘리고 있었고 범석은 겨눴던 방아쇠를 당기지 못한다. 성애는 고래고래 소리를 지른다. 안 쏘고 뭐 하냐고. 성애가 볼 수 없는 범석의 얼굴에는 이유가 쓰여 있다. 놀란다고 총을 쏘냐.

영화 제목인 '호프'가 무슨 의미인지는 정확히 알 수 없다. 나홍진 감독이 북미 여행 중 '호프'라는 마을에 갔을 때 느꼈던 기이한 감각 때문일 수도, 배경이 되는 '호포항'의 음차인지도. 아니면 영어 제목처럼 정말 희망(Hope)을 말하는 것일까. 문자 그대로 산만한 우주선이 추락해서 거대한 폭발과 함께 지형이 바뀌는 중에도 소총 몇 자루 들고 언제 도착할지 모를 읍내로 달려갈 수 없는 절망적인 상황에 성애와 범석은 이런 대화를 주고받는다.

성애 : 소장님, 저희는 앞으로 어떻게 하면 될까요?
범석 : 모르겠어. 머릿 속이 도통 정리가 되지 않아.
성에 : 당장 돌아가서 총기들 불출시키고 요새를 만들어야 할 거 같아요!
범석 : ...
성에 : 혹시 제 계획이 마음에 안 드세요?
범석 : 아니. 그런게 아니고. 그냥 마음이 좀 이상해.

2시간 36분에 달하는 중단없는 질주 끝에 감독이 찍은 마침표는 결국 '이상해진 마음'이다. 격렬한 공포 앞에서도 사건의 실체를 추적하고, 목숨을 걸고 육촌 동생 성기를 구해내는 동시에 절대적 미지의 존재들에게도 미약한 연민을 느끼는 마음은 이상하다고밖에 표현할 방법이 없다. 알고 싶지도 이해할 수도 없는, 외계인 같은 인간들이 쏟아지는 시대라지만 범석의 상황에 비추어보자면 놀라서 총을 쏘는 대신 이상한 마음 정도를 품어보자는 건 대단한 희망일까.

관객들의 이상해진 마음들이 모여 갑론을박을 펼치며 영화의 텍스트를 더욱 혼란하고 풍성하게 만들고 있다. <호프>의 앞날은 어떻게 될까. 도통 정리되지 않은 이 모든 궁금증을 해결할 후속작을 희망한다는 소망만이 진실의 확고한 파편이라고 말하고 싶다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 호프 나홍진

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