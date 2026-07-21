"마음이 좀 이상하다"는 <호프> 황정민 대사, 곱씹어 보니

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스틸컷영화 <호프>
아무리 괴물이라도 이러면 안되는거잖아요
범석(황정민), 성기(조인성)은 신작로 한복판에 놓인 소의 사체를 본 뒤 두 팀으로 나뉘어 진상을 파헤친다. 읍내로 간 범석은 아수라장이 된 현장을 목격하고 곧 마을 사람들의 증언에 의해 이 사단이 호랑이가 아닌 정체불명의 괴물 짓이라는 걸 알게 된다.
핏자국을 따라가던 범석은 마침내 괴물을 발견하고 성애(정호연)과 힘을 모아 사살하는 데 가까스로 성공한다. 사건이 잠시 일단락된 후. 괴물의 시체를 해부한 범석은 이들이 지구에서 볼 수 있는 생명체가 아니란 걸 파악하고, 마을의 목수인 양배(음문석)가 며칠 전 의문의 생명체를 죽였다는 사실도 알게 된다.
한편, 숲으로 향한 성기 일행은 초토화된 사냥꾼의 움막을 지나 우주선을 발견한다. 비행기도 타보기 전에 우주선을 먼저 타게 된 이들은 엄청난 긴장 상태에 빠진다. 곧이어 의문의 소리와 함께 외계인이 모습을 드러낸다. 서로 눈치를 보다가 양측이 뭔가 소통을 하려는 순간. 발포하지 말라는 성기의 명령에도 겁에 질린 일행 중 한 명이 외계인에게 총을 쏘고 곧 무시무시한 반격이 시작된다.
일행이 하나둘 쓰러지고 성기마저 목숨을 잃으려는 순간 범석과 성애가 나타나고 격렬한 도주 끝에 잠시 외계인들을 따돌리는 데 성공한다. 그러나 그 순간 하늘에서 거대한 우주선이 추락하고 미지의 존재였던 외계인들이 대화를 주고받으며 그들에게도 나름의 사연이 있음을 알게 된다.
스텔라를 몰며 난장판이 된 마을을 질주하는 성애는 악에 받쳐 외친다. "아무리 괴물이라도 이러면 안 되는 거잖아요. 완전히 선을 넘었어." 말로 표현할 수 없는 상황을 직시한 한국인이면 척추반사처럼 씨발이 나오듯 피바다가 된 참상만 본 성애라면 당연히 할 수 있는 말이다. 그러나 다시 처음으로 돌아가 <곡성>에서 무명의 말을 적용해 보자. 종구가 대체 무슨 죄를 지었냐는 말에 무명은 "네 딸의 애비가 남을 의심허고 죽일라 카고... 결국엔 죽여부렀어"라고 답한다.
호포항이 초토화된 걸 오늘이라고 한다면, 황태자 칼리가 양배의 손에 죽은 건 명백히 오늘에 앞선다. 마을 사람들을 죽인 건 바미기르이지만 숲에 있던 조르, 마베이요, 아이도보르가 성기 일행을 먼저 공격하지는 않았다. 정리하자면 먼저 외계인을 죽인 건 인간. 숲의 외계인을 먼저 공격한 것도 인간이다.
입장을 정리한 외계인에게 두 가지 선택지가 남는다. 계속 쫓기며 사냥감이 되던가, 반대로 그들을 쫓으며 사냥꾼이 되던가. 사냥감이 되길 바라는 생명체는 없다. 동시에 이제 외계인들은 정당방어의 논리로 인간을 공격한다. 이에 인간은 무슨 논리로 맞서야 할까.