나홍진의 <호프>, 이거 하나는 인정한다

-이 리뷰에는 영화의 스포일러가 있습니다.
우리는 삶에서 언제 희망을 느끼게 될까. 어쩌면 희망은 어느 날 갑자기 찾아오는 감정이 아닐지도 모른다. 살아가다 보면 생각을 정리할 틈도 없이 예상하지 못한 일들이 연이어 찾아온다. 사랑하는 사람을 잃기도 하고, 실패를 경험하기도 하며, 아무리 노력해도 바꿀 수 없는 현실 앞에 멈춰 서기도 한다. 그럴 때 사람은 희망을 찾기보다 살아남는 것부터 생각하게 된다. 희망은 여유로운 순간이 아니라, 가장 절망적인 순간에 비로소 그 의미를 드러내는 감정인지도 모른다.
그래서 영화 <호프>의 제목은 더욱 흥미롭다. 영화는 희망을 이야기하는 작품처럼 보이지 않는다. 오히려 정반대다. 정체를 알 수 없는 존재가 인간을 추격하고, 살아남기 위해 도망치는 사람들의 공포를 집요하게 따라간다. 잠시 괴물을 쓰러뜨렸다는 안도감도 오래가지 않는다. 그것이 시작에 불과했다는 사실을 깨닫는 순간, 인간들이 품었던 희망은 조금씩 사라져간다.
영화의 마지막에도 이야기는 예상 밖의 방향으로 흘러간다. 희망을 잃어가는 것은 인간이었고, 오히려 희망을 품는 것은 외계인이었다. 영화는 그 아이러니를 통해 '희망'이라는 감정의 의미를 다시 묻는다.
[첫 번째 감정] 범석의 공포