"하나의 한국이 되길"... 지구 반대편 노병이 던진 묵직한 울림

단순한 여행 예능인 줄 알았으나, 여정의 끝에서 마주한 것은 우리 현대사의 가장 육중한 부채감이자 선배 방송인으로서의 깊은 반성이었다. MBC에브리원 예능 프로그램 '위대한 가이드 3'가 에티오피아 투어를 이어가며 시청자들에게 깊은 울림을 전하고 있다. 지난주 화요일 방송에서 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진으로 구성된 가이드 팀은 남부 오모강 유역으로 찾아가 반나족 등 현지 원주민들을 만나며 에티오피아의 원초적인 자연과 삶의 양식을 경험한 뒤, 수도 아디스아바바로 돌아와 여정을 이어갔다.
대개 도시 투어라 하면 화려한 명소나 맛집 탐방으로 채워지기 마련이지만, 이번엔 달랐다. "아디스아바바에 오면 꼭 가보고 싶은 곳이 있다"라며 조심스럽게 운을 뗀 김대호의 제안으로, 가이드 팀은 수도 중심부에 위치한 '에티오피아 한국전쟁 참전용사 기념 공원'을 찾았다. 출연진들은 공원 내에 높이 세워진 참전기념탑 앞으로 다가가 묵념을 올리며, 70여 년 전 낯선 땅에서 피 흘린 영웅들의 넋을 기렸다. 이어 현지 교민의 따뜻한 안내와 도움 덕분에, 공원 현장에서 백전노병인 테스파예 아스마마우님과 메코논 데레세님 두 분을 직접 대면할 수 있었다.