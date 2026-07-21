"하나의 한국이 되길"... 지구 반대편 노병이 던진 묵직한 울림

MBC플러스

아디스아바바 한국전쟁 참전용사 기념공원에서 위대한 가이드 출연진들이 한국전 참전용사들을 만나 경의를 표하고 있다화면을 채운 것은 노병들이 던지는 나직하지만 강렬한 메시지였다. "한국도 우리를 위해 정말 많은 일을 해줬다"라며 도리어 감사를 표하는 메코논 데레세, 그리고 "내가 죽기 전에 통일이 되었으면 좋겠다, 하나의 한국이었으면 좋겠다"라며 눈시울을 붉힌 채 떨리는 손으로 거수경례를 올리는 테스파예 아스마마우의 모습은 시청자들의 가슴을 먹먹하게 만들기에 충분했다.사실 필자는 1996년에 에티오피아 남부 오모강 유역의 반나족 등 원주민들을 만나기 위해 현지 로케이션 촬영을 다녀온 적이 있다. 당시 한국 방송가에 해외 로케이션 붐이 일면서 오지의 원주민들을 찾아가 이색적인 문화를 소개하는 프로그램이 큰 유행을 탔기 때문이다.이번 제작진이 앞선 회차들에서 보여준 오모강 원주민 방문 동선은 30년 전 필자의 경험과 포개졌지만, 결정적인 차이가 존재했다. 30년 전의 필자는 그저 오지 원주민을 소개하는 방송 트렌드에만 집착하느라, 그곳에 우리를 위해 피 흘린 참전용사들이 사회주의 정권 하에서 어떤 핍박을 받으며 숨죽여 살고 있는지 전혀 알지 못했다. 국내는 물론이고 촬영을 위해 직접 찾았던 현장에서조차 그 비극적인 진실을 인지하지 못했던 부끄러운 기억이 남아있다.반면 이번 후배 제작진들은 달랐다. 선배 세대가 놓쳤던 참전용사들의 비극적인 역사와 현실을 미리 깊이 이해하고 있었고, 수도 아디스아바바 도시 투어 일정 중에 망설임 없이 참전용사 기념 공원으로 달려가 기념탑에 참배하고 노병들을 만났다. 오랜 세월 가려져 있던 노병들의 진실을 마주하고 최선의 예우를 다하는 후배들의 성숙한 제작 태도를 화면으로 보면서, 고마움과 동시에 선배로서의 미안함과 묵직한 회한이 교차했다.오늘날 우리에게 에티오피아는 아프리카의 가난한 나라 혹은 커피의 고향으로 먼저 소비되곤 한다. 하지만 70여 년 전 에티오피아는, 대한민국이라는 낯선 나라의 자유를 지키기 위해 아무런 이해관계 없이 기꺼이 손을 내밀어 준 고마운 나라였다.