'조용한 최강자' 스페인, 개인보다 팀으로 더 빛난 황금세대 2기

AP = 연합뉴스

스페인의 로드리(Rodri)가 2026년 7월 19일(현지시각) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드(뉴욕 인근)에서 열린 스페인과 아르헨티나의 월드컵 결승전이 끝난 뒤 우승 트로피를 들어 올리며 기뻐하고 있다.'2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'은 그동안 슈퍼스타 골잡이들에게 집중적인 스포트라이트가 쏠렸다. '골든부츠와 월드컵 최다골' 경쟁을 펼친 킬리안 음바페(프랑스)와 리오넬 메시(아르헨티나)를 필두로, 엘링 홀란(노르웨이)과 해리 케인, 주드 벨링엄(이상 잉글랜드) 등 세계적인 공격수들의 뜨거운 득점 대결이 대회 내내 많은 주목을 받았다.반면 스페인은 유력한 우승후보로 꼽혔지만 다른 강팀들에 비하면 상대적으로 관심이 적은 편이었다. 초특급 신성 라민 야말이 있었지만 대회 내내 공격포인트는 조별리그에서 넣은 1골에 그쳤다. 주전 공격수 미켈 오야르사발이 5골을 넣었으나 음바페나 메시처럼 주목받는 슈퍼스타는 아니었다.하지만 스페인은 호날두의 포르투갈, 음바페의 프랑스, 메시의 아르헨티나 등 세계적인 공격수들을 보유한 우승후보들을 모두 무득점으로 틀어막고 '최후의 승자'에 등극했다. 월드컵에서 펄펄 날던 월드클래스 공격수들도 스페인만 만나면 일제히 침묵했다.스페인은 이번 대회에서 8경기 동안 14골을 넣었다. 겉보기에는 나쁘지않은 기록같지만 조별리그 2차전 사우디전(4-0), 32강 오스트리아(3-0)전에서 득점의 절반을 몰아친 것을 제외하면, 나머지 경기에서는 늘 골결정력 부족으로 경기를 어렵게 풀어가야 했다. 스페인이 이번 대회에서 거둔 7승 1무 중 절반이 넘는 4승이 한 골차 접전 승부였다. 프랑스와의 4강전에서 두 골을 넣었지만 한골은 PK였다. 아르헨티나와의 결승전 역시 경기 내용은 내내 주도하고도 골이 좀처럼 터지지 않아 연장 후반까지 어려운 승부를 펼쳐야 했다.알고보면 스페인은 2000년대 후반 메이저대회 3연패(유럽선수권 2008,2012, 남아공월드컵 2010 우승)를 호령하던 전성기 시절에도 '대형 공격수 기근'에 허덕였던 전통이 있다. 다비드 비야와 페르난도 토레스 이후로는 확실한 대형 원톱 자원을 발굴하지 못하여, 미드필더를 '가짜 9번'으로 기용하는 제로톱 전술을 쓰거나, 내용상 선전하고도 골결정력 부족으로 덜미를 잡히는 경우가 많았다. 그리고 북중미월드컵에서도 스페인은 이 문제를 끝까지 완벽하게 해소하지는 못했다.하지만 스페인은 이런 큰 약점에도 불구하고 이를 충분히 상쇄할 만한 견고한 조직력과 높은 기술력을 보유하고 있었다. 오야르사발에 이어 페드로 포로, 미켈 메리노가 각 2골, 알렉스 바예나, 페란 토레스, 라민 야말, 파비안 루이스가 각 1골을 집어넣으며 특정 선수, 공격수 포지션, 선발에만 의존하지 않는 고른 득점루트를 과시했다.또한 스페인은 이번 대회 8경기에서 단 1실점밖에 내주지 않는 철벽수비를 과시했다. 벨기에와의 8강전에서 샤를 더 케텔라러에게 한 골을 내주면서 월드컵 최장기간 무실점 기록이 중단된 게 이번 대회 스페인의 유일한 실점이었다. 대회 골든글러브를 수상한 골키퍼 우나이 시몬, 파우 쿠바르시, 아이메릭 라포르테가 버틴 중앙수비라인, 대회 골든볼을 수상한 후방 플레이메이커 로드리까지 두루 제몫을 다하며 위기 상황을 거의 만들지 않는 안정된 수비를 펼쳤다.스페인의 플레이스타일을 보면 단순히 수비 숫자를 늘리고 내려앉아 버티는 '잠그기 수비'와는 거리가 멀었다. 최전방과 미드필더진부터 강한 압박과 유기적 공간 활용으로 상대의 공격을 무력화하고 공을 뺏으면 바로 공격으로 전환하는 조직적인 플레이를 펼쳤다. FIFA 공식기록에 따르면 이번 대회 스페인의 압박 성공 횟수는 무려 1641회, 패스 시도는 3431회로 모두 전체 1위였다. 스페인이 오래 볼을 점유하고 경기를 주도하다보니, 비록 많은 골을 넣지는 못해도 상대에게 위험한 공격기회를 내주는 시간이 극히 적었다.더구나 스페인이 이번 대회에서 만난 대진운은 하나같이 호락호락한 팀들이 아니었다. 첫 경기에서 월드컵 첫 출전인 카보베르데에게 무득점 무승부를 기록하며 곤욕을 치르기도 했지만, 조별리그에서 월드컵 우승국 우루과이를 격파했고 토너먼트 16강 이후로는 포르투갈-벨기에-프랑스-아르헨티나 등 우승후보급 강호들을 줄줄이 만나는 최악의 대진운을 완벽하게 극복했다. 압도적인 경기력과 깔끔한 매너로 다른 팀처럼 경기 외적인 논란에 휘말린 경우도 거의 없었다.스페인은 이번 대회에서 단 한 번도 상대팀에게 선제골을 내주거나 리드를 허용한 적이 없다. 이러한 톱니바퀴같은 조직력을 바탕으로 스페인은 1998년 프랑스 대회의 프랑스, 2006년 독일 대회의 이탈리아, 2010년 대회 우승 당시 자신들이 세운 2실점을 뛰어넘어 '월드컵 역대 한 대회 최소실점' 기록을 경신했다.루이스 데라푸엔테 감독의 뛰어난 리더십을 바탕으로 한 성공적인 세대교체 또한 스페인 재도약의 중요한 비결이다. 한때 패스 위주 축구로 세계를 호령했던 스페인의 '황금세대 1기'는 2010 남아프리카공화국월드컵 우승 이후 한동안 쇠락의 길을 걸었다. 2014년 브라질 대회 조별리그 탈락, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에서는 16강에서 연거푸 탈락했다.스페인 축구협회는 연령대별 대표팀 사령탑을 역임한 데라푸엔테 감독이에게 2022년 12월부터 A팀 지휘봉을 주고 리빌딩에 착수했다. 수비수 출신인 데라푸엔테는 선수 시절 스타플레이어와 거리가 멀었고 국가대표 경험도 없는 무명 선수였다. 하지만 지도자로는 U-19, U-21, U-23 등 연령별 대표팀을 맡아 2015년 유럽축구연맹(UEFA) U-19 챔피언십과 2019년 UEFA U-21 챔피언십 우승, 2020 도쿄올림픽 은메달을 일궈내며 맡는 팀마다 꾸준한 성과를 냈다. 지금은 A팀이 주축이 된 로드리와 오야르사발 등도 모두 데라푸엔테 감독이 청소년 시절부터 지도한 선수들이다.데라푸엔테 감독은 성인 대표팀을 맡은 뒤 스페인 고유의 축구 스타일을 계승하면서, 점유율에만 매달라지 않고 강한 압박과 조직적인 수비 시스템을 도입하여, 슈퍼스타 한두 명보다 견고한 팀플레이 위주로 돌아가는 '신 무적함대'를 완성했다. 여기에 세대교체도 게을리하지 않으며 라민 야말, 파우 쿠바르시 등 신예들을 과감히 주전으로 기용하여 신구조화를 완성했다. 이름값에 연연하지않은 지도철학으로 이번 대회에서 자국 명문이지만 스페인 선수 비중이 낮은 레알 마드리드 선수들을 단 한 명도 차출하지 않는 결단력을 보여주기도 했다.데라푸엔테 감독은 전통적인 스페인 축구 스타일을 지키면서도 실리를 조화시킨 철학으로 유로 2024 우승을 이끌어내며 자신의 능력을 증명했다. 그리고 2026년 북중미월드컵에서 다시 한번 팀을 정상에 올려놓으며 비센테 델 보스케에 이어 두 번째로 스페인을 이끌고 유로와 월드컵을 모두 제패한 명장의 반열에 올랐다.데라푸엔테 감독은 65세 28일로 역대 월드컵 최고령 우승 사령탑이 됐다. 하지만 백전노장이 만들어놓은 스페인 대표팀의 이번 대회 평균 연령은 26.2세로 48개 참가국 중 6번째로 매우 젊다. 지금의 주축 선수들이 4년 뒤에도 대부분 건재할 뿐만 아니라 야말같은 유망주들은 더욱 성장할 가능성이 높아서 스페인의 연속 우승과 장기집권 가능성도 높다. 2000년대 후반의 1기와 비교하면, 현 황금세대 2기는 선수들 개개인의 스타성과 화려함은 다소 떨어질지 몰라도, 조직력과 발전 가능성에서 오히려 1기를 뛰어넘는다는 평가다.이번 북중미월드컵은 지난 월드컵에 비해 크게 늘어난 경기 수와 수많은 스타 플레이어들의 맹활약으로 경기당 3골에 육박하는 역대급 골 페이스가 펼쳐진 대회였다. 그런데 정작 우승후보들 중 최전방 공격진의 득점력이 가장 부족하다는 평가를 받았던 스페인이 프랑스, 아르헨티나라는 직전 대회 준우승, 우승팀들을 모두 누르고 최정상에 오른 사실은 시사하는 바가 크다.결국 "팀보다 위대한 선수는 없다", "공격이 강한 팀은 이기지만 수비가 강한 팀은 우승한다"는 축구의 오랜 명제를 '조용한 승자' 스페인이 마지막 순간에 다시 한번 증명해낸 셈이다.