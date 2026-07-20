'메시는 응원해도, 아르헨티나는 응원할 수 없다'는 까닭

로이터/연합뉴스

19일(현지 시간) 아르헨티나 레안드로 파레데스와 리산드로 마르티네스가 2026 북중미 월드컵 결승전이 끝난 뒤 스페인 선수와 몸싸움을 벌이고 있는 모습.'축구의 신' 리오넬 메시(아르헨티나)의 월드컵 2연패가 불발됐다. 하지만 39세의 나이에도 빛나는 활약을 펼치며 고국을 2회 연속 결승으로 이끈 메시는 마지막 월드컵 무대를 아름다운 '라스트댄스'로 장식했다.20일 열린 스페인과 아르헨티나의 '2026 북중미 월드컵 결승전'에서 메시는 연장전 전후반 끝까지 날카로운 크로스와 패스로 공격을 이끌며 분투했지만 공격포인트를 올리는 데 실패하며 팀을 패배에서 구하지 못했다. 스페인은 연장 후반 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 격침시키며 2010 남아공 대회 이후 16년 만의 우승을 차지했다.메시에게는 우승 외에도 많은 것을 놓친 결승전이 됐다. 메시는 북중미월드컵 8경기에서 아르헨티나 팀 내 최다인 8골4도움을 기록했으나, 프랑스 듀오 킬리안 음바페(10골 4도움)와 마이클 올리세(7도움)에게 밀려 득점왕과 도움왕을 모두 놓쳤다.월드컵 통산 개인 최다 득점 기록도 음바페(22골)에게 역전 당하며 21골로 마감했다. 다만 월드컵 역대 최다 도움(12개)과 최다 공격포인트(33개) 기록은 지켜냈다. 생애 3번째 골든볼 수상을 노렸던 메시는 로드리(스페인)에게 밀려, 실버볼(MVP 2위)과 실버부츠(득점 2위)를 수상하는데 만족해야 했다.그럼에도 불구하고 메시가 여전히 이번 대회 최고 선수 중 하나였다는 사실은 변함이 없다. 불혹을 바라보는 나이로는 믿어지지 않을 정도로 여전히 뛰어난 기량을 세계 축구 팬들 앞에서 선보이며, 조국 아르헨티나를 또다시 결승까지 이끈 것은 온전히 메시의 힘이었다.메시는 나이가 들며 전성기에 비하여 신체능력이 하락했다는 평가를 받았다. 경기 중에는 수비가담이나 전방 압박에는 거의 참여하지 않고 공이 없을 때는 어슬렁거리며 걸어다니는 모습으로 비판을 받았다. 그러나 궃은 일을 동료들에게 맡기고 체력을 비축한 메시는, 공이 연결되었을 때마다 폭발적인 드리블과 예리한 침투패스, 순도 높은 유효슈팅으로 결정적인 찬스를 만들어내는 움직임을 선보였다.사실 역대 월드컵 챔피언들은 다음 대회에서 반드시 고전한다는 '우승팀의 저주' 징크스가 있다. 2022 카타르 월드컵 챔피언이었던 아르헨티나는 이번 대회 내내 여러 차례 이변의 희생양이 될뻔한 고비가 많았다. 하지만 아르헨티나가 위기에 놓일 때마다 짜릿한 드라마를 연출해내며 팀을 구해낸 것은 메시였다.메시는 조별리그 1차전 알제리전에서 헤트트릭을 기록한 데 이어, 2차전 오스트리아전에서는 멀티골, 요르단전에서 1골을 추가했다. 토너먼트 32강에서는 카보베르데전에서 1골을 기록했고, 16강에서는 이집트를 상대로 1골 1도움으로 역전승을 이끌었다. 메시는 지난 대회부터 이번 대회 16강까지 월드컵 9경기 연속 득점 기록을 이어갔다.8강 이후로는 득점을 추가하지 못했지만 메시의 영향력은 줄어들지 않았다. 또 한번의 연장접전을 치른 스위스와의 8강전에서 도움 1개를 추가했고, 앙숙 잉글랜드와의 4강전에서는 후반 막판 도움 2개를 터뜨리며 2-1 대역전승의 주역이 되었다. 메시는 준결승까지 이번 대회 전 경기 공격포인트 및, 월드컵 본선 11경기 연속 공격포인트 달성, 이번 대회 5번의 최우수선수(POTM) 선정이라는 엄청난 활약을 선보였다.하지만 스페인과의 결승전에서는 천하의 메시도 결국은 '인간'으로 돌아왔다. 객관적 전력과 개개인의 기술에서 앞선 스페인을 상대로, 아르헨티나는 경기 내내 이러다 할 공격을 시도해보지 못했고 메시에게 의존해야했다. 그리고 메시 역시 동료들의 도움을 받지 못해서 고립되었고 경기 내내 슈팅 1개, 유효 슈팅, 기회 창출, 상대 페널티 박스 내 터치는 모두 제로(0회)에 그치는 충격적인 기록을 남기며 아무 것도 하지 못했다. 사실상 이 경기가 메시의 '월드컵 고별전'이 될 확률이 높았기 때문에 메시로서는 더욱 아쉬운 마무리가 되고 말았다.메시는 비록 우승하지는 못했어도, 대회 내내 충분히 박수 받을만한 활약을 선보이며 '유종의 미'를 거뒀다는 평가를 받는다. 하지만 정작 그가 이끈 아르헨티나는 그렇지 못했다.아르헨티나는 메시의 활약 덕분에 결승전까지 올라왔지만, 내용 면에서는 사실 진작 탈락했어도 이상하지 않다는 평가를 받을 만큼 고비가 많았다. 32강에서 월드컵 본선을 처음 밟은 카보베르데를 상대로 예상보다 고전하다 연장 끝에 3-2 신승을 거뒀다. 이집트와의 16강전에서는 먼저 2골이나 내주고 끌려가다가 후반에야 3골을 기록하며 승부를 뒤집었다. 스위스와의 8강전에서도 또 한번의 연장 접전 끝에 3-1로 승리했다. 준결승에서는 '앙숙' 잉글랜드에게 선제골을 허용하고 후반 40분까지 밀리다 경기 막판 메시의 2도움으로 기사회생 하는 등, 비교적 수월한 대진운에도 한번도 시원한 승리를 거두지 못했다.아르헨티나가 불공정한 판정의 수혜를 입었다는 논란도 끊이지 않았다. 이집트전에서는 VAR 판독 끝에 이집트의 결정적인 득점 기회가 무산된 반면, 아르헨티나의 득점 상황 직전 파울은 인정되지 않으면서 공정성 논란에 휘말렸다. 스위스전에서도 브렐 엠볼로의 '시뮬레이션(다이빙) 판정'에 따른 경고 누적 퇴장으로 승부가 아르헨티나 쪽으로 기울었다. 이집트와 스위스는 불공정한 판정에 대하여 반발하여 FIFA에 거세게 항의했다.또한 아르헨티나 선수들은 대회 내내 도를 넘어선 비매너와 더티플레이를 저지르며 끊임없이 도마에 올랐다. 준결승전에서는 경기에 출전하지도 않은 발렌틴 바르코가 패배에 낙심한 잉글랜드 선수들을 도발하다가, 분노한 주드 벨링엄이 바르코의 뒤통수를 때리며 양팀 선수들간 신경전이 벌어지기도 했다. 경기 후에는 FIFA에서 금지하고 있는 정치적 구호가 담긴 현수막을 아르헨티나 선수들이 들고 있는 모습이 도마에 올랐다.스페인과의 결승전은 더욱 가관이었다. 엔조 페르난데스는 스페인 파우 쿠바르시에게 과격한 태클로 퇴장 당하면서 아르헨티나의 수적 열세를 자초했다. 패배 후에는 '메시의 호위무사'로 유명한 레안드로 파레데스와 나우엘 몰리나가 패배가 격분하여 우승 세리머리를 펼치던 스페인 선수들을 폭행하여 경기 후에 퇴장 당하는 어이없는 사태가 벌어지기도 했다. 그야말로 승부도 완패한 데다, 매너까지 졌다는 이야기가 나올만한 장면이었다.외신들도 일제히 아르헨티나 선수들의 스포츠맨십을 망각한 행동을 비판했다. 축구 팬들의 SNS에서는 "이래서 메시는 응원해도 아르헨티나는 응원 못하겠다"는 이야기가 많은 호응을 얻기도 했다.아르헨티나는 카타르 월드컵 우승 이후 세대 교체에 실패해 메시 의존도가 2022 월드컵보다도 더 심각한 상황이었다는 평가를 받는다. 메시가 이번 월드컵을 끝으로 정말로 대표팀을 떠날 가능성이 높아진 만큼 4년 뒤를 장담할 수 없다는 점에서, 이번 우승 기회를 놓친 게 아르헨티나로서는 두고두고 한이 될 수 있다는 전망도 나온다.