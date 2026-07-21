말 좀 안 통하면 어때? 다문화 엄마들의 농구단 생존기

KBS

- 다문화 엄마 농구단인 '글로벌 마더스'에 대한 취재는 어떻게 시작했나요.

- 다문화 가정 관련해 취재하며 생각이 바뀐 부분도 있을 것 같아요.

- 이주 여성들이 농구를 통해 한국 사회에 적응하는 것 같더라고요.

- 우리나라는 단일민족을 강조했잖아요. 이주민으로서는 불편했을 것 같아요.

큰사진보기 ▲<시사기획 창>의 한 장면 KBS

- 농구단 선수들이 농구를 통해 엄마가 아닌 자신을 찾는 거 같더라고요.



"그런 것 같아요. 아이만 키우던 엄마, 홀로 외롭게 살아가던 엄마에서 농구를 통해 사회로 나올 수 있다고 해요. 평소엔 '잘해', '힘내' 같은 말을 들을 기회가 별로 없었는데, 서로 독려하고 힘내라고 말해주면서 작은 목표 의식이 생기고 삶도 활기차지고 유대감도 생기는 거죠."



- 현장에서 이들의 농구를 보며 어떤 생각이 들었나요.



"어머니들이 진짜 너무 못해서 깜짝 놀랐어요. 그래서 '8전 8패 송사리떼 농구단'이라고 자막에 썼죠. 게임 룰도 잘 모르는 것 같고 한국어가 원활하지 않으니 감독이 전술을 자세히 설명할 수도 없더라고요. "그냥 던져", "그냥 받아" 정도의 지시만 가능한 거죠. 중간에 주니어 농구단 감독 출신인 권용웅 감독님이 어머니들을 지도했는데, 룰을 하나씩 배워가고 이해도 빨라지는 게 보였습니다.



얼마 전 첫 승도 했는데 3점슛도 막 쏘시더라고요. 그걸 보면서 정말 열심히 하시고 성장하고 있다는 게 느껴졌습니다. 코치로 나오는 전태풍씨도 비슷한 얘기를 했어요. 어머니들이 열정이 넘쳐 1년 정도 제대로 배우면 금방 늘 거라고요. 다만 열정이 과해서 부상을 조심했으면 좋겠다는 조언도 했습니다. 저도 이 팀이 내년쯤엔 우승도 할 수 있지 않을까 기대하고 있습니다."



- 취재하며 느낀 게 많았을 거 같아요.



"선수 중에 김민주씨는 인대가 파열된 부상 중에도 경기를 뛰셨어요. 왜 이렇게까지 뛰냐고 물었더니, "다문화 엄마들에게 1승이라는 경험을 꼭 만들어주고 싶었다. 아무리 동호회라도 이겨본 경험이 있는 것과 계속 지기만 하는 건 다르다. 못해도 즐겁게 살더라도 그 경험 하나는 안고 가야 한다"고 답하셨어요. 방송에는 나가지 못했지만, 개인적으로 인상적인 말이었습니다.



어머니들이 성장하고 도전하는 모습을 취재하며, 오히려 제가 많이 배웠어요. 처음엔 다문화 가정의 적응기라는 관점으로 접근했거든요. 그런데 어머니들이 사회 구성원이 되려 고군분투하고 못 해도 즐겁게 살아가는 모습을 보면서 오히려 제가 힘을 많이 받았어요. 개인적으로 정말 재미있고 감사한 취재였습니다." 조정인 글로벌마더스 ㅅ사회인농구 다문화 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이영광 (kwang3830) 내방 구독하기 독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다. 이 기자의 최신기사 "먼저 공격하면 이긴다는 믿음, 오히려 전쟁 부를 수 있죠"

<시사기획 창>의 한 장면"이전 프로그램에서 우연히 다문화 어머니 농구단 기사를 한번 봤습니다. 궁금해서 감독님 연락처를 수소문해 연락을 드렸죠. 감독님을 만나 한두 시간 정도 인터뷰를 나눴는데, 의미와 재미가 있더라고요. 천수길 감독이 오바마 대통령 얘기를 한 점도 인상적이었어요. 미국에서 흑인 대통령이 나온 건 역사적으로 굉장히 대단한 일이잖아요.그런데 한국 사회에서 다문화 가정 출신 대통령이 나온다는 건 아직 낯설고, 이게 과연 가능할지 저 스스로에게도 묻게 됐어요. 다문화 가정이 많아지고 이들이 한국 사회에 잘 지내야 한다는 관점의 콘텐츠는 많이 나왔지만, 이들이 사회 공동체의 구성원이 되기 위해 어떻게 고군분투하는지 보여주는 콘텐츠는 상대적으로 적었다는 생각이 들었어요. 그런 메시지를 담고 싶었습니다.제가 원래 농구를 좋아했는데, 다문화 어머니들이 농구한다는 게 신선하게 다가오기도 했어요. 굉장히 거친 스포츠인데 이 엄마들은 왜 하는 거지, 경기서 주로 진다는데 왜 계속하는 거지, 이런 궁금증이 생겼고요. 정부 지원 사업으로 운영되는 어머니 농구단인가 싶었는데 아니더라고요. 감독과 선수들이 먼저 팀을 만들었고, 이후에도 주도적으로 팀을 꾸려나가고 있었습니다.""방송에 임주아 선수의 말이 나오는데요, 처음에 감독이 다문화 어머니 농구단에 들어오라고 했을 때 '나는 한국 엄마인데 왜 다문화 가정에 들어가야 되나' 생각했대요. 감독이 '그렇게 생각하면 안 된다, 한국 사람이 섞여 있어야 진정한 다문화다'라고 했고요. 그 말을 듣고 임주아 선수는 사실 이 엄마들은 외국에서 온 한국 엄마들이라는 걸 깨닫게 됐고요. 취재 과정에서 저도 '다문화'라는 단어 자체에 잘못된 편견을 갖고 있었던 게 아닐까 돌아봤습니다.""맞아요. 어머니들은 이걸 통해 소속감을 느끼고 친구를 만나고 인간관계가 확장되는 것 같아요. 이수민 선수는 버스나 지하철 타는 법도 몰라서 학교와 집만 오갔었는데, 농구단 언니들이 타는 법을 알려주고 밖으로 나와야 한다고 혼내주니 헤매더라도 시도하게 됐대요. 최근엔 의료 통역사 교육도 받기 시작했어요. 방송엔 안 나왔지만 메이메이 선수는 서툰 한국어로 자격증을 서너 개 따서 요즘 아르바이트도 시작했고요.이런 개인 성장 스토리가 참 좋았어요. 처음엔 운동을 잘하지도 못하고 말도 서툴고, 그렇다고 운동을 딱히 좋아하는 것도 아닌 것 같은데 왜 계속하시냐고 물어보면, 답이 비슷해요. 이 농구단이 '기댈 수 있고 성장할 수 있는 소중한 공동체'라는 거였어요. 팀 스포츠로 같은 목표를 공유하고 이기든 지든 함께 기뻐할 수 있는 유대감이 어머니들에게 특별했던 것 같습니다."" 한국은 그동안 단일민족 정서가 강했죠. 외국인 입장에서는 그렇게 매력적이지 않았을 수도 있어요. 지금은 경제 규모도 커졌고 출산율 감소 같은 사회적 필요도 있으니, 여러 고민이 필요한 시기라고 봐요. 미국과 유럽처럼 이민자 문제로 갈등을 겪지 않으려면 지금부터 슬기로운 방향을 고민해야 하고요. 그런 의미에서 말이 통하지 않아도 목표를 공유할 수 있는 팀 스포츠가 좋은 모델이 될 수 있겠다고 생각했습니다."