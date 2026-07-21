살아남은 빌런 조한선, '킬러들의 쇼핑몰'서 복수의 칼 갈았네

(주)쇼박스

조한선은 <늑대의 유혹> 출연 당시 신인이었던 강동원보다 더 인지도가 높은던 청춘스타였다.강호동과 서장훈, 안정환처럼 은퇴 후 방송인이 된 인물도 많지만, 수영선수였던 소지섭과 야구선수 출신의 정보석, 쇼트트랙 선수였던 송중기처럼 학창 시절 운동을 했던 연예인들도 어렵지 않게 찾을 수 있다. 배우 조한선 역시 경기도 부천의 정명 고등학교에서 골키퍼로 활약했던 엘리트 축구선수 출신이다. 그는 2000년 K리그 드래프트에서 고교 졸업 선수 드래프트로 부천SK에 지명됐을 정도로 촉망 받는 유망주였다.하지만 홍익대 진학 후 고질적인 허리 부상으로 축구를 그만둔 조한선은 2001년 맥주광고의 모델로 출연하면서 연예계에 뛰어들었다. 2002년 MBC 시트콤 <논스톱3>를 통해 연기를 시작했다. <논스톱3>의 전 시즌 <뉴논스톱>에서 키 크고 잘생긴 대학생 역할을 맡았던 조인성이 연예계 최고의 유망주로 성장했음을 고려하면 조한선 역시 단숨에 신예 청춘스타로 도약할 수 있는 절호의 기회를 잡은 셈이다.조한선은 2003년 MBC 드라마 <좋은 사람>에서 신하균, 한지민, 소유진과 연기 호흡을 맞추며 정극에서도 곧바로 주연을 맡았고 2004년에는 218만 관객을 동원한 영화 <늑대의 유혹>에 출연했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 지금은 <늑대의 유혹>이 '강동원의 영화'로 기억되고 있지만 개봉 당시만 해도 모델 출신 신인 배우였던 강동원보다 <논스톱3> 출신 청춘스타 조한선의 인지도가 더 높았다.<늑대의 유혹>을 시작으로 한 동안 영화에 전념한 조한선은 2006년 설경구, 나문희 배우와 함께 4년 후 <아저씨>를 만드는 이정범 감독의 장편 데뷔작 <열혈남아>에서 태권도 선수 출신 건달 문치국을 연기했다. <열혈남아>는 전국 57만 관객으로 흥행에는 실패했지만 진중한 스토리와 배우들의 좋은 연기로 호평을 받았고 조한선은 <열혈남아>를 통해 춘사영화제 남우조연상을 수상하며 연기력을 인정 받았다.하지만 <열혈남아> 이후 조한선의 커리어는 그리 순조롭지 못했다. 2008년 고 안성기 배우와 함께 출연한 <마이 뉴 파트너>가 26만, 2009년 <주유소 습격사건2>가 74만 관객에 그쳤고 2010년 157만 관객을 동원한 <무적자>도 제작비 대비 흥행 성적이나 작품에 대한 평가는 좋지 않았다. 조한선은 군복무를 마친 후에 출연했던 <함정>과<치외법권> <돌아와요 부산항애> <데자뷰> 등도 모두 흥행 참패했다.