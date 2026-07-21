'오아시스' 생가 아니야? 서울서 맨체스터의 향을 느꼈다

염동교

2025년 7월 4일 웨일스 카디프에서 열린 오아시스 콘서트영국에서 느낀 흥분과 설렘은 오아시스의 역사적 재결합의 1주년을 기념하는 팝업 마켓에 고스란히 옮겨져 있었다. MPMG 관련 아티스트들의 실물 음반을 구매할 수 있는 레코드 라운지와 MPMG 산하 공연 기획 브랜드인 민트페이퍼가 협력한 산물이다. 지난 6월 25일부터 사전 예약을 접수한 본 이곳에선 지난 19일까지 티셔츠와 모자, 포스터와 배지 등 각종 오아시스 관련 상품을 판매했다.5-6평 남짓 작은 공간의 한쪽 벽면 대형 스크린에서 공연 영상이 흘러 나왔다. 형제가 그려진 잡지와 그들의 영상을 담은 VHS 테이프와 운동화 등 오아시스의 역사를 들여다볼 수 있는 각종 오브제가 '미니 오아시스 뮤지엄'을 구현했다.노엘 갤러거가 < 데피니틀리 메이비(Definitely Maybe) > 작업 당시에 사용한 오렌지 앰프와 리켄베커 기타도 이곳에 있었다. 오아시스 멤버 노엘이 이끄는 노엘 갤러거 하이 플라잉 버즈의 사인 바이닐과 포스터를 보고 "노엘 찐팬의 소장품이구나" 싶었다. 오아시스가 오랫동안 지지한 영국 프리미어리그 맨체스터 시티의 선수카드와 씨디플레이어, 다이얼 전화기가 놓인 탁자는 형제의 생가에 온 듯한 착각이 들 정도였다.