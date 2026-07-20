세계관은 확장, 액션은 화려... 킬러들의 쇼핑몰의 결정적 매력

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디즈니+ <킬러들의 쇼핑몰> 스틸컷월트디즈니코리아
<킬러들의 쇼핑몰>은 강지영 작가의 소설 <살인자의 쇼핑몰>을 바탕으로 한다. 원작과의 차이점에 대해 "시즌1은 원작의 몇 개의 설정을 각색했지만, 시즌2는 원작과 별개의 흐름으로 전혀 다른 이야기다. 시즌1의 의문점인 바빌론의 정체에 착안했다"라며 오리지널리티를 강조했다.
시즌2의 구상 계기와 차별점에 대해 이권 감독은 "'모든 일에는 반격이 있다'는 문구를 떠올렸다. 시즌1의 의문점을 궁금증을 해결할 방법을 구상했다. 삼촌의 비밀을 알게 된 정지안은 앞으로 무엇을 할지, 정진만은 조카와 만나 무엇을 할까"라는 상상력을 확장했다고 소개했다.
이 자리에서는 시즌2의 시그니처가 될 액션 장면의 비하인드도 밝혔다. 그는 "360도 회전하는 카메라로 새로운 비주얼을 두었다. 무술감독과 상의 끝에 나누지 않고 원테이크로 그대로 담아 두었다"며 독창적이고 멋진 액션을 기대해 달라고 당부했다.
시즌2에서는 머더헬프와 바빌론의 정면 승부가 진행된다. 정지안 역의 김혜준은 "갑작스러운 공격에서 살아남으려 했다면 시즌2에서는 맨손 액션을 넘어 총기 액션을 더했다"라며 "시즌1에서는 이해 못 한 삼촌을 이해하는 감정 변화를 보여준다"고 덧붙였다.
정진만 역의 이동욱은 "반격만 하다가는 결론이 나지 않는다고 느껴 행동한다. 잘 짜인 세계관 안에서 각자의 개성강한 액션을 선보인다"며 시즌1보다 액션의 양이 늘어났다고 밝혔다. 이어 "정지안이 집을 지키는 동안 정진만은 대체 무엇을 하고 있었나부터 시작했다. 시즌2에서는 성인이 된 조카와의 감정적 교류를 중심으로 한다. 킬러의 삶에 발을 들인 조카와 대립하고 갈등한다"라고 말했다.
진만의 숙적 베일 역의 조한선은 "시즌1의 베일은 관심 있는 분야의 호기심에 집중했다면, 시즌2는 모멸감과 상처를 받은 인물을 쫓는 집착이다"라며 "무자비한 액션이 많아 욕을 먹을 것 같다. 앞만 보고 달려가는 경주마 같은 빌런이다"라고 너스레를 떨었다.
소민혜 역의 금해나는 "시즌1에서는 딱히 지킬 것이 없었지만 시즌2에서는 목표가 확실해졌다. 시즌2는 '멋짐'을 중심으로 차별화된 모습을 보여줄 예정이다. 오토바이, 와이어, 카람핏(칼) 등 다양한 액션을 선보였다"라고 밝혔다.
파신 역의 김민은 "무에타이, 닌자, 로봇 등 다양한 상대와 장소에서 풍성한 액션을 선보인다"라며 다시 합류해 기쁘다는 소감을 전했다.
넓어진 바빌론의 세계