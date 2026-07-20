세계관은 확장, 액션은 화려... 킬러들의 쇼핑몰의 결정적 매력

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큰사진보기 ▲디즈니+ <킬러들의 쇼핑몰> 스틸컷 월트디즈니코리아

시즌2는 글로벌 군수기업 바빌론은 한국을 넘어 글로벌 세력으로 확장되며 풍성함을 더한다. 새롭게 합류하게 된 쿠사나기 역의 정윤하는 "체스 그랜드 마스터를 꿈꾸던 책략가다. 설계와 조정을 좋아한다. 결과를 위해서는 과정은 상관없는 완전한 결과주의자다"라며 "한국인, 일본인, 조직 내에서도 속하지 못한 이방인의 열등감 기저가 가득하다. 결핍이 이겨야 하는 승리욕을 가졌으며, 승리감과 식욕을 동치시켰다"라고 소개했다.



이어 "영어를 사용할 때는 비즈니스 느낌을 풍기고 일본어를 할 때는 중성적인 느낌을 풍긴다"며 "불안정하고 위태로움을 드러내기 위해 일반적이지 않은 템포로 대사를 쪼개 비트를 주었다"며 새로운 시도를 두었다고 말했다.



바빌론 동아시아 지부 팀장 역의 큐 역의 현리는 "평범한 킬러와는 다르다. 남동생 제이가 팀에 있어 팀원들을 따뜻하게 챙기는 인물이다. 팔색조 같은 인물이라 킬러가 아니었다면 배우가 될 거라는 감독의 설명에 도움받았다"라며 캐릭터를 소개했다. 이어 "5kg 체중 증량을 통해 액션의 아드레날린과 도파민을 체감하며 외강내유형의 큐를 만들었다"고 답했다.



제이 역의 오카다 마사키는 "어른스러움과 아이스러움을 동반한 인물로 호기심이 왕성한 무서움 없는 인물이다. 본격적인 액션을 준비하며 재미를 느낄 수 있었고, 액션으로 대화가 되는 소중한 경험이었다"라고 답했다.



이권 감독은 새롭게 합류한 세 배우에 대해 칭찬을 아끼지 않았다. "오카다 마사키씨는 비트 강한 음악을 듣거나 스타일리시한 의상을 통해 자기 일을 유쾌하게 즐기는 인물로 더 풍부하게 현장에서 잡아갔다. 현리씨는 팔색조의 매력을 살리려 단시간에 운동을 많이 했고, 정윤하씨는 실제 성격과 다르게 극악무도한 캐릭터를 위해 힘든 감정 연기까지 힘 쏟았다"며 칭찬했다.



마지막으로 "화려한 액션은 성장 서사의 부수적인 것이라며 정지안이 어른이 되어가는 과정인 성장물"이라며 최근 많아진 액션 드라마와 차별점을 말했다.



한편, 디즈니+ <킬러들의 쇼핑몰>은 오는 22(수) 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드를 만나볼 수 있다.



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디즈니+ <킬러들의 쇼핑몰> 스틸컷<킬러들의 쇼핑몰>은 강지영 작가의 소설 <살인자의 쇼핑몰>을 바탕으로 한다. 원작과의 차이점에 대해 "시즌1은 원작의 몇 개의 설정을 각색했지만, 시즌2는 원작과 별개의 흐름으로 전혀 다른 이야기다. 시즌1의 의문점인 바빌론의 정체에 착안했다"라며 오리지널리티를 강조했다.시즌2의 구상 계기와 차별점에 대해 이권 감독은 "'모든 일에는 반격이 있다'는 문구를 떠올렸다. 시즌1의 의문점을 궁금증을 해결할 방법을 구상했다. 삼촌의 비밀을 알게 된 정지안은 앞으로 무엇을 할지, 정진만은 조카와 만나 무엇을 할까"라는 상상력을 확장했다고 소개했다.이 자리에서는 시즌2의 시그니처가 될 액션 장면의 비하인드도 밝혔다. 그는 "360도 회전하는 카메라로 새로운 비주얼을 두었다. 무술감독과 상의 끝에 나누지 않고 원테이크로 그대로 담아 두었다"며 독창적이고 멋진 액션을 기대해 달라고 당부했다.시즌2에서는 머더헬프와 바빌론의 정면 승부가 진행된다. 정지안 역의 김혜준은 "갑작스러운 공격에서 살아남으려 했다면 시즌2에서는 맨손 액션을 넘어 총기 액션을 더했다"라며 "시즌1에서는 이해 못 한 삼촌을 이해하는 감정 변화를 보여준다"고 덧붙였다.정진만 역의 이동욱은 "반격만 하다가는 결론이 나지 않는다고 느껴 행동한다. 잘 짜인 세계관 안에서 각자의 개성강한 액션을 선보인다"며 시즌1보다 액션의 양이 늘어났다고 밝혔다. 이어 "정지안이 집을 지키는 동안 정진만은 대체 무엇을 하고 있었나부터 시작했다. 시즌2에서는 성인이 된 조카와의 감정적 교류를 중심으로 한다. 킬러의 삶에 발을 들인 조카와 대립하고 갈등한다"라고 말했다.진만의 숙적 베일 역의 조한선은 "시즌1의 베일은 관심 있는 분야의 호기심에 집중했다면, 시즌2는 모멸감과 상처를 받은 인물을 쫓는 집착이다"라며 "무자비한 액션이 많아 욕을 먹을 것 같다. 앞만 보고 달려가는 경주마 같은 빌런이다"라고 너스레를 떨었다.소민혜 역의 금해나는 "시즌1에서는 딱히 지킬 것이 없었지만 시즌2에서는 목표가 확실해졌다. 시즌2는 '멋짐'을 중심으로 차별화된 모습을 보여줄 예정이다. 오토바이, 와이어, 카람핏(칼) 등 다양한 액션을 선보였다"라고 밝혔다.파신 역의 김민은 "무에타이, 닌자, 로봇 등 다양한 상대와 장소에서 풍성한 액션을 선보인다"라며 다시 합류해 기쁘다는 소감을 전했다.