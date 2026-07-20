장르물 홍수 속 유일한 로코... 귀신 보는 재벌 상속녀의 반전

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tvN 토일 드라마 '오싹한 연애'CJ ENM
<오싹한 연애>는 지난 2011년 손예진·이민기 주연의 동명 영화를 TV 드라마로 각색한 작품이다. 이번 TV판에선 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리(박은빈 분)와 귀신을 무서워하는 검사 마강욱(양세종 분)이 숱한 우연 속에서 인연을 쌓아가는 내용을 담았다.
천여리는 부와 미모, 능력을 모두 갖췄지만 은둔 생활에 가까울 만큼 외부 접촉을 피하고 있다. 수년 전 파혼을 겪은 아픈 상처가 있다. 자신의 손이 닿은 사람은 귀신을 보게 된다는 사실을 알기에, 여리는 타인에게 피해를 주지 않기 위해 스스로 고립을 선택했다. 귀신들의 청을 들어줘야 명을 이어갈 수 있다는 무당의 조언에 따라 해결사 역할을 하던 그녀는 한밤중 야산에서 시신을 찾다 마강욱과 처음 마주친다.
그 후로도 여리는 강욱과 우연히 여러 곳에서 만난다. 우연이 반복되자 두 사람은 미묘한 관계에 놓인다. 우여곡절 끝에 힘을 합쳐 살인사건을 해결한 이들 앞에, 제주에서 해녀 손녀 실종 사건이 발생한다. 마강욱은 CCTV를 추적하며 수사를 이어간다.
천여리는 새로운 귀신이 전하는 신호를 따라 절벽으로 향하고, 그곳에서 다시 마강욱과 마주친다. 서로를 구하려다 함께 바다에 빠진 두 사람은 해저에 가라앉아 있던 실종자의 시신을 발견하며 또 다른 사건의 시작을 예고했다.
입체적 캐릭터에 설득력 입힌 박은빈