장르물 홍수 속 유일한 로코... 귀신 보는 재벌 상속녀의 반전

▲tvN 토일 드라마 '오싹한 연애' CJ ENM

귀신이라면 치를 떠는 허당미 가득한 검사 마강욱 역으로 분한 양세종 역시 눈길이 가는 연기로 작품의 탄탄한 구성에 힘을 보탠다. 연속된 우연한 만남과 함께 빚어지는 티격태격 케미스트리는 향후 귀신들이 연달아 등장할 <오싹한 연애>의 달콤함을 책임질 핵심 요소로 자리 잡을 전망이다.



2회를 시작으로 본격적인 등장을 알린 옹성우의 악역 변신 또한 기대되는 대목 중 하나다. 그동안 반듯하고 신뢰감 넘치는 주인공 역할을 보여줬던 그는 원작에 없는 새 캐릭터 강민환 역을 통해 놀라움을 안겨줄 예정이다. 귀공자 외모 속에 야망을 감춘 민환이 과연 강욱과 여리 사이에 어떤 파장을 일으킬지 또한 <오싹한 연애>의 흥미로운 관전 포인트다.



사실 <오싹한 연애>는 불리한 조건에서 경쟁을 펼칠 수밖에 없는 상황이다. 타사 드라마들이 범죄, 액션 스릴러를 표방하며 콘크리트 수준의 시청자층을 확보한 뒤에 첫 방송을 시작했기 때문이다. 로코물 특성상 초반부터 강력한 반전을 앞세우기보다는 등장인물의 서사를 설명하는 데 큰 비중을 할애해야 한다는 점도 초반 흥행몰이 측면에서 약점으로 작용했다.



하지만 <오싹한 연애>만의 장점도 상당하다. 귀신과 '혐관' 로코물의 결합이라는 개성 넘치는 설정과 더불어 톡톡 쏘는 맛깔스러운 대사의 묘미, 군더더기 없는 수려한 연출 등이 그렇다. <오싹한 연애>는 아직 첫 단추를 끼운 정도에 불과하지만 앞으로의 행보를 기대해 볼 만하다.

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