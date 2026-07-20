'0골 0도움' 미드필더 로드리에게 골든볼이 돌아간 이유

AP = 연합뉴스

스페인의 로드리(Rodri)가 2026년 7월 19일(현지시각) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드(뉴욕 인근)에서 열린 스페인과 아르헨티나의 월드컵 결승전이 끝난 뒤 우승 트로피를 들어 올리며 기뻐하고 있다.골도 도움도 없었다. 그럼에도 2026 북중미 월드컵 최고의 선수는 로드리였다.스페인의 주장 로드리는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 결승이 끝난 뒤 대회 최우수 선수에게 주어지는 골든볼을 수상했다. 이날 스페인은 연장전에서 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 통산 두 번째 우승을 차지했다.로드리의 골든볼 수상은 얼핏 의외로 느껴질 수 있다. 프랑스의 킬리안 음바페는 10골로 골든부트를 차지했고, 아르헨티나의 리오넬 메시는 8골 4도움으로 팀을 결승까지 이끌었으나 실버볼에 그쳤다. 반면 골든볼 수상자인 로드리는 8경기에 출전해 단 하나의 공격포인트도 기록하지 못했다.그러나 스페인의 중심에는 언제나 로드리가 있었다. 그가 우승에 끼친 영향은 골과 도움만으로 설명할 수 없다. 로드리는 스페인이 어떻게 경기를 이어갈지를 지휘했던 선수기 때문이다.스페인이 공을 잡으면 로드리는 두 센터백 사이로 내려가 후방에 세 명으로 이루어진 빌드업 구조를 만들었다. 상대가 전방 압박을 시도할 때는 수비수들의 패스 선택지가 됐고, 압박이 느슨해지면 전진 패스로 공격의 방향을 바꿨다.로드리가 중앙을 확고하게 지키자 파비안 루이스와 다니 올모는 더 높은 위치까지 자유롭게 전진할 수 있었다. 페드로 포로와 라민 야말도 오른쪽 측면에서 과감하게 공격에 가담했다. 후방을 로드리가 안정적으로 지키고 있었기에 가능한 움직임이었다.로드리의 패스는 공을 소유하기 위한 패스에 그치지 않았다. 짧은 패스로 상대를 끌어들인 뒤 반대 측면으로 방향을 전환하거나, 상대 수비와 미드필더 사이로 공을 보내 공격의 속도를 높였다. 압박을 유도한 뒤 빈 공간으로 빠르게 공을 전달하여 상대의 허를 찌르기도 했다.영국 ⁠<인디펜던트>는 결승전을 하루 앞두고 로드리를 스페인의 '가장 영향력 있는 선수'이자 '지배의 왕'이라고 평가했다. 로드리는 결승 전까지 655개의 패스를 성공시키며 관련 기록이 집계된 1966년 이후 단일 월드컵 최다 기록을 세우기도 했다.로드리의 가치는 패스의 양보다 그 선택에 있었다. 빠르게 전진해야 할 때와 공을 돌리며 상대를 끌어내야 할 때를 구분해 스페인의 템포를 조절했다. 후방과 공격진을 연결하면서 팀 전체의 움직임을 지휘한 것이다.로드리의 영향력은 스페인이 공을 잃은 순간 더욱 분명해졌다. 그는 상대를 뒤쫓아 태클로 끊어내기보다 공이 향할 곳을 먼저 읽고 길목을 차단했다. 상대가 역습을 시도하면 가장 위험한 중앙 통로를 막고 측면이나 후방으로 패스를 유도했다. 그사이 동료들은 수비 진형을 다시 갖췄다.스페인은 이번 대회 8경기에서 단 한 골만 허용했다. 골든글러브를 받은 우나이 시몬의 활약도 있었지만, 그에 앞서 상대에게 결정적인 슈팅을 거의 허용하지 않은 수비 구조가 중요했다. 로드리는 수비진 앞에서 공을 되찾는 동시에 상대의 위협적 공격을 원천 차단하는 데 핵심적인 역할을 했다.그 진가는 결승전에서 뚜렷하게 드러났다. 로드리는 아르헨티나의 거친 압박을 피해 공을 배급하며 경기의 속도를 조절했다. 동시에 공수를 오가며 스페인의 조직적인 압박을 중추에서 이끌며 아르헨티나가 중원에서 영향력을 발휘하지 못하게 했다.그 결과는 명확했다. 로드리가 교체된 연장 전반 9분까지 아르헨티나는 슈팅을 한 차례도 기록하지 못했다. 메시의 볼 터치도 29회에 불과했다. 공격의 출발점이 막히면서 메시는 공을 받기 위해 계속 아래로 내려와야 했고, 자연스럽게 스페인의 골문과 멀어졌다. 메시가 공격에서 멀어지자 아르헨티나의 공격은 마비되기에 이르렀다.⁠<가디언>은 결승전에서 로드리에게 양 팀 최고 평점인 9점을 부여하며 "위압적인 모습으로 중원을 지배했다"고 평가했다. 승부를 결정지은 선수는 페란 토레스였지만, 득점이 나올 때까지 경기를 스페인의 방향으로 끌고 간 선수는 로드리였다.골든볼은 가장 많은 골을 넣은 선수에게 주는 상이 아니다. 10골을 기록한 음바페에게는 이미 득점왕에게 주어지는 골든부트가 돌아갔다. 8골 4도움을 올린 메시가 아닌 로드리가 골든볼을 수상한 것을 의아하게 여길 수도 있다. 그러나 골든볼은 득점 기록만이 아니라 대회 전체에서 보여준 경기력과 영향력을 평가하는 상이다.메시가 아르헨티나의 결승 진출에 미친 영향은 의심할 여지가 없었다. 그러나 우승팀 스페인의 경기 방향과 속도를 결정하며 가장 큰 영향력을 뽐낸 선수는 로드리였다. 공격을 시작하는 방식부터 공을 잃은 뒤 수비로 전환하는 과정까지 모두 그를 중심으로 이루어졌다. 최소 실점인 대회 1실점으로 우승을 차지하는 데에도 로드리의 공이 컸다.골과 도움으로는 드러나지 않는 지배력. 2026년 월드컵 골든볼이 공격포인트 하나 없는 미드필더에게 돌아간 이유다.