메시의 아르헨티나 VS. 원팀 스페인, 최후 승자는?

스페인과 아르헨티나가 20일(한국시간) '2026 북중미월드컵' 최후의 승자 자리를 놓고 대망의 결승전에서 만나게 됐다. 스페인은 유로2024 우승팀, 아르헨티나는 지난 카타르 대회 디펜딩챔피언이자, 코파아메리카 우승팀으로서 각각 유럽과 남미를 대표하는 최강팀들의 맞대결이 성사됐다.아르헨티나는 축구역사상 세계 최고의 선수로 꼽는 리오넬 메시의 비중이 여전히 높다. 6번째 월드컵에 나선 메시는 39세의 나이에도 8골 4도움을 기록하며 아르헨티나의 2회 연속 결승진출을 이끌었다. 자신이 보유하는 월드컵 통산 득점 기록은 21골 12도움에 이른다. 도움은 역대 1위이며, 득점은 음바페(22골)가 잉글랜드가 3.4위전에서 2골을 추가하며 2위로 내려앉았지만 결승전 활약에 따라 재역전이 가능하다.아르헨티나는 공을 잡으면 가능한 한 메시를 거쳐 공격을 전개한다. 선수들은 공간이 열리면 최대한 메시에게 패스하려하고 슈팅 기회가 나도 양보하기도 한다. 메시는 수비에는 거의 가담하지 않고 공을 잡고 있지 않을 때는 걸어다니면서 체력 을 비축한다. 대신 수비라인의 약점을 파악해놓고 있다가 공이 연결되면 전광석화처럼 역습을 펼친다. 아르헨티나 선수들은 헌신적인 전방압박과 수비가담으로 이런 메시가 공격에만 집중할수 있는 시스템을 구축했다.사실 아르헨티나가 결승까지 올라오는 과정은 그리 순탄하지 않았다. 아르헨티나는 토너먼트에서 잉글랜드를 제외하면 카보베르데, 이집트, 스위스 등 비교적 언더독들을 상대하는 수월한 대진운에도 불구하고 매경기 고전을 면치못했다. 한골차 승부가 3번, 연장접전이 1번, 선제골을 내주고 역전승이 2번이었다. 이집트와 스위스전에서는 탈락 위기에서 심판의 판정 수혜를 입었다는 논란도 있었다.하지만 위기상황마다 아르헨티나를 구원해낸 것은 메시였다. 공격포인트 외에도 메시는 유효 슈팅 18개, 드리블 시도 41회, 득점 기회 창출 25회로 공격지표 대부분에서 모두 팀내 1위를 독점하고 있다. 메시는 경기가 불리한 상황에서도 중요한 순간마다 아르헨티나의 공격을 이끌며 본인이 득점을 올리지못하더라도 꾸준히 찬스를 창출해냈다. 아르헨티나가 고비마다 끝까지 경기를 포기하지 않았던 것도, 에이스 메시에 대한 굳건한 신뢰 덕분이었다. 한 명의 슈퍼스타가 팀의 클래스를 한단계 끌어올려준다는 것을 증명하는 장면이다.메시는 나이를 감안할 때 이번 대회가 사실상 마지막 월드컵이다. 스페인과의 결승전이 곧 그의 월드컵이자 국가대표 고별전이 될 가능성도 매우 높다. 이미 선수로서 모든 것을 이룬 메시지만 다시 한번 월드컵 정상에 오른다면 선수경력에서 가장 완벽한 피날레가 될수 있다. 아르헨티나 동료들이 "메시를 다시 한번 월드컵 우승시키는 것이 목표"라고 공공연하게 이야기할 만큼, 아르헨티나에서는 '메시가 곧 아르헨티나 그 자체'로 여겨지고 있다고 해도 과언이 아니다.반면 스페인은 세계 최정상급 팀이지만 분위기가 다르다. 스페인은 7경기에서 단 1실점만 내주는 견고한 수비력이 강점이다. 하지만 그렇다고 해서 스페인이 수비적인 팀은 결코 아니다. 스페인은 어떤 상대를 만나도 일관성있는 플레이를 펼칠수 있는 안정적인 포지셔닝 플레이에 특화되어있다.스페인에게도 특급 유망주 라민 야말, 발롱도르 수상자 로드리같은 걸출한 스타들을 대거 보유하고 있지만, 그렇다고 한 선수에게 의존하지 않는다. 야말은 이번 대회 공격포인트는 1골에 그칙 있다. 최전방 공격수 미켈 오야르사발이 5골(월드컵 공동 4위)를 기록중이지만, 메시나 킬리안 음바페(프랑스), 해리 케인(잉글랜드)처럼 혼자 힘으로 득점을 만들어낼수 있는 유형의 선수는 아니다.스페인의 진정한 장점은 선수 개개인의 높은 기술적 완성도과 전술 이해도에서 나온다. 스페인 리그(라 리가)는 전세계에서 티키타카로 대표되는 '빌드업과 점유율' 중심의 현대축구 트렌드를 이끈 원조로 꼽힌다. 유소년부터 성인팀에 이르기까지 공을 오래 점유하고 끊임없는 패스로 공간을 만들어 경기를 주도하는 축구를 펼친다.특히 테크닉이 뛰어난 2.3선 미드필더자원들이 넘쳐난다는 것은 과거나 지금이나 스페인 대표팀의 공통점이다. 메시가 전성기를 보낸 명문 FC 바르셀로나도 스페인 라리가에 소속되어있으며, 메시는 사비 에르난데스, 사비 에르난데스, 안드레스 이니에스타, 세르히오 부스케츠 등 스페인의 전설적인 미드필더들과 함께 뛰며 많은 지원을 받으면서 전성기를 구가할수 있었다.예전에는 스페인 특유의 고질적인 지역감정과 라이벌 의식으로 인하여 우수한 선수들을 보유하고도 조직력을 극대화하지 못한다는게 스페인의 약점이었다. 하지만 2000년대 후반 스페인 축구가 전성기를 맞이하면서 이런 문제점은 점점 사라졌다. 스페인이 사상 최초로 월드컵 정상에 올랐던 2010년 남아공 대회에서는 미드필더진의 탄탄한 조직력을 바탕으로 경쟁팀들을 제압하며 정상에 올랐다. 이번 대회에서는 스페인의 대표적인 명문 레알 마드리드 선수들은 한명도 차출되지 않으면서 선수구성의 지형도도 많은 변화가 있었다.또다른 우승후보였던 프랑스와의 준결승(2-0)에서 스페인만의 장점은 가장 빛났다. 스페인은 포지션을 가리지않고 모든 선수들이 빌드업과 공수전환에 가담하면서 음바페와 올리세 같은 특급 공격수들을 앞세운 프랑스를 경기 내내 완벽히 압도했다.특정 선수가 오래 공을 소유하거나 의존하지 않고도, 간결한 패스와 동료의 움직임을 활용하는 조직력으로 상대 수비를 괴롭혔다. 야말은 지능적인 움직임으로 상대 파울을 유도해내며 오야르사발의 결승 PK를 이끌었고, 라이트백 페드로 포로는 수비수임에도 수비 뒷공간으로 침투해 승리에 쐐기를 박는 추가골을 넣었다.그나마 스페인의 유일한 빈틈이라면, 불리한 경기흐름을 개인능력으로 바꿔줄 수 있는 '크랙형 공격수'가 없다는 것이다. 이는 스페인이 월드컵에서 항상 경기를 주도하면서도 골을 넣지 못하여 종종 약팀에 고전하는 '강강약약'의 면모를 보이는 원인이기도 했다.실제로 스페인은 이번 월드컵에서 전반적으로 아쉬운 골결정력을 드러냈다. 프랑스전 이전까지는 상대를 크게 압도하는 모습을 보여주지는 못했다. 메시라는 크랙을 보유한데다 후반에 더 강한 면모를 보인 아르헨티나처럼, 스페인이 만일 선제골을 먼저 내주고도 경기를 역전승으로 있는 저력이 있는지는 아직 물음표로 남아있다. 첫 월드컵 결승무대를 밟게된 유망주 야말이 '우상' 메시 앞에서도 흔들리지 않고 이런 크랙의 역할을 해줄 수 있을지 관건이다.