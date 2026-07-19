'데뷔전 승리' 페덱... "대구에 우승 선물하겠다"

삼성라이온즈

18일 롯데전 6이닝 무실점으로 호투한 삼성 선발 페덱삼성의 신규 외인 크리스 페덱이 데뷔전에서 인상 남는 투구를 선보였다. 비록 첫 경기에 불과하지만, 첫 단추를 무사히 잘 꿰었다.페덱은 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 롯데와의 경기에서 선발로 나왔다. 결과는 6이닝 1피안타 1사사구 7탈삼진 무실점으로 호투했다. 롯데 선발 나균안(5이닝 4실점)과의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다. 게다가 데뷔전에서 승리투수가 되는 맛을 봤다.페덱은 이날 85개의 공을 던졌다. 포심 패스트볼(21개), 커터(20개), 커브(19개) 등 다양한 구종으로 롯데 타자들을 상대했고 결과는 완벽했다.1회초 2사 이후 빅터 레이예스에게 좌전 안타를 맞으며 KBO리그 무대 첫 피안타를 허용했다. 하지만 한동희를 2루수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회와 3회를 삼자범퇴로 깔끔하게 막은 페덱은 4회초 선두타자 고승민에게 볼넷을 허용했다. KBO리그 무대 첫 볼넷 허용이었다. 하지만 레이예스를 병살타로 처리하더니, 한동희를 삼진으로 처리하며 이닝을 깔끔하게 마무리 지었다.5회를 삼자범퇴로 막은 페덱은 6회초 선두타자 조민영에게 출루를 허용했다. 2루수 류지혁이 포구 실책을 하고 말았기 때문이다. 그럼에도 페덱은 흔들리지 않았다. 손성빈을 뜬공, 황성빈을 땅볼, 고승민을 삼진으로 처리하며 이닝을 마쳤다.투구 수가 85개에 불과했지만, 삼성은 페덱을 무리시키지 않았다. 7회부터 불펜을 가동했다. 결과는 대성공이었다. 7회 이승민, 8회 이승현, 9회 김재윤이 모두 1이닝을 무실점으로 막으며 페덱과 팀의 승리를 지켜냈다.