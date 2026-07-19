<호프>가 파 놓은 거대한 덫, 하마터면 속을 뻔했네

(*이 기사에는 영화의 스포일러가 포함되어 있습니다.)
호포항 마을의 도로변에 입간판 하나가 서 있다. 간첩을 보면 신고하라는 문구. 카메라는 그것을 특별히 강조하지 않는다. 한 번, 또 한 번, 마을을 드나드는 인물들 뒤로 무심히 스쳐 지나갈 뿐이다. 시대를 일러주는 소품이려니, 관객도 무심히 지나친다.
입간판이 시키는 일은 단순하다. 낯선 것을 보면 무엇인지 확인하기 전에 먼저 위협으로 분류하는 것. 호포항 사람들은 오래전부터 그렇게 보는 법을 배워 왔다. 외계 괴물이 나타나기 훨씬 전부터.
영화가 시작되고 한 시간 동안 〈호프〉는 외계인이 나오는 영화처럼 굴지 않는다. 외진 바닷가 마을 호포항. 출장소장 범석(황정민 분)은 걸쭉한 욕을 입에 달고 산다. 청년들이 죽은 소를 두고 호랑이 짓이라 하고, 마을에 비상이 걸리고, 객석에서는 웃음이 터진다. 전형적인 한국형 소동극의 리듬이다. 나홍진은 156분의 첫 3분의 1을 이 능청스러운 코미디에 쓴다. 그사이 어디선가 번진 산불이 마을을 바깥세계로부터 끊어놓는다. 호포항은 바깥과 끊긴 채 각자도생의 처지에 놓인다.
그러다 무전이 오간다. 범석이 예비군을 소집하고 무기를 반출하라 지시한다. 답이 돌아온다. 여덟 명밖에 없습니다. 웃기라고 만든 대사인데, 실제로 웃겼다. 이 외딴 마을의 총동원 병력이 여덟이라니. 그런데 그 여덟은 영화가 끝날 때까지 화면에 나타나지 않는다.
그들은 호랑이를 본 적이 없다