스페인 vs. 아르헨티나 최후의 격돌, 누가 이겨도 '드라마'

월드컵 역사상 가장 많은 48개국이 본선에 진출해 가장 오랜 기간 동안 가장 많은 경기를 소화한 2026 북중미 월드컵이 어느덧 20일(이하 한국시각) 스페인과 아르헨티나의 결승전 만을 남겨두고 있다. 한국은 졸전 끝에 멕시코,남아프리카공화국에게 패하며 조별리그에서 탈락해 축구팬들의 실망과 분노가 크지만 이번 대회는 여느 월드컵과 마찬가지로 많은 명승부가 연출 되면서 세계 축구 팬들을 열광 시켰다.
스페인과 아르헨티나의 결승전은 아르헨티나의 결승 진출이 확정되고 결승 대진이 완성된 순간부터 축구팬들을 설레게 하고 있다. 결승까지 올라온 양 팀의 행보가 너무나 상반되기 때문이다. 스페인은 뛰어난 조직력을 바탕으로 이번 대회 7경기에서 단 1점만 허용하는 '짠물 수비'를 과시했다. 스페인이 이번 월드컵에서 우승컵을 들어 올리면 유로 2024에 이어 메이저 대회 연속 우승을 차지하게 된다.
반면에 아르헨티나는 준결승까지 7경기에서 7골을 허용했을 정도로 수비는 다소 불안했지만 무려 19골을 터트리는 화끈한 공격력으로 상대를 압도했다. 특히 아르헨티나는 '축구의 신' 리오넬 메시의 마지막 대표팀 무대를 위해 선수단 전체가 하나로 똘똘 뭉쳐 있다. 누가 이겨도 멋진 드라마가 탄생할 피파랭킹 1위 아르헨티나와 2위 스페인의 결승전 맞대결에서 마지막에 환호하게 될 팀은 어디일까.
[스페인] 완전무결 패스축구, 결승에서도 보여줄까