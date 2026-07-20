1920년대 영화 향한 '미니언즈'만의 헌사, 눈 크게 뜨고 보세요

▲영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸컷 미니언즈 & 몬스터즈

<미니언즈 & 몬스터즈> 영화를 사랑하는 관객, 제작자, 배우를 웃게 할 부분이 가득하다. 영화의 역사를 많이 알면 알수록 보이는 오마주와 패러디, 이스터에는 즐거움을 안긴다. 오프닝부터 유니버셜 로고가 역순으로 바뀌며 1920년대로 돌아간다. 일루미네이션 로고는 미국 애니메이션 초창기의 러버 호스 애니메이션(미키 마우스, 뽀빠이, 베티 붑) 스타일로 전환된다.



할리우드에서 영화가 시작되고 발전된 역사도 고스란히 재현된다. 유니버설 스튜디오 투어인 박물관 입장 오프닝 장면부터 설렘이 커진다. 고전 <메트로폴리스>의 로봇 여인과 <E.T>의 조형물을 지나 제임스와 헨리 동상 앞에서 멈춘다. 이들이 남긴 업적을 소개하는 가이드 올리비아는 관객을 액자식 구조 속으로 안내하며 종국에는 영화 속 영화의 형식으로 끝난다.



<스타워즈>의 아버지 조지 루카스도 신 스틸러로 등장하며, 후반부 <지구 최후의 날>의 고트 캐릭터의 변형 도트로 인해 스타워즈 패러디도 재현된다. 유니버설 스튜디오에 IP를 둔 영화라면 빠르게 지나가니 눈을 크게 뜨는 게 좋다.



영화 <미니언즈 & 몬스터즈>는 무성 영화, 몬스터 영화, SF 영화를 좋아하는 관객뿐만 아니라, 가족과 함께 보기에도 무난하다. 정신없이 휘몰아치는 엉뚱한 매력은 유지하면서, 다양한 영화 캐릭터로 분해 귀여움을 더한다. 그 밖에도 제임스와 헨리의 우정을 통해 버디 무비의 앙상블도 재미 포인트다.



다만, 앞선 영화적 언어와 역사, 산업 구조를 몰라도 아무 상관없다. 큰 맥락이나 해석 없이 뇌 빼고 보기 무난한 이야기다. 쿠키는 엔딩 크레딧이 올라가면서 5개가 순차적으로 나와, 끝까지 객석을 지키게 만든다. 대부분은 다음 편을 위한 빌드업이며 <슈퍼배드> 캐릭터들이다.

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