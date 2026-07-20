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1920년대 영화 향한 '미니언즈'만의 헌사, 눈 크게 뜨고 보세요

1920년대 영화 향한 '미니언즈'만의 헌사, 눈 크게 뜨고 보세요

[리뷰] 영화 영화 <미니언즈 & 몬스터즈>

장혜령(doona90)
26.07.20 13:41최종업데이트26.07.20 13:41
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영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸컷
영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸컷유니버설 픽쳐스

영화 <미니언즈 & 몬스터즈>는 미니언즈 시리즈의 세 번째 영화다. 영화 제작에 관심이 생긴 제임스, 헨리, 에드가 영화 속 주인공이 될 신예 몬스터(?)를 찾아 떠나는 모험을 다룬다. 1920년대를 무대 삼아 미니언즈들이 할리우드 스튜디오를 정복해 세계적인 무비스타와 제작자로 변신했다.

메인 멤버인 케빈, 스튜어트, 밥이 아닌, 제임스, 헨리, 에드가 주인공이다. 영화의 재미를 알게 된 세 미니언의 케미와 영화 제작 과정을 지켜보는 재미, 미니언이 벌이는 좌충우돌 모험의 외전이다. 시리즈 중 청각장애를 지닌 캐릭터 에드는 수화로 소통하며 비언어적 요소로 서사를 이끌어 간다.

필름메이커가 된 미니언즈

영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸
영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸유니버설 픽쳐스

미니언은 여전히 최고의 악당을 보스로 섬기기 위한 고군분투를 이어간다. 외눈박이 거인, 미이라, 해적, 고대 군주, 마법사 등을 모셨지만 매번 실패로 돌아간다. 새 보스를 찾아 떠돌던 미니언이 도착한 1920년대 무성영화 세트장에서는 해럴드 로이드, 찰리 채플린, 버스트 키튼 등 슬랩스틱 코미디의 달인들이 있었다.

미니언은 우연히 촬영장에 난입해 카메라에 잡히며 제작자 형제의 눈에 들어 엄청난 인기와 부를 누리게 된다. 새로운 기법과 신박한 신인의 등장에 할리우드는 열광했지만, 안타깝게도 곧 무성영화의 시대는 가고 유성영화이 시대가 찾아왔다.

영화에 음악과 대사를 넣게 되면서 미니언의 슬랩스틱 연기는 종말을 맞는다. 대사를 외우지 못할 뿐만 아니라, 언어적 한계로 몰락한다. 미니언처럼 표정과 제스처가 중심이 연기는 퇴출 대상일 뿐이었다. 결국 제작자의 눈 밖에 난 미니언은 새 보스를 찾아 또다시 떠돌아다닐 수밖에 없는 신세가 된다.

한편, 영화의 매력에서 헤어나지 못한 제임스는 몬스터를 찾아 영화 제작에 박차를 가하고, 마법사가 남긴 책의 주문을 외워 깨워서는 안 될 몬스터까지 소환한다.

1920년대로 회귀한 미니언즈

영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸컷
영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸컷미니언즈 & 몬스터즈

<미니언즈 & 몬스터즈> 영화를 사랑하는 관객, 제작자, 배우를 웃게 할 부분이 가득하다. 영화의 역사를 많이 알면 알수록 보이는 오마주와 패러디, 이스터에는 즐거움을 안긴다. 오프닝부터 유니버셜 로고가 역순으로 바뀌며 1920년대로 돌아간다. 일루미네이션 로고는 미국 애니메이션 초창기의 러버 호스 애니메이션(미키 마우스, 뽀빠이, 베티 붑) 스타일로 전환된다.

할리우드에서 영화가 시작되고 발전된 역사도 고스란히 재현된다. 유니버설 스튜디오 투어인 박물관 입장 오프닝 장면부터 설렘이 커진다. 고전 <메트로폴리스>의 로봇 여인과 <E.T>의 조형물을 지나 제임스와 헨리 동상 앞에서 멈춘다. 이들이 남긴 업적을 소개하는 가이드 올리비아는 관객을 액자식 구조 속으로 안내하며 종국에는 영화 속 영화의 형식으로 끝난다.

<스타워즈>의 아버지 조지 루카스도 신 스틸러로 등장하며, 후반부 <지구 최후의 날>의 고트 캐릭터의 변형 도트로 인해 스타워즈 패러디도 재현된다. 유니버설 스튜디오에 IP를 둔 영화라면 빠르게 지나가니 눈을 크게 뜨는 게 좋다.

영화 <미니언즈 & 몬스터즈>는 무성 영화, 몬스터 영화, SF 영화를 좋아하는 관객뿐만 아니라, 가족과 함께 보기에도 무난하다. 정신없이 휘몰아치는 엉뚱한 매력은 유지하면서, 다양한 영화 캐릭터로 분해 귀여움을 더한다. 그 밖에도 제임스와 헨리의 우정을 통해 버디 무비의 앙상블도 재미 포인트다.

다만, 앞선 영화적 언어와 역사, 산업 구조를 몰라도 아무 상관없다. 큰 맥락이나 해석 없이 뇌 빼고 보기 무난한 이야기다. 쿠키는 엔딩 크레딧이 올라가면서 5개가 순차적으로 나와, 끝까지 객석을 지키게 만든다. 대부분은 다음 편을 위한 빌드업이며 <슈퍼배드> 캐릭터들이다.
미니언즈몬스터즈

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