1920년대 영화 향한 '미니언즈'만의 헌사, 눈 크게 뜨고 보세요

▲
영화 <미니언즈 & 몬스터즈> 스틸유니버설 픽쳐스
미니언은 여전히 최고의 악당을 보스로 섬기기 위한 고군분투를 이어간다. 외눈박이 거인, 미이라, 해적, 고대 군주, 마법사 등을 모셨지만 매번 실패로 돌아간다. 새 보스를 찾아 떠돌던 미니언이 도착한 1920년대 무성영화 세트장에서는 해럴드 로이드, 찰리 채플린, 버스트 키튼 등 슬랩스틱 코미디의 달인들이 있었다.
미니언은 우연히 촬영장에 난입해 카메라에 잡히며 제작자 형제의 눈에 들어 엄청난 인기와 부를 누리게 된다. 새로운 기법과 신박한 신인의 등장에 할리우드는 열광했지만, 안타깝게도 곧 무성영화의 시대는 가고 유성영화이 시대가 찾아왔다.
영화에 음악과 대사를 넣게 되면서 미니언의 슬랩스틱 연기는 종말을 맞는다. 대사를 외우지 못할 뿐만 아니라, 언어적 한계로 몰락한다. 미니언처럼 표정과 제스처가 중심이 연기는 퇴출 대상일 뿐이었다. 결국 제작자의 눈 밖에 난 미니언은 새 보스를 찾아 또다시 떠돌아다닐 수밖에 없는 신세가 된다.
한편, 영화의 매력에서 헤어나지 못한 제임스는 몬스터를 찾아 영화 제작에 박차를 가하고, 마법사가 남긴 책의 주문을 외워 깨워서는 안 될 몬스터까지 소환한다.
1920년대로 회귀한 미니언즈