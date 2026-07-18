"어쩔 수 없이 뛰어야"... '유럽의 한일전' 졸전으로 끝날까

AFP 연합뉴스

17일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 프랑스와 잉글랜드의 동메달 결정전을 앞두고 열린 기자회견에서 잉글랜드 대표팀의 토마스 투헬 감독과 선수들이 참석해 있다.'유럽의 한일전' 잉글랜드와 프랑스가 월드컵 '유종의 미'를 놓고 마지막 한판 승부를 벌인다. 두 팀은 19일 오전 4시(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 3위 결정전을 치른다.강력한 우승 후보로 꼽혔던 두 팀이지만 결승 진출이 목전에서 아쉽게 좌절됐다. 3회 연속 결승 진출을 노렸던 프랑스는 '천적' 스페인을 만나 힘 한번 못써보고 0-2로 또다시 완패했다. 잉글랜드는 '앙숙' 아르헨티나에 선제골을 넣으며 승리를 눈앞에 두는 듯했으나 막판에 두 골을 연속 내주고 1-2로 뼈아픈 역전패를 당했다.월드컵에서 3위 결정전은 아무래도 흥미가 떨어지기 쉽다. 하지만 두 팀 모두 끝까지 열심히 뛰어야 할 이유는 충분하다. 프랑스와 잉글랜드 모두 세계적으로 손꼽히는 강호인 데다, 양국의 오랜 역사적 라이벌 의식까지 맞물리면서 결승전 못지않은 치열한 승부를 기대하고 있다.프랑스와 잉글랜드는 '백년전쟁'으로 잘 알려진 유럽의 대표적인 앙숙 관계다. 두 나라는 중세 시대 영토 분쟁 등을 놓고 1337년부터 1453년까지 무려 116년간 전쟁을 치렀고, 이후로도 수많은 전쟁과 협력, 경쟁을 반복해 왔다. 아시아로 치면 한국과 일본의 관계와 유사하다.이러한 양국의 자존심 대결은 축구로까지 이어졌다. 현재 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서는 프랑스가 3위, 잉글랜드가 4위를 기록 중이다. 통산 A매치 상대 전적은 잉글랜드가 17승 5무 10패로 앞서있다. 역대 월드컵 본선 전적에서도 잉글랜드가 프랑스에 2승 1패로 근소하게 우세하다.하지만 최근 전적과 전력에서는 프랑스에 더 앞선다는 평가를 받는다. 가장 최근 맞대결인 2022년 카타르 대회에서는 잉글랜드를 8강에서 만나 후반 33분 올리비에 지루의 결승 골에 힘입어 2-1로 승리한 바 있다. 잉글랜드가 3위를 차지한다면 1966년 자국 대회 우승 이후 가장 좋은 월드컵 성적을 거두게 된다.이날 경기의 또 다른 관심사는 개인 타이틀 경쟁이다. 프랑스의 킬리안 음바페는 현재 8골을 터뜨리며, 결승에 오른 리오넬 메시(아르헨티나)와 함께 득점 공동선두에 올라있어서 골든부츠(득점왕)의 유력한 후보로 꼽힌다.또한 음바페는 역대 월드컵 통산 개인 최다골 기록에서도 20골을 넣으며 메시(21골)를 단 한 골 차로 추격하고 있다. 이번 대회가 사실상 마지막 월드컵이 될 것으로 예상되는 메시와 달리, 음바페는 아직 1-2번 이상은 더 월드컵에 나올 수 있는 나이여서 통산 득점 기록은 음바페가 경신할 가능성이 매우 높다.잉글랜드의 해리 케인과 주드 벨링엄도 이번 대회에서 각각 6골을 넣으며 음바페와 메시를 단 2골 차이로 추격하고 있다. 케인과 벨링엄 모두 월드컵에서 멀티 골 이상을 기록한 경험이 있고, 몰아치기에 능한 선수들이라 충분히 막판 뒤집기를 노려볼만하다.프랑스의 마이클 올리세는 5개의 도움을 기록하며 이 부문 선두에 올라있다. 올리세는 도움 부문에서 4개를 기록 중인 메시의 추격을 받고 있다. 잉글랜드의 코비 마이누, 프랑스의 은골로 캉테등 아직 이번 대회에서 출전 기회를 얻지 못한 선수들이 마지막 경기인 3위 결정전에서는 모습을 볼 수 있을지도 주목된다.한편으로 이날 경기는 '프랑스 축구의 레전드' 디디에 데샹 감독의 프랑스 국가대표팀 고별전이기도 하다. 데샹 감독은 현역 시절 1998년 프랑스월드컵과 유로2000(유럽축구선수권) 우승의 주역이었다. 지도자로서는 2012년 7월 프랑스 국가대표팀의 사령탑으로 2014년 브라질 대회부터 4회 연속 월드컵에서 프랑스를 이끌었다.2018년 러시아 월드컵에서는 프랑스를 20년 만에 정상으로 이끌며 선수와 감독으로 모두 월드컵을 제패하는 위업을 이뤘다. 이번 대회까지 월드컵 통산 27경기에서 21승3무3패를 기록하며 '월드컵 역대 최다승 감독'이라는 기록도 보유하고 있다.데샹 감독은 이번 대회를 끝으로 프랑스 국가대표팀에서 14년간의 장기 집권을 마감한다. 후임 감독으로는 지네딘 지단이 유력한 것으로 알려졌다. 유럽선수권에서의 부진과 스페인에 유독 약한 모습 등으로 아쉬움도 있었지만, 데샹이 프랑스 축구의 전성기를 다시 이끌어낸 명장임은 누구도 부인하지 못한다.데샹 감독에게 3위 결정전이 유종의 미를 위한 고별전이라면, 토마스 투헬 잉글랜드 국가대표팀 감독에게는 생존이 걸린 '단두대 매치'가 될수 있다. 투헬 감독은 지난 아르헨티나와의 4강전에서 선제골을 넣고 섣부른 '잠그기' 축구를 하다가 역전패를 허용하며 잉글랜드 축구계의 거센 비난을 받고 있다.투헬 감독은 잉글랜드의 또다른 앙숙인 독일 출신의 외국인 감독인 데다가, 잦은 기행과 말실수로 인하여 잉글랜드 내에서 이미지가 좋지 않고 지지기반이 취약하다. 투헬 감독은 2028년까지 잉글랜드축구협회와 계약되어있지만 월드컵 우승 실패에 이어, 프랑스와의 3위 결정전마저 내주게된다면 입지가 위태로워질 수 있다는 전망이 나온다.변수는 우승에 대한 동기부여를 잃어버린 양 팀 선수들이 목표 의식 없는 3위 결정전에서 얼마나 최선을 다하여 뛸지에 달렸다. 프랑스 수비수 이브라히마 코나테는 3·4위전을 앞둔 기자회견에서 "우리 중 누구도 3위 자리를 놓고 경기를 하고 싶어 하지 않았지만, 어쩔 수 없이 뛰어야 한다"며 지나치게 솔직한 심경을 털어놓아 논란이 되고 있다.잉글랜드 역시 분위기는 마찬가지다. 투헬 감독은 "우리 선수들도, 프랑스 선수들도 이 경기를 뛰고 싶어 하지 않았을 것이다. 모두 결승전에 진출하고 싶어 한다. 우리는 여기까지 오기 위해 모든 것을 쏟아부었다. 월드컵은 누구나 우승을 목표로 하는 대회"라며 규정상 어쩔 수 없이 뛰는 것뿐이라고 의욕이 없는 듯한 반응을 보였다.이미 축구에서는 오래전부터 월드컵 같은 메이저대회에서 3위 결정전의 존재 가치에 대하여 회의론을 제기하는 목소리가 적지 않았다. 만일 두 팀이 집중력이 떨어지거나 무성의한 경기를 펼치기라도 한다면 논란이 커질 수 있다.물론 실제 경기가 시작되면 승부욕 넘치는 선수들의 마음가짐이 달라질 것이라는 기대도 나온다. 프로라면 어떤 상황에서도 끝까지 최선을 다해야 하는 것이 의무이기 때문이다. 프랑스와 잉글랜드의 마지막 대결이 의욕 없는 졸전으로 끝날지, 아니면 또 다른 의외의 명승부가 될지 주목되고 있다.