"먼저 공격하면 이긴다는 믿음, 오히려 전쟁 부를 수 있죠"

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<다큐 누스타파>의 한 장면뉴스타파
- 다큐를 제작한 소회가 어때요?
"올해 북한 문제에 대한 중요한 다큐멘터리를 계속 만들어야겠다고 생각했습니다. 제가 볼 때 대한민국에서 가장 중요한 문제입니다. 평화가 깨지면 경제가 나빠지는 것과는 비교할 수 없는 엄청난 문제가 발생하니까요. 윤석열 정부 때 북한에 드론을 보내는 식의 공격적 대응으로 남북 관계가 크게 망가졌고, 위험한 순간도 있었습니다. 새 정부가 이걸 다시 잘 정립해야 하는 시기입니다. 그래서 지난번에 '김정은과 함께 사는 두 가지 길' 두 편을 만들어 방송했고, 이번엔 킬체인 문제가 특히 중요한 이슈라고 판단해 만들었습니다."
- 왜 킬체인이 지금 중요한 이슈인가요?
"얼마 전 미국 CSIS의 한국 석좌 빅터 차가 <포린어페어스>에 '미국이 한국을 설득해 킬체인을 접게 해야 한다'는 글을 실었습니다. 한국 특파원들을 모아 같은 이야기를 했는데, 이후 조선일보를 비롯한 여러 신문에 비슷한 내용이 보도 되었습니다. 하지만 이후 심도 있는 논의로 이어지지 못했어요. 국방부는 '킬체인을 계속해야 한다'고 일축했고요.
저는 지난 3월 통일부 자문회의를 촬영하다가 김정섭 세종연구소 수석연구위원이 '킬체인에는 매우 불안정한 문제가 있으니 이재명 정부가 선제적으로 완화할 필요가 있다'고 말하는 걸 듣고 이 문제의 중요성을 알게 됐습니다."
- 선제타격론은 윤석열 정부 때 처음 나온 게 아닌가요?
"아닙니다. 3축 체계는 2010년 천안함·연평도 사건 이후 이명박 정부에서 개념이 나왔고, 박근혜 정부부터 본격적으로 예산이 투입돼 실전력이 갖춰졌어요. 북한 핵·미사일에 대응 수단이 필요하다는 취지였는데, 문제는 이게 오히려 위기 고조시킬 수 있는 불안정한 측면을 갖고 있다는 겁니다.
윤석열 전 대통령은 후보 시절부터 선제타격과 김정은 등 지도부를 무력화하는 참수작전을 강조했었습니다. 이런 공격적 전술이 나오자 북한도 대응했어요. 2022년 핵무력정책법에 한국이 북한의 핵·전략 자산이나 지도부를 공격할 조짐이 있으면 먼저 핵무기를 쓸 수 있다고 규정한 겁니다. 말하자면 북한판 킬체인인 셈이죠. 한국도 선제타격 태세, 북한도 선제타격 태세라 서로 매우 위험한 대치가 이어지고 있습니다."
- 상대가 공격 안 할 수도 있는데 먼저 선제타격을 하면 전쟁이 날 수 있잖아요.
"그게 가장 큰 문제입니다. 상대의 의도를 정확히 알기 어렵거든요. 위기가 고조돼 공격 징후가 포착된 상황이라 해도, 상대가 실제로 핵·미사일을 발사하려는 건지 정확히 판단하기는 어렵습니다. 그래서 킬체인식 선제타격이 오히려 전쟁을 일으키는 결과를 낳을 수 있다는 게 문제 제기입니다.
게다가 선제타격으로 북한 핵무기를 한꺼번에 없앨 수도 없어요. 남은 핵무기로 북한이 반격하면 대규모 핵전쟁으로 번질 수 있습니다. 김정섭 세종연구소 수석연구위원은 그래서 선제타격보다 '공격 받으면 대량응징보복하겠다'는 억제 전략이 위기를 덜 고조시킨다고 말합니다."
- 데릴 프레스 미국 다트머스대 교수는 한국의 선제 타격이 피해를 줄일 수 있다고 주장하더라고요.
"프레스 교수가 연구한 건 핵 공격이 아니라 북한의 장사정포 공격입니다. 휴전선 일대에 배치된 수백 문의 장사정포로 전쟁 시 수도권을 먼저 타격할 수 있는데, 여기서 나온 게 '서울 불바다' 위협이죠. 시뮬레이션 결과 한미동맹이 선제타격하면 그대로 얻어맞을 때보다 피해가 크게 줄어든다는 게 그의 결론입니다.
그는 '선제타격을 해야 한다'고 주장하는 게 아닙니다. 선제타격 시 피해가 줄어들어 정부에 선제타격 유인이 생기는데 이게 곧 전쟁을 일으키는 선택이라 위험할 수 있다는 걸 경고하는 겁니다. 결국 '전쟁 나면 피해를 최소화하자'는 논리와 '전쟁 자체를 막는 게 더 중요하다'는 논리의 대립인데, 특히 핵전쟁에서 '10발보다 5발 맞는 게 낫다'는 식의 계산 자체가 위험하다는 게 핵심입니다."
핵우산 비용, 사실은...