스페인 vs. 아르헨 결승전 관전포인트 3가지

로이터/연합뉴스

15일(현지시각) 미국 애틀란타 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 아르헨티나 대 잉글랜드의 준결승전에서 아르헨티나가 2-1로 승리했다. 경기 후 아르헨티나 리오넬 메시가 기뻐하고 있다.스페인은 루이스 데 라 푸엔테 감독 부임 후 고유의 정체성이라 할 수 있는 점유율 기반과 패스 중심의 축구를 선보이면서도 실리적인 색채, 속도를 더하며 더욱 강인한 팀으로 변모했다. 수비보다 공격에 특화된 팀이다.반면 아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독은 메시 활용법을 누구보다 잘 안다. 메시를 중심으로 나머지 필드 플레이어의 많은 활동량과 헌신적인 플레이로 하여금 실리 축구를 펼치는데 일가견이 있다.그런데 이번 월드컵에서 두 팀은 정반대의 길을 걷고 있다. 스페인은 7경기 동안 단 1골만 허용했다. 벨기에와의 8강전에서 드케텔라르에게 내준 게 유일한 실점이었을 뿐 나머지 6경기에서는 무실점으로 틀어막았다. 스페인의 좌우 측면을 책임지는 니코 윌리암스와 라민 야말의 파괴력이 아직까지 정상궤도에 오르지 못한 건 아쉬움으로 남는다.아르헨티나는 실리축구가 아닌 공격 축구로 재미를 톡톡히 봤다. 이번 대회 7경기에서 19득점으로 48개국 가운데 최다 득점 1위에 올라있다. 조별리그에서는 1실점에 그쳤지만 토너먼트로 들어선 이후 대부분 난타전 경기 양상을 펼친 탓에 6골을 내줬다.수비 조직력 불안을 극복한 것은 메시 중심의 공격력을 꼽을 수 있다. 메시가 8강, 4강전에서 무득점에 그쳤지만 동료들에게 어시스트를 제공하며, 공격 파트너 라우타로 마르티네스와 훌리안 알바레스의 골 침묵을 해소시키는데 기여했다.'축구의 신' 메시와 최고의 '신성' 야말의 맞대결은 이번 월드컵에서 가장 큰 관심사다. 1987년생 메시와 2007년생 야말은 20살 차이다.메시와 야말의 첫 만남은 19년 전으로 거슬러 올라간다. 2007년 스페인 매체 '스포르트'와 유니세프가 제작한 자선 달력 촬영을 위해 메시가 참석했다. 당시 생후 5개월이었던 야말은 추첨을 통해 촬영 모델로 선정됐다. 메시가 욕조에 누워있는 야말을 목욕시키는 사진은 야말의 아버지가 유로 2024 대회 기간 도중 SNS를 통해 공개하면서 전 세계로 퍼졌다.야말은 바르셀로나 최고의 유망주로 성장하며 2023년 16살의 나이에 프로로 데뷔해 센세이션을 일으켰다. 그리고 1년 뒤 스페인 대표로 17살의 나이에 유로 2024에 출전해 우승을 차지했다.메시와 야말은 이번 북중미 월드컵 결승전에서 적으로 재회하게 됐다. 메시는 명실상부한 역대 최고의 선수다. 2014 브라질 월드컵, 2022 카타르 월드컵에서 골든볼(MVP)를 수상했으며, 4년 전 월드컵 우승으로 한을 풀었다. 이뿐만 아니라 월드컵 통산 21골로 역대 득점 1위에 올라있다. 메시는 모두의 예상을 깨고 30대 후반의 나이로 이번 2026 북중미 월드컵에도 참가했지만 8골 4도움을 기록, 전성기 못지 않는 기량으로 아르헨티나를 결승으로 이끌었다.야말은 메시의 뒤를 이을 차세대 스타로 평가받는다. 바르셀로나에서 전설을 써내려간 메시의 길을 밟고 있다. 메시의 등번호였던 10번도 야말의 몫이다. 야말은 지난 시즌 후반기 부상 여파로 인해 이번 월드컵에서 최상의 경기력을 보여주지 못했다. 공격 포인트는 사우디 아라비아전에서 넣은 1골이 전부다. 그럼에도 경기에서 끼치는 영향력은 19살의 나이라고 보기 어려울만큼 독보적이다. 야말은 지난 프랑스와의 4강전에서 루카 디뉴에게 페널티킥을 얻어내며 승리를 견인한 바 있다.