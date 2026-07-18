나홍진 '호프' 개봉 사흘 만에 100만 관객…올해 최단 기록

▲영화 <호프> 스틸컷 플러스엠 엔터테인먼트

(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = 나홍진 감독의 영화 '호프'가 개봉 사흘째인 17일 관객 수 100만명을 돌파했다.



배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 이날 오후 '호프'가 관객 수 100만명을 넘어섰다고 밝혔다.



이는 개봉 4일 차에 100만명을 돌파한 연상호 감독의 좀비 영화 '군체'보다 하루 빠른 속도로, 올해 개봉작 중 최단 기록이다.



지난 15일 개봉한 '호프'는 비무장지대 인근에 있는 가상의 마을 호포항에 미지의 외계생명체가 찾아오면서 벌어지는 이야기다.



나 감독이 '곡성'(2016) 이후 10년 만에 내놓은 SF 신작으로 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등 할리우드 배우들이 출연해 개봉 전부터 기대를 모았다.



실제 관람객의 평가를 토대로 산정하는 CGV 에그지수에서 81％를 기록하며 호불호는 다소 엇갈리는 모습이다. 서스펜스와 액션 연출에서 높은 평가를 받았지만, 서사 측면에서 미흡하다는 지적이 나온다.



encounter24@yna.co.kr





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