'토레스 결승골' 스페인, 연장 접전 끝에 아르헨티나 제압

EPA/연합뉴스

19일(현지시각) 미국 뉴저지에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 스페인과 아르헨티나의 결승전 경기에서, 연장 접전 끝에 1-0으로 아르헨티나를 꺾은 스페인 선수들이 기뻐하고 있다.'무적함대' 스페인이 아르헨티나를 물리치고, 16년 만에 피파컵을 들어올렸다.스페인은 20일 오전 4시(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전에서 아르헨티나에 1-0으로 승리했다.이로써 스페인은 2010 남아공 월드컵 이후 통산 두 번째 우승에 성공했다. 지난 2022 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 우승을 노린 아르헨티나는 스페인을 넘지 못하며, 메이저대회 4연패 신화 달성에 실패했다.스페인은 4-2-3-1로 나섰다. 원톱은 미켈 오야르사발이 포진한 가운데 2선에서는 알렉스 바에나-다니 올모-라민 야말이 지원했다. 중원은 파비안 루이스-로드리, 포백은 마르크 쿠쿠레야-에므리크 라포르트-파우 쿠바르시-페드로 포로, 골문은 우나이 시몬이 지켰다.아르헨티나는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 훌리안 알바레스-리오넬 메시가 투톱에 서고, 니코 곤살레스-알렉시스 마칼리스테르-엔소 페르난데스-로드리고 데 폴이 미드필드에 포진했다. 포백은 니콜라스 탈리아피코-리산드로 마르티네스-크리스티안 로메로-곤살로 몬티엘, 골키퍼 장갑은 에밀리아노 마르티네스가 꼈다.전반 4분 스페인이 첫 번째 슈팅을 기록했다. 야말이 올모에게 패스를 내준 뒤 하프 스페이스로 침투했다. 올모의 패스를 받은 야말의 왼발슛은 골키퍼 선방에 막혔다.스페인은 수비 라인을 위로 올리고, 전방 압박을 통해 빠르게 공을 회수하며 미드필드를 장악했다. 이 가운데 로드리가 넓은 범위를 커버하면서 영향력을 과시했다. 스페인은 공격 상황에서 패스 앤 무브로 상대 진영에서 공간을 창출하는 패턴이 날카로웠다. 그러나 전반 중반으로 접어들면서 스페인의 창 끝은 무뎌지기 시작했다.반면 아르헨티나는 미드 블록과 로우 블록을 형성하며 좀 더 조심스럽게 경기에 임했다. 전반 15분까지 메시의 터치가 2회에 그칠만큼 점유율 싸움에서 스페인에 열세를 보였고, 공격다운 공격을 선보이지 못했다. 상대의 압박을 피하기 위해 부득의하게 롱패스 빌드업으로 일관했으며, 패스 실수가 잦았다.스페인은 왼쪽 풀백 쿠쿠레야의 공격 가담을 비율을 늘리면서 조금씩 패스의 순환이 원활하게 이뤄졌다. 전반 38분에는 스페인 특유의 패스 플레이가 돋보였다. 마지막 오야르사발의 왼발슛은 마르티네스 골키퍼 품에 안겼다. 전반 42분에는 쿠쿠레야의 중거리 슈팅이 골문 오른편으로 살짝 빗나갔다.이 와중에 아르헨티나는 부상 악재를 맞았다. 전반 44분 리산드로 마르티네스가 빠지고, 니콜라스 오타멘디가 그 자리를 대신했다. 전반전 슈팅수가 0개에 그치며 답답함을 보인 아르헨티나는 무실점으로 전반을 마감한 것에 만족해야 했다.아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독은 윙어 자원인 곤살레스를 빼고, 수비형 미드필더 레안드로 파레데스를 넣으며 변화를 꾀했다. 4-4-2 대형은 그대로 유지하되 마칼리스테르를 왼쪽으로 이동시키고, 중원에 파레데스를 포진했다.아르헨티나는 시작한 지 1분도 지나지 않은 시점에 어이없는 패스 미스를 범했다. 이 공을 가로챈 바에나의 박스 밖 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 아르헨티나는 후반 13분 몬티엘 대신 나우엘 몰리나를 넣으며 오른쪽 풀백을 바꿨다.스페인은 협력 압박과 빠른 리커버리로 전반과 비슷한 흐름을 유지했다. 스페인의 루이스 데 라 푸엔테 감독은 후반 17분 처음으로 교체 카드를 꺼냈다. 오야르사발, 파비안 루이스 대신 페란 토레스, 페드리를 넣었다.스페인은 다채로운 공격 전개로 조금씩 아르헨티나 수비진에 균열을 가했다. 후반 18분 페널티 아크 정면에서 올모가 슈팅을 시도했으나 마르티네스 골키퍼에게 막혔다. 후반 21분에는 야말이 오른쪽에서 수비 2명을 한 번에 제친 뒤 오른발로 크로스를 올렸고, 페란 토레스의 헤더가 골키퍼 정면으로 날라가면서 득점 기회가 무산됐다.아르헨티나는 후반 25분 로메로, 데 폴 대신 파군도 메디나, 줄리아노 시메오네를 투입하며 수비와 윙어 자원을 각각 교체했다. 스페인도 후반 30분 바에나, 올모를 불러들이고, 니코 윌리암스와 미켈 메리노를 넣으며 승부수를 던졌다. 후반 30분 스페인의 페드리, 후반 31분 쿠바르시의 중거리 슈팅이 모두 마르티네스 골키퍼에게 막혔다.아르헨티나는 후반 추가 시간 48분 최악의 상황을 맞이했다. 엔소 페르난데스가 쿠바르시와의 경합 상황에서 거친 플레이로 두 번째 경고를 받고 퇴장을 당했다. 스페인은 후반 54분 페널티 아크 정면에서 야말의 프리킥으로 골을 노렸으나 이번에도 마르티네스 골키퍼를 넘어서지 못했다. 두 팀은 결국 득점 없이 연장전에 돌입했다.