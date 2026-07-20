전작의 감동 기대했는데... 고레에다 감독, 이럴 줄 몰랐네

미디어캐슬

영화 <상자 속의 양> 스틸컷이 영화에서 가장 마음에 들었던 건, 부모가 슬픔에 붙들려 앞으로 나아가지 못하던 태도를 서서히 자각하는 과정이었다. 그들은 죽은 아들의 그림자를 이 휴머노이드에게 계속 덧씌운다. 잃어버린 과거를 되돌리려는 마음으로 이 존재를 바라본다. 그러다 어느 순간, 이 아이를 죽은 카케루의 대체물이 아니라 그 자체의 고유한 존재로 인지하기 시작한다. 상실을 놓아주고, 눈앞의 존재를 있는 그대로 받아들이는 것. 상자 속에 죽은 아들을 욱여넣으려던 사람이, 상자 안에 지금 있는 것을 처음으로 바라보게 되는 순간, 딱 거기까지가 좋았다.문제는 그다음 이야기다. 갑자기 이상한 방향으로 튄다. 후반부, 휴머노이드 아이들이 인간의 곁을 떠나 숲으로 향해 자신들만의 공동체를 이룬다. AI의 자립, 인간과 기계의 공존, 버려진 존재들의 연대 같은 커다란 담론들이 뒤따라 밀려 들어온다. 부모의 애도와 수용이라는 감정선을 따라 여기까지 걸어왔는데, 영화는 갑자기 저만치 앞으로 뛰어가기 시작한다. 우리가 따라온 그 슬픔은 어디로 갔지? 손에 쥔 감정이 모래처럼 손아귀를 스르르 빠져나가는 느낌이었다.보고 나서 계속 걸린 부분은 감독의 전작 <괴물>이다. 자꾸 그 영화가 겹쳐 떠올랐다. <괴물>에서 두 소년이 세상의 시스템에서 벗어나 숲속에 그들만의 은신처를 꾸리던 장면. <상자 속의 양>의 아이들도 결국 숲으로 향한다. 나무, 숲, 그들만의 공간. 우연이라기엔 이미지가 너무 정확히 포개진다.그래도 이런 떠나보냄의 과정이 부부의 직업을 통해 메타포로서 어느 정도 예고되어 있어, 물 흐르듯 자연스러운 편이다. 아빠 켄스케는 나무를 다루는 목수이고, 엄마는 건축가다. 건축가는 설계한 집이 완성되는 순간 그것을 자기 손에서 떠나보낸다. 완성이란 곧 놓아 보내는 일이다. 부부는 그렇게 카케루를 자신들의 손아귀에서 떠나보낸다. 두 사람의 직업 자체가 이미 이 영화의 주제(붙들던 손을 언젠가 놓아야 한다는 것)를 조용히 품고 있었던 셈이다.영화 중반, 카케루가 나이 든 목수와 나무에 대해 이야기를 나누는 장면도 그렇다. 나무는 나이를 먹을수록 나이테가 촘촘해지고 단단해진다는 말. 시간을 견딘 것일수록 더 단단해진다는 그 대사는, 상실이라는 시간을 통과하는 부부에게 건네는 위로처럼 들린다. 동시에 나무가 죽어서도 쓰임을 남기는 존재라는 점에서, 자아가 없는 카케루 역시 휴머노이드라는 규정을 넘어서는 어떤 존재로 읽히기도 한다.