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전작의 감동 기대했는데... 고레에다 감독, 이럴 줄 몰랐네

전작의 감동 기대했는데... 고레에다 감독, 이럴 줄 몰랐네

[리뷰] 영화 <상자 속의 양>

이재윤(hundert017)
26.07.20 09:35최종업데이트26.07.20 09:35
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고레에다 히로카즈의 신작이라면 일단 극장으로 향하게 된다. <걸어도 걸어도> <어느 가족> 그리고 <괴물>까지, 그는 늘 사람과 사람 사이의 미세한 균열과 온도를 들여다보는 감독이었다. 그래서 이번 <상자 속의 양>도 기대를 안고 봤다. 다만 솔직히 말하면, 극장을 나설 때의 마음은 기대만큼 채워지지 않았다. 나쁜 영화라는 뜻은 아니다. 오히려 아쉬운 영화라는 말이 정확하다.

상자 속에 없는 것을 믿는 일

영화 <상자 속의 양> 스틸컷
영화 <상자 속의 양> 스틸컷미디어캐슬

제목은 생텍쥐페리의 <어린 왕자>에서 왔다. 어린 왕자가 양을 그려 달라고 조르자, 지친 비행사가 결국 구멍 뚫린 상자 하나를 그려주며 말한다. 네가 원하는 양은 이 안에 있다고. 눈에 보이지 않아도 그 안에 무언가 있다고 믿는 마음. 영화가 붙잡고 있는 질문도 여기서 출발한다.

교통사고로 일곱 살 아들 카케루를 잃은 부부에게, 죽은 아들의 얼굴과 목소리와 기억을 학습한 휴머노이드가 배달된다. 이름도 똑같은 카케루다. 아내 오토네(아야세 하루카 분)는 그를 받아들이려 하고, 남편 켄스케(다이고 분)는 진짜 아들이 아니라는 사실을 끝까지 놓지 못한 채 거리를 둔다. 같은 상실을 두 사람이 전혀 다른 방식으로 통과하는 것. 이 설정 자체는 결코 나쁘지 않았다.

혼자 달려가 버린 감정선

영화 <상자 속의 양> 스틸컷
영화 <상자 속의 양> 스틸컷미디어캐슬

이 영화에서 가장 마음에 들었던 건, 부모가 슬픔에 붙들려 앞으로 나아가지 못하던 태도를 서서히 자각하는 과정이었다. 그들은 죽은 아들의 그림자를 이 휴머노이드에게 계속 덧씌운다. 잃어버린 과거를 되돌리려는 마음으로 이 존재를 바라본다. 그러다 어느 순간, 이 아이를 죽은 카케루의 대체물이 아니라 그 자체의 고유한 존재로 인지하기 시작한다. 상실을 놓아주고, 눈앞의 존재를 있는 그대로 받아들이는 것. 상자 속에 죽은 아들을 욱여넣으려던 사람이, 상자 안에 지금 있는 것을 처음으로 바라보게 되는 순간, 딱 거기까지가 좋았다.

문제는 그다음 이야기다. 갑자기 이상한 방향으로 튄다. 후반부, 휴머노이드 아이들이 인간의 곁을 떠나 숲으로 향해 자신들만의 공동체를 이룬다. AI의 자립, 인간과 기계의 공존, 버려진 존재들의 연대 같은 커다란 담론들이 뒤따라 밀려 들어온다. 부모의 애도와 수용이라는 감정선을 따라 여기까지 걸어왔는데, 영화는 갑자기 저만치 앞으로 뛰어가기 시작한다. 우리가 따라온 그 슬픔은 어디로 갔지? 손에 쥔 감정이 모래처럼 손아귀를 스르르 빠져나가는 느낌이었다.

보고 나서 계속 걸린 부분은 감독의 전작 <괴물>이다. 자꾸 그 영화가 겹쳐 떠올랐다. <괴물>에서 두 소년이 세상의 시스템에서 벗어나 숲속에 그들만의 은신처를 꾸리던 장면. <상자 속의 양>의 아이들도 결국 숲으로 향한다. 나무, 숲, 그들만의 공간. 우연이라기엔 이미지가 너무 정확히 포개진다.

그래도 이런 떠나보냄의 과정이 부부의 직업을 통해 메타포로서 어느 정도 예고되어 있어, 물 흐르듯 자연스러운 편이다. 아빠 켄스케는 나무를 다루는 목수이고, 엄마는 건축가다. 건축가는 설계한 집이 완성되는 순간 그것을 자기 손에서 떠나보낸다. 완성이란 곧 놓아 보내는 일이다. 부부는 그렇게 카케루를 자신들의 손아귀에서 떠나보낸다. 두 사람의 직업 자체가 이미 이 영화의 주제(붙들던 손을 언젠가 놓아야 한다는 것)를 조용히 품고 있었던 셈이다.

영화 중반, 카케루가 나이 든 목수와 나무에 대해 이야기를 나누는 장면도 그렇다. 나무는 나이를 먹을수록 나이테가 촘촘해지고 단단해진다는 말. 시간을 견딘 것일수록 더 단단해진다는 그 대사는, 상실이라는 시간을 통과하는 부부에게 건네는 위로처럼 들린다. 동시에 나무가 죽어서도 쓰임을 남기는 존재라는 점에서, 자아가 없는 카케루 역시 휴머노이드라는 규정을 넘어서는 어떤 존재로 읽히기도 한다.

영화 속 산만함

영화 <상자 속의 양> 스틸컷
영화 <상자 속의 양> 스틸컷미디어캐슬

그래서 오히려 더 아쉽다. 이렇게 공들여 놓은 것에 비해, 정작 후반부에서는 그 감정을 끝까지 붙들지 못한 채 숲으로 흩어져 버리기 때문이다. 아마 감독은 의식했을 것이다. 인간의 군상이 앞으로 나아간다는 이야기 하나만으로는 부족하다고 느꼈을지도 모른다.

<괴물>로 도달했던 그 지점을, 다른 소재로 한 번 더 밀어붙이고 싶었을 수도 있다. 하지만 베테랑이 자신의 이전 성공을 의식하는 순간, 그 의식은 종종 과욕이 된다. 하나의 감정을 끝까지 밀고 갔어야 할 자리에, 하고 싶은 말이 너무 많이 들어찼다. 여러 주제를 펼쳐놓았지만 어느 하나 깊이 파고들지 못하고 겉을 훑고 지나간 느낌. 그래서 이 영화는 산만하다.

각각의 소재가 나쁜 게 아니다. 상실도, 휴머노이드도, 인간이 눈에 보이지 않는 것을 믿는 능력도, 하나하나 충분히 좋은 재료였다. 다만 한 그릇에 너무 많이 담으려다 정작 가장 뜨거웠던 국물이 식어버렸다.

주관적으로 감독의 팬으로서도 그렇겠지만 마냥 혹평만 하고 싶지는 않다. 잔잔한 호흡, 배우들의 눈빛, 특히 휴머노이드 카케루를 연기한 아역의 절제된 표정은 분명 인상적이었다. 고레에다 특유의 화면과 여백도 여전하다. 고레에다를 좋아하는 사람이라면 이 영화에서 건질 것이 분명히 있다. 다만 <괴물>의 그 밀도를, <어느 가족>의 그 온도를 기대하고 갔다면, 나처럼 조금 허전한 마음으로 극장을 나설지도 모른다.

주제는 좋았다. 시작도 좋았다. 다만 우리가 애써 따라온 그 슬픔을, 영화가 끝까지 손에 쥐고 있어 주었다면 어땠을까. 그런 아쉬움이 오래 남는 영화다.

영화 <상자 속의 양> 스틸컷
영화 <상자 속의 양> 스틸컷미디어캐슬
덧붙이는 글 이 기사는 블로그에도 실립니다.
영화평 일본영화 상자속의양 가족

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이재윤 (hundert017) 내방

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