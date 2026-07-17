'SSG 킬러' 올러 상대로 선발 판정승 거둔 아빌라

SSG랜더스

16일 KIA전 6이닝 무실점으로 호투한 SSG 선발 아빌라강렬했던 데뷔전이었다. 올해 외국인 투수 잔혹사를 겪던 SSG가 이 선수의 활약에 그나마 웃을 수 있을 것 같다. SSG의 신규 용병 페드로 아빌라가 그 주인공이다.아빌라는 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 경기에서 KBO 무대 선발 데뷔전을 했다. 결과는 6이닝 3피안타 1사사구 8탈삼진 무실점으로 호투했다. 게다가 SSG 킬러로 명성이 자자한 KIA 선발 올러(4.1이닝 3실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.아빌라는 이날 94개의 공을 던졌다. 포심 패스트볼 24개, 투심 패스트볼 26개, 커터 18개 등 다양한 구종을 던지며 KIA 타선을 봉쇄했다. 포심 평균 구속은 151km가 나왔다.시작은 사실 좋지 않았다. 1회부터 1사 이후 김호령에게 중전 안타를 허용했다. 뒤이어 김도영에게도 내야 안타를 허용했는데, 1루 주자 김호령이 3루를 노리다가 아웃이 됐다. 그 사이 김도영도 2루를 노리다가 아웃이 되어 이닝이 끝날 뻔했지만, 비디오 판독 결과 판정이 번복돼 2사 2루가 됐다. 그럼에도 아빌라는 흔들리지 않았다. 나성범을 유격수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회를 삼자범퇴로 막은 아빌라는 3회 1사 1루 상황을 맞았다. 박재현을 삼진으로 잡았으나 폭투가 나오면서 1루 주자 김규성을 2루로 보내버리고 말았다. 다행히 김호령을 유격수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회를 삼자범퇴로 막은 아빌라는 5회 1사 이후 김선빈에게 안타를 허용했다. 설상가상 폭투까지 나오며 2루까지 진루를 허용하고 말았다. 다행히 박상준과 김규성을 모두 삼진으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회를 삼자범퇴로 막은 아빌라는 7회에 이로운과 교체되면서 선발로서의 임무를 마무리 지었다. KBO리그 데뷔전에서 QS를 기록했다. 이후, SSG의 불펜진도 안정적인 투구를 선보였다. 7회 이로운, 8회 노경은, 9회 전영준이 모두 1이닝 무실점을 기록하며 아빌라와 팀의 승리를 지켜줬다.경기 종료 후 아빌라는 방송 인터뷰를 통해 "일단 첫 승을 하게 되어 너무 기쁘다. SSG 팬들 앞에서 보답할 수 있어 다행이다"라고 말했다.아시아 야구(NPB) 경험이 있는 아빌라지만, ABS 경험은 없었다. 이에 대해선 "ABS를 처음 써봤는데, 개인적으로는 만족스럽다. 괜찮은 시스템인 것 같다"라고 말했다.마지막으로 SSG 팬들에게 "응원 많이 해주셔서 감사하다. 이제 후반기 시작인데, 포스트시즌에 가기 위한 첫 걸음이라고 생각한다. 앞으로 더 잘할 테니, 많이 믿어주시고 응원해주셨으면 좋겠다"라고 말했다.한편 17일 경기 선발로 SSG는 우완 김민준이 선발로 나선다. 이에 맞서는 KIA는 시라카와 케이쇼가 선발 출격한다.