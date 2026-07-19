40여 년 만에 다시 본 <초원의 집>, 아버지 떠오르네

(* 이 글은 시리즈의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
연휴를 맞아 넷플릭스에 들어가 신작을 둘러보던 중 낯익은 제목 하나가 눈에 들어왔다. 바로 초원의 집이었다. 순간 1980년대 일요일 아침이면 지금은 돌아가신 아버지와 함께 TV 앞에 나란히 앉아 보던 그 드라마가 떠올랐다. 혹시 리메이크된 걸까 하는 궁금증이 들었다.
결론부터 말하면 맞다. 2026년 7월 9일 공개된 넷플릭스 시리즈 초원의 집(Little House on the Prairie)은 새로운 시대의 감각으로 다시 태어난 작품이다.
어린 시절 내게 문화생활이라고는 TV 드라마와 주말의 명화, 그리고 가뭄에 콩 나듯 갈 수 있었던 극장이 전부였다. 그 시절 초원의 집은 단순한 미국 드라마가 아니라 어린 시절을 함께 보낸 단짝 친구 같은 존재였다. 본 방송을 놓치면 다음 날 학교에서 친구들의 대화에 끼지 못할 정도로 당시 미국 드라마가 가졌던 영향력은 실로 대단했다.
이번 리메이크는 로라 잉걸스 와일더의 동명 소설을 원작으로 하면서도 우리가 기억하는 익숙한 이야기의 틀은 유지한 채 오늘날의 감수성을 따뜻하게 담아냈다.
억척스럽지만 따뜻한 삶