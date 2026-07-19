40여 년 만에 다시 본 <초원의 집>, 아버지 떠오르네

▲배우 마이클 랜던이 주연을 맡아 큰 사랑을 받았던 미국 드라마 천사의 미소(KBS) 미국 NBC

원작 초원의 집은 1800년대 후반 미국 중서부를 배경으로 잉걸스 가족의 억척스럽지만 따뜻한 삶을 그린 작품이다. 1974년 NBC에서 방영된 드라마는 마이클 랜던, 카렌 그래슬, 멜리사 길버트 등이 출연해 큰 사랑을 받았고, 무려 9시즌과 후속 TV 영화까지 제작되며 미국 가족 드라마의 기념비적인 대표작으로 자리 잡았다.



그리고 원작 드라마 <초원의 집>을 이야기하면서 결코 빼놓을 수 없는 인물이 있다. 바로 마이클 랜던이다. 그는 초원의 집에 이어 드라마 천사의 미소(Highway to Heaven)에서 천사 조너선 스미스 역을 맡으며 다시 한번 선한 아버지의 상징이 됐다. 슈퍼맨이나 배트맨보다도 어린 시절 내게는 더 친근하고 믿음직한 영웅이었다. 땅으로 내려온 천사가 전직 경찰관 마크 고든과 함께 어려운 사람들을 돕고 사회의 부조리를 해결하는 천사의 미소는 권선징악이라는 단순한 메시지를 참 따뜻하게 풀어낸 작품이었다.



초원의 집에서 시작된 그의 다정한 아버지 이미지는 천사의 미소에서도 이어졌고, 악인을 단죄하고 정의를 실현하는 그의 모습을 보며 어린 나는 말할 수 없는 통쾌함을 느끼곤 했다.



하지만 흥미로운 점은 선한 이미지의 대명사였던 마이클 랜던과 달리, 그의 아들 크리스토퍼 랜던은 각본가로 활동하며 파라노말 액티비티 시리즈와 여러 심리·공포 영화를 세상에 선보였다는 것이다. 가족 드라마의 정점을 찍었던 아버지와 호러 영화의 대표 주자가 된 아들이라는 대비는 그 자체로 묘한 재미를 준다.



혈육이라도 시대와 세대가 달라지면 작품을 표현하는 방식도 이렇게나 달라질 수 있다는 사실이 새삼 놀랍다. 크리스토퍼 랜던은 나와 같은 1975년생이다. 국적은 다르지만 같은 시대를 살아온 사람이라는 친근감 때문일까. 겉보기엔 완전히 다른 길을 걷는 듯 보이는 그들 부자의 이야기가 어쩐지 마냥 낯설지만은 않게 다가왔다.



이제는 내가 아버지가 됐다. 넷플릭스에서 새롭게 태어난 <초원의 집>을 내가 어린 시절 아버지와 그랬던 것처럼 두 아들과 나란히 앉아 함께 보고 싶다. 하지만 대학생이 된 아이들은 저마다의 삶을 바쁘게 살아가느라 늘 분주하다. 괜히 "아빠랑 드라마 한 편 같이 보자"고 조르는 아버지로 보일까 봐, 입가를 맴돌던 말을 끝내 삼키고 만다.



시대는 정말 많이 변했다. 내가 자라던 시절처럼 온 가족이 TV 앞에 모여 같은 프로그램의 본방송 시간을 손꼽아 기다릴 필요는 이제 없다. 문화생활은 훨씬 다양해졌고, 보고 싶은 콘텐츠는 언제든 원하는 시간에 골라 볼 수 있는 시대가 됐다. 함께 같은 시간을 공유하기보다 각자의 취향과 일정에 맞춰 콘텐츠를 소비하는 것이 더 자연스러운 세상이 된 것이다.



훗날 두 아들은 어떤 기억으로 아버지인 나를 떠올릴까. 어린 시절 내가 <초원의 집>을 보며 아버지를 기억하듯, 아이들도 언젠가 자신의 자녀들과 함께 오래된 드라마나 영화를 보다가 문득 나를 떠올리며 미소 지을 수 있다면 좋겠다.



그런데 초원의 집이 불러낸 추억은 아버지에 대한 기억에서 끝나지 않았다. 드라마를 보던 내 머릿속에는 또 하나의 오래된 작품이 자연스럽게 떠올랐다. 이번 리메이크에서 둘째 딸의 모습이 어린 시절 보았던 애니메이션 빨간 머리 앤을 떠올리게 했기 때문이다. 감수성이 예민했던 그 시절, 앤 셜리의 조잘거림과 풍부한 상상력은 내 마음 깊은 곳에 오래도록 남을 감성을 심어 주었다.



원작은 캐나다 작가 루시 모드 몽고메리가 1908년에 발표한 소설이지만, 내가 처음 만난 앤은 일본의 거장 타카하타 이사오 감독이 1979년에 만든 애니메이션이었다. 우리나라에서는 1986년 KBS를 통해 방영되며 선풍적인 인기를 끌었다.



당시 나는 국민학교에 다니고 있었다. 쉬는 시간이 되면 여자아이들은 빨간 머리 앤 이야기를 하느라 조잘거렸고, 남자아이들은 무적의 실버호크나 로봇 만화의 필살기를 흉내 내기 바빴다. 그 시절 또래 남자아이가 빨간 머리 앤을 좋아한다고 선뜻 말하는 것은 어쩐지 멋쩍고 쑥스러운 일이었다.하지만 나는 화려한 액션보다 앤의 엉뚱한 상상력과 따뜻한 대화, 세상을 바라보는 다정한 시선에 마음이 갔다. 그래서인지 은근슬쩍 여자아이들의 대화 곁에 머물며 그들의 이야기에 더 깊이 공감하고 고개를 끄덕이곤 했다.



넷플릭스는 새로운 감성으로 초원의 집을 재현해 냈다. 하지만 옛 어르신들의 농담 섞인 '일타쌍피'라는 말처럼, 내가 그 화면 속에서 다시 만난 것은 단순히 잘 만들어진 드라마 한 편이 아니었다. 일요일 아침마다 내 옆에서 함께해 주신 그리운 아버지, 그리고 어느새 그 시절 아버지의 나이가 되어버린 나 자신이었다.



그리고 이제야 깨닫는다. 지나간 명작은 리메이크할 수 있어도, 그 시절 가족과 함께 살을 맞대며 쌓아 올린 추억의 시간만큼은 결코 리메이크할 수 없다는 사실을. 그래서 이번 <초원의 집>은 내게 드라마를 넘어, 다시는 돌아갈 수 없는 유년의 시간을 잠시나마 되살려 준 따뜻한 선물이었다. 마치 멋모르던 어린 시절, 크리스마스 아침 부모가 머리맡에 놓아둔 선물을 산타클로스가 가져다준 것이라 믿으며 마냥 기뻐했던 그 순수한 시간처럼 말이다. 그 시간은 다시는 돌아오지 않지만, 추억만은 여전히 마음속 어딘가에서 살아 숨 쉬고 있다.



그리고 문득 궁금해진다. 그때 그 시절, 당신의 <초원의 집>은 어떤 모습으로 남아 있는지.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기