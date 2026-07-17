실패한 잠그기, 지고나니 선수탓? 투헬에 분노하는 잉글랜드

토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독이 전술적 오판으로 뼈아픈 역전패를 자초하며 월드컵에서 탈락한 이후 뭇매를 맞고 있다. 여기에 경기 후 패배의 책임을 은근히 선수들에게 전가하는 듯한 실언까지 저지르며 잉글랜드 내 여론은 더욱 악화되고 있다.투헬 감독이 이끄는 잉글랜드는 지난 16일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대 2로 역전패했다. 1966년 이후 60년 만에 월드컵 정상을 노렸던 잉글랜드는 우승의 꿈이 또다시 좌절된데다, 하필 '포클랜드 전쟁 더비'의 역사적 악연이 있는 아르헨티나에 패배하면서 아픔이 두 배가 됐다.잉글랜드는 이날 전반부터 후반 초반까지 아르헨티나를 압박하며 단 하나의 유효슈팅도 내주지 않을만큼 대등한 승부를 펼쳤다. 후반 10분에는 앤서니 고든이 선제골까지 터트리며 기선을 제압했다.하지만 이후의 경기운영에서 투헬 감독의 선택은 최악의 결과를 낳았다. 투헬은 선제골 직후 후반 27분 고든을 빼고 에즈리 콘사를, 후반 37분에는 리스 제임스와 데클런 라이스를 빼고 댄 번과 니코 오라일리를 넣었다. 3명 모두 수비수, 한 골 차 리드를 지키겠다는 '굳히기' 전략이었다.잉글랜드가 뒤로 물러서면서 경기의 주도권은 아르헨티나에게 넘어왔다. 아르헨티나는 압도적인 볼점유율을 바탕으로 잉글랜드를 상대 진영에 가둬놓고 반코트 게임을 펼쳤다. 전반에 부진했던 리오넬 메시가 측면으로 이동하며 경기운영을 조율하는 플레이메이커로 위치와 역할을 변경했고, 아르헨티나 선수들이 제공권을 장악하면서 잉글랜드 수비를 공략하기 시작했다.잉글랜드는 골키퍼 조던 픽포드의 연이은 선방으로 끈질기게 버텨냈으나 결국 후반 41분 막판 엔소 페르난데스의 동점골, 추가시간 2분에는 라우타로 마르티네스의 역전골이 이어지며 경기를 뒤집었다. 두 골 모두 메시의 도움으로 이루어졌다. 투헬은 역전을 허용한 이후에야 공격수 마커스 래쉬포드와 토니를 투입했지만 기울어진 승부를 되돌리기에는 시간이 부족했다.영국 BBC는 "선제골 이후 너무 이른 시간에 수비적으로 물러섰다"며 투헬 감독의 경기운영을 패인으로 분석했다. 잉글랜드는 전반까지 아르헨티나와 팽팽한 승부를 펼쳤으나 선제골 이후로 오히려 볼 점유율이 눈에 띄게 추락하면서 아르헨티나에 주도권을 내줬다. 공격 의지를 포기하고 라인을 내려서 수비에만 집중했기 때문이었다.BBC 해설위원인 크리스 서튼은 "아르헨티나를 상대로 30분 가까이 수비만 하며 버티려고 한 것은 오판이었다. 결과에 대한 책임은 감독에게 있다"고 직격했다. 잉글랜드 대표팀 전 주장이었던 웨인 루니도 "세계 챔피언을 상대로 그렇게 소극적인 경기 운영으로는 살아남기 어렵다"며 투헬에게 실망감을 드러냈다.스포츠 매체 '디 애슬레틱'도 "토마스 투헬 감독은 잉글랜드의 비겁한 월드컵 탈락을 초래한 잘못이 있다. 선제골을 넣고 자발적으로 페널티 지역 안으로 후퇴해버린 잉글랜드의 결과는, 스스로 초래한 자멸이자 재앙"이라고 강도높게 비판했다.여기에 투헬 감독의 경기 후 기자회견에서의 인터뷰는 성난 잉글랜드 팬들의 여론에 기름을 부었다. 투헬은 "우리는 팀 전체가 훌륭한 경기력을 보여줬지만 승리를 거두지는 못했다"고 했다. "결과는 내 책임이다"라고 덧붙였다.하지만 투헬은 "선제골 이후 우리는 너무 뒤로 물러나서 기다리는 동안 상대에게 계속해서 크로스와 공중볼 기회를 내줬다. 포메이션을 유지했는데도 점점 더 소극적으로 플레이해서 공을 따내거나 소유할 수 없었다. 그래서 경기 흐름이 완전히 바뀌었다"고 덧붙였다. 자신의 전술과 경기운영은 문제가 없었고, 선수들이 소극적인 플레이를 한 탓이라며 마치 책임을 전가하는 듯한 뉘앙스였다.또한 잉글랜드의 탈락 책임을 두고서는 "경기가 끝나면 수백만 명의 코치가 자신이 더 축구를 잘 안다고 생각한다. 하지만 나는 이 팀의 감독으로서 내 방식대로 결정을 내려야 했다. 그에 대하여 후회는 없다"며 자신을 향한 비판을 일축했다. 투헬의 발언과 태도에 더욱 분노한 잉글랜드 팬들은 SNS와 커뮤니티를 통하여 엄청난 비난을 쏟아내고 있다.그런데 투헬 감독의 스타일과 언행에 익숙한 축구팬들에게는 특별히 놀랄 만한 일도 아니다. 이미 투헬 감독이 그동안 거쳐온 여러 팀들에서 늘 반복되었던 모습이기 때문이다.독일 출신의 투헬 감독은 마인츠, 보루시아 도르트문트, 파리 생제르맹, 첼시, 뮌헨 등 유럽의 여러 명문클럽을 이끌며 풍부한 경험과 전술적 완성도를 인정받은 인물이다. 하지만 가는 팀마다 괴팍한 성격과 기행으로 자주 도마에 올랐고, 선수단과 구단 수뇌부를 비롯한 주변 인물들과의 끊임없이 갈등에 휘말리기도 했다.잉글랜드는 이번 대회에서 강력한 우승후보 중 하나로 꼽히며 4강까지 올라왔지만 사실 경기 내용은 그리 좋지 않았다. 아르헨티나와의 준결승 전까지 콩고-멕시코-노르웨이 등 월드컵 우승후보급의 강호를 한 팀도 만나지 않았지만, 번번이 아슬아슬한 경기내용을 보이다가 간신히 진땀승을 거뒀다.잉글랜드는 해리 케인과 주드 벨링엄 등 걸출한 공격수들을 보유하고 있었지만, 투헬 감독은 지면 탈락하는 토너먼트에 들어서자 한 골을 지키는 수비적인 축구에 지나치게 의존했다. 퇴장으로 수적 열세에 놓인 멕시코와의 16강전, 연장승부 끝에 역전승을 거둔 노르웨이와의 8강전에서 모두 포백과 스리백을 넘나들며 한번 잡은 리드를 놓치지 않고 지키는 축구로 승리를 챙겼다. 노르웨이전에서는 VAR 판정과 오심의 수혜를 입었다는 의혹도 있었다. 그럼에도 잉글랜드는 4강까지 7경기에서 8골이나 내주며 안정적인 수비와는 거리가 있었다.그나마 8강전까지의 경기들은 잉글랜드가 최소한 리드를 잡고 극단적인 수비만 했던 시간은 그리 길지 않았고, 상대국의 공격력도 아르헨티나만큼 막강하지는 않았다. 반면 메시를 비롯하여 월드클래스 공격수들이 넘쳐나는 아르헨티나는 상대를 가둬놓고 밀집수비를 공략하는 플레이에 가장 익숙한 팀이었다.아르헨티나의 에이스 메시의 가장 큰 약점이 고령으로 인하여 줄어든 활동량과 지구력이었는데, 투헬 감독은 잉글랜드의 장점인 우수한 미드필드 자원들을 대거 보유하고도 적극적인 중원 압박 대신 뒤로 물러서면서 메시가 오히려 측면에서 자유롭게 움직일수 있게 공간을 열어준 것도 투헬 감독의 오판이었다.경기 결과가 좋지 않았을 때 자주 선수를 탓하고 책임을 전가하는 듯한 모습도 투헬의 고질적인 단점이다. 대표적으로 바이에른 뮌헨 시절 수비실수를 저지른 김민재의 플레이를 두고 "너무 탐욕적인 수비를 했다"며 공개적으로 자신의 선수를 대놓고 저격한 사건은 유명하다.4강이라는 표면적으로 준수한 성적에도 이번 준결승 패배는 투헬 감독에게 상당한 타격이 될 전망이다. 2024년 잉글랜드의 지휘봉을 잡은 투헬 감독은 고 스벤 예란 에릭손(스웨덴), 파비오 카펠로(이탈리아)에 이어 잉글랜드 역사상 역대 세 번째 외국인 감독이다. '축구종가'를 자부하며 보수적이고 자존심이 센 잉글랜드 축구계에서 외국인 감독을 선임한 것도 이례적이지만, 투헬 감독은 영국의 오랜 앙숙 독일 출신이라는 점에서 부임 당시부터 엄청난 찬반양론에 휩싸인 바 있다.또한 투헬 감독은 월드컵 최종명단에서는 필 포든, 콜 파머, 해리 매과이어 등 잉글랜드를 대표하는 스타급 선수들을 대거 탈락시키며 논란에 휘말리기도 했다. 그럼에도 불구하고 팀의 '원투펀치'인 해리 케인과 주드 벨링엄의 탁월한 득점력을 앞세워 준결승까지 올라오면서 분위기를 반전시키는 듯했다. 하지만 강팀인 아르헨티나전에서 그동안 연이은 진땀승 뒤에 누적된 문제점들이 마침내 폭발하면서 뼈아픈 패배를 당하고 말았다.월드컵에서는 1930년 첫 대회가 열린 이래 단 한 번도 외국인 사령탑이 이끈 팀이 우승을 차지한 적이 없다는 징크스가 있다. 잉글랜드는 이번 대회 4강 진출팀 가운데 유일한 외국인이 감독인 팀이었다. 투헬이 지휘하는 잉글랜드의 탈락과 동시에, 외국인 감독과 관련된 월드컵 징크스도 무려 96년째 깨지지 않고 계속 이어지게 됐다.아르헨티나와의 준결승전 패배 이후 그동안 외국인 감독의 지도력에 은근히 불만을 품고 있던 잉글랜드 축구계와 언론들은 일제히 투헬에게 맹폭을 가하고 있다. 투헬 감독은 지난 2월 잉글랜드축구협회와의 계약 기간을 2028년까지 연장했지만, 이번 패배로 입지가 크게 불안정해졌다.설상가상 아직 남은 3·4위전에서는 잉글랜드 입장에서 아르헨티나를 능가하는 또다른 역사적 라이벌 프랑스와 '결승전급 맞대결'이 성사됐다. 만일 이 경기에서까지 패하면 잉글랜드 대표팀에서 투헬의 미래는 정말로 불투명해질 수 있기에 3위 결정전에서도 총력전을 펼칠 수밖에 없는 상황이 됐다.