'캐릭터 장인' 박은빈, 이번엔 귀신 보는 상속녀

ENA 화면 캡처

박은빈은 자폐 스펙트럼 장애를 가진 변호사를 연기한 <이상한 변호사 우영우>를 통해 백상 예술대상 TV 부문 대상을 수상했다.만 3살 때 아동복 모델로 데뷔한 박은빈은 여러 드라마에서 송혜교와 이유리, 오연수, 김규리, 김유미, 김하늘, 한지민, 송윤아, 소유진, 문소리, 송지효 등 스타 배우들의 어린 시절을 연기하며 아역 배우로 활발하게 활동했다. 박은빈은 성인이 되고 난 후 <프로포즈 대작전>과 <구암 허준> <비밀의 문> 등에 출연했지만 여느 아역 배우 출신들처럼 박은빈 역시 아역의 이미지를 벗지 못했다는 평가에서 자유롭지 못했다.박은빈은 2016년 JTBC 드라마 <청춘시대>에서 음주가무와 음담패설에 능하고 언제 어디서나 남자를 갈구하지만 현실은 태어나서 남자친구를 한 번도 사귄 적 없는 '모태솔로 여대생' 송지원을 연기했다. 앞서 몇 편의 사극에서 보여줬던 박은빈의 단아한 이미지와 완전히 상반된 캐릭터였지만 박은빈은 능청스런 연기로 송지원 캐릭터를 잘 소화했고 <청춘시대>는 박은빈 연기 인생의 전환점이 됐다.<청춘시대> 이후 <아버님 제가 모실게요> <이판사판> <오늘의 탐정> 등에 출연한 박은빈은 2019년 SBS 금토드라마 <스토브리그>에서 프로야구 유일의 여성 운영팀장이자 최연소 운영팀장 이세영 역을 맡았다. 20대의 나이로 30대 중반을 연기하는 쉽지 않은 역할이었지만 박은빈은 "선은 네가 넘었어", "예의를 술에 말아 드셨나" 같은 명대사로 이세영 역을 잘 소화하며 시청자들의 뜨거운 지지를 얻었다.<청춘시대>의 송지원과 <스토브리그>의 이세영을 통해 걸크러시 매력을 선보였던 박은빈은 2020년 SBS 드라마 <브람스를 좋아하세요?>에서 늦깎이 음대생 바이올리니스트 채송아를 연기했다. 꿈과 현실의 경계에 있는 20대 끝자락에 있는 청춘의 감정들을 표현하는 연기도 어려웠지만 박은빈은 극 중 프로들에게도 많은 기교가 요구되는 어려운 연주들을 대역 없이 소화하면서 극찬을 받았다.박은빈은 2021년 KBS 드라마 <연모>에서 쌍둥이로 태어나 여아라는 이유로 버려졌다가 오라비의 죽음으로 남장을 하고 세손으로 살아가는 이휘 역을 맡아 넓은 연기 폭을 과시했다. 그리고 박은빈은 2022년 0.95%로 시작해 17.53%의 시청률로 막을 내린 <이상한 변호사 우영우>에서 자폐 스펙트럼 장애를 가진 우영우를 연기했고 <이상한 변호사 우영우>를 통해 백상예술대상 TV 부문 대상을 수상했다.