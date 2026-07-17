'캐릭터 장인' 박은빈, 이번엔 귀신 보는 상속녀

올해 tvN 주말 드라마는 2024년 <눈물의 여왕>이나 지난해 <폭군의 셰프>처럼 엄청난 화제 속에 국내외에서 큰 사랑을 받았던 드라마는 없었다. 하지만 4월에 종영한 <대한민국에서 건물주 되는 법>이 최고 시청률 4.5%로 부진했을 뿐 연초에 방송된 <언더커버 미쓰홍>이 13.1%, 5월 말에 종영한 <은밀한 감사>가 9.7%의 최고 시청률을 기록하면서 시청자들의 많은 사랑을 받았다(닐슨코리아 시청률 기준).
과거 OTT를 통해 공개됐다가 올해 tvN에서 방송된 <파친코>와 < 친애하는 X >를 포함해 올해 tvN에서 방송된 주말 드라마의 특징 중 하나는 여성 주인공을 전면에 내세운 작품이 많았다는 점이다. <언더커버 미쓰홍>에서는 박신혜가 한민증권 위기관리 본부에 위장 입사한 증권감독관 홍금보를 연기했고 <은밀한 감사>에서는 신혜선이 해무그룹의 최연소 여성 임원이자 감사실장 주인아 역을 맡았다.
18일 첫 방송되는 tvN 새 주말 드라마 <오싹한 연애>에서도 연기력과 흥행 파워를 겸비한 여성배우가 주인공을 맡아 이야기를 이끌어갈 예정이다. 2023년 <무인도의 디바> 이후 3년 만에 tvN 드라마에 출연하는 박은빈이 그 주인공이다. 스타 배우로 성장한 이후 언제나 쉽지 않은 캐릭터에 도전했던 박은빈은 <오싹한 연애>에서도 귀신을 보는 호텔 재벌 상속녀라는 독특한 캐릭터를 소화할 예정이다.
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