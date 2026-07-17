"불량배 될 것" 저주받던 소녀, 일본 극우와 맞서 싸운 투사가 되다

국가가 멸망의 길에 접어들었다. 지금으로부터 백수십 년 전, 구한말 한반도 사람들은 오직 살기 위하여서 국경을 건너 생면부지의 나라로 나아갔다. 육로로 러시아 땅 연해주나 청나라 만주 땅으로, 뱃길로 청나라 상하이로 향하는 이들이 많았다. 이밖에 또 하나 열린 길이 있으니 남으로 일본 오사카에 닿는 길이었다. 조선 땅엔 농사지을 땅이 없고, 있어도 악덕지주에게 죄다 빼앗기며, 기근에다 토질까지 좋지 않아 살아갈 길이 막막한 이가 수두룩했다. 국가는 흔들리고 산업은 일어나지 못하여서 땅 파 먹고 사는 것 말고는 따로 입에 풀칠할 방도가 없었던 것이다. 구한말부터 일제강점기까지 많은 이들이 나라 바깥으로 나아간 건 나라가 제 백성을 살지 못하도록 한 때문이었다.자이니치는 재일 조선적 외국인이다. 일본에 산다 하여 '재일'이고, 조선국적을 갖고 있다 하여 '조선적'이며, 그래서 일본인이 아니므로 '외국인'인 이들이다. 자이니치는 다른 외국인과는 상황이 다르다. 이들의 모국인 조선이 망했고, 한반도엔 서로 다른 두 개의 나라가 들어선 때문이다. 한때 이들은 모두 일본인이었다. 대한제국을 멸망케 한 일본이 한반도를 병합하며 강제로 일본국적을 부여한 때문이었다. 그러나 일제는 패망 뒤 이들에게 강제했던 국적을 일방적으로 회수했다. 그렇다고 돌아갈 나라도 없었다. 그 결과로써 자이니치는 일본 땅에서 사는 나라 없는 외국인 신세가 되고 말았다. 한국과 북한의 체제경쟁 과정에서 양국 국적을 택할 수 있는 길이 열렸으나 이 중 어디도 택하지 않은 이들이 더욱 많았다.역사가 정리하지 않은 자이니치의 문제를 오롯이 감당하는 건 자이니치, 그들 자신이다. 일본인이 받을 수 있는 혜택에서 완전히 배제되는 건 물론, 법적 공백 상태에서 받을 수 있는 불이익도 감수해야 한다. 의료와 교육 등 공공서비스에서 이 같은 차이는 두드러진다. 취업과 진학에 있어서도 불이익을 받는 경우가 흔하다. 뿐인가. 일본에서 살면서도 일본국적을 취득하지 않고 저 나름의 문화를 고집한다는 혐오가 일어나기도 한다. 십 수 년 전부터 크게 일었던 일본 내 반한혐오 물결에서 이들은 주요한 타깃이 되어왔다.