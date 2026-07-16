'5년 연속 꼴찌 왕조' 삼성, '소방수 전문' 김상식 감독은 다를까

5시즌 연속 프로농구 최하위에 그친 서울 삼성 썬더스가 장고 끝에 마침내 새 감독을 확정했다. 안양 정관장의 우승을 이끌었던 베테랑 김상식 감독에게 이번엔 '삼성 재건'이라는 막중한 과제가 주어졌다.삼성 구단은 16일 "김상식 감독을 신임 감독으로 선임했다"고 공식 발표했다. 구단은 "김상식 감독은 오랜 현역 선수 생활과 지도자 경력을 통해 쌓아온 풍부한 농구 철학과 탁월한 전술 운용 능력을 갖춘 인물로, 구단 내외부에서 높은 신뢰를 받아온 지도자"라고 평가했다.1978년 실업 삼성전자 농구단으로 창단한 이래 삼성은 한국의 현존하는 모든 프로농구단 중에서 가장 오랜 역사를 자랑한다. 세미프로 시대인 농구대잔치 시절에는 기아자동차(현 울산 현대모비스), 현대전자(현 부산 KCC) 등과 더불어 실업농구 '빅3'로 군림했다.1997년 프로농구가 출범하자 수원 삼성 썬더스로 팀명을 변경했고 2001년부터 서울로 연고지를 정착했다. 고 김현준, 문경은, 이상민, 주희정, 서장훈 등 여러 특급 스타들을 배출했고, 프로 시대에는 2차례 정상(2001년·2006년)에 올랐다. 2003년부터 2011년까지는 무려 9년 연속 플레이오프(PO) 진출이라는 대기록을 수립하며 명문 구단으로 입지를 다졌다.하지만 삼성은 2010년대 초반부터 급격한 내리막길을 걸었다. 10개구단 체제에서 창단 첫 최하위를 기록한 2011-12시즌을 기점으로 최근 15번의 시즌 동안 삼성이 플레이오프에 진출한 것은 단 3번뿐이었다. 마지막으로 파이널에 진출하여 준우승을 차지한 2016-17시즌 이후로는 최근 9시즌 연속 플레이오프 진출에 실패했다. 여기에는 최근 5년 연속 최하위도 포함되어 있었다. 모두 프로농구 역사상 최장기간 PO 실패-꼴찌 기록이다.또한 삼성은 프로농구 출범 이래 총 9번이나 최하위를 기록하며 프로농구 역대 최다 꼴찌 기록도 보유하고 있다. 이 중 프로농구 출범 원년 꼴찌(8위)를 제외하고 나머지 8번이 모두 2010년대 이후 최근 15시즌 사이에 누적된 기록이다. 최다 꼴찌 역대 2위가 이미 존재하지 않는 고양 오리온(해체, 6회)임을 감안하면, 당분간 삼성의 기록에 도전할 만한 후보도 보이지 않는다.이처럼 삼성의 부진이 장기화되고 있는 근본적인 이유는, 거듭된 세대교체와 유망주 육성 실패에 있다. 삼성은 2010년대 이후 여러 번 꼴찌를 전전하며 신인 드래프트 상위픽을 얻을 기회가 많았음에도, 이를 효과적으로 살리지 못했다. 정관장이나 KT가 비슷한 암흑기를 겪으면서도 신인 선수 육성으로 리빌딩에 성공한 것과 대조된다.차민석, 김진영, 조준희 등 삼성이 최근 몇 년간 드래프트에서 지명한 상위픽 유망주 중 대다수가 프로무대에서 자리잡는 데 실패했다. 그나마 2021년 1순위 신인으로 국가대표 빅맨으로까지 성장한 이원석 정도가 있지만, 그를 지명하기 위하여 삼성이 놓친 선수들이 지난해 정규리그 MVP 이정현(소노, 당시 3순위), 하윤기(KT, 2순위) 등이었음을 감안하면 삼성이 선수를 보는 안목이 얼마나 없었는지를 보여준다.삼성은 '감독들의 무덤'으로도 악명을 떨쳤다. 팀의 최전성기와 마지막 챔프전 우승을 이끌었던 안준호 감독 시대가 막을 내린 후, 김상준-김동광-이상민-은희석-김효범 감독까지 여러 지도자들이 팀을 거쳐갔지만 끝내 삼성을 재건하는 데는 실패했다. 전임 김효범 감독 역시 2023-24시즌 감독대행 시절까지 포함하여 세 시즌간 42승 98패, 승률 .300이라는 초라한 성적을 남기고 역시 재계약에 실패했다. 설상가상 김효범 감독이 물러나고 삼성은 꽤 오랜 시간 공석이 된 사령탑을 구하는데 애를 먹으며 이정석 코치 체제로 다음 시즌을 대비한 팀 훈련을 진행해야 했다.오랜 고민끝에 삼성 구단의 최종선택은 파격이나 실험보다는 '검증된 베테랑'이었다. 1968년생인 김상식 신임 감독은 프로농구 안양 정관장과 대한민국 농구 국가대표팀의 감독 등을 역임한 백전노장이다. 현역 감독중에서는 유도훈 정관장 감독(1967년생)에 이어 두 번째로 고령이다.특이하게도 프로에서만 4번, 국가대표팀에서 1번, 감독대행만 무려 5번이나 역임하는 진기록을 보유하고 있어서 '소방수 전문' 감독이라는 이미지가 있다. 삼성에서도 수석코치를 거쳐 김동광 감독이 사임한 2013-14시즌 감독대행으로 15경기를 지휘했던 인연이 있다. KBL에서는 통산 7시즌 동안 269경기에서 119승 150패, 승률 .442를 기록했다.김상식 감독은 현역 시절 광주 나산 플라망스(현 수원KT)-안양 SBS(현 정관장) 등을 거치며 '이동미사일'로 명성을 떨친 당대의 정상급 슈터였지만, 지도자로서는 뒤늦게 빛을 발한 케이스다. 코치와 감독대행만 거치다가 프로 1군에서 최초로 정식 감독에 선임된 것이 무려 54세였던 2022-23시즌 정관장에서였다.당시만 해도 지도자 커리어가 평범했던 김 감독에 대한 기대치가 높지 않았지만, 선수들을 잘 아우르며 지휘봉을 잡은 첫해에 팀을 챔피언전 우승으로 이끄는 깜짝 위업을 달성했다. 김 감독에게도 선수시절을 포함하여 프로무대에서 거둔 첫 우승이었기에 더 큰 의미가 있었다.첫 시즌 이후에는 주축 선수들의 이적과 노쇠화로 그만큼의 성적을 거두지는 못했다. 그러나 2024-25시즌 후반기 뒷심을 발휘하여 팀을 다시 한번 6강플레이오프에 올려놓는 데 성공했다. 이후 정관장 사령탑에서 물러난 김 감독은 1년의 공백기를 거쳐 삼성에 사령탑으로 12년 만에 돌아오게 됐다. 정관장 시절에 허리통증등으로 종종 자리를 비웠던 김 감독은 현재는 휴식기를 거치며 건강 상태에 아무런 문제가 없는 것으로 알려졌다.김상식 감독은 특정선수에 의존하지 않고 모든 선수들이 유기적으로 함께 움직이는 '모션 오펜스'를 추구한다. 선수들에게는 지적과 질책보다는 따뜻한 격려를 많이 하는 '덕장'의 면모로도 유명하다.하지만 삼성은 다음 시즌에도 여전히 최약체 전력으로 꼽히고 있다. 김상식 감독의 선임이 늦어지면서 다음 시즌을 준비할 시간도 촉박하다. 삼성은 외국인 선수 케렘 칸터와 저스틴 구탕과 재계약했지만 아직 팀과 동행할 외국 선수를 더 영입해야 한다. 만년 꼴찌를 거듭하며 패배주의에 지친 삼성 선수단에 김상식 감독 특유의 부드러운 리더십이 얼마나 통할 수 있을지도 관건이다.김상식 감독은 구단을 통하여 "어려운 상황에서 구단에서 선택을 해주시고 기회를 주신 것에 감사를 드린다. 그만큼 책임도 막중하다. 삼성이라는 팀이 그동안 성적이 좋지 않았던만큼 저도 선수들 모두 마찬가지로 잘해야겠다는 생각이 크다. 그런 마음을 하나로 모아서 상위권으로 올라 수 있도록 노력하겠다"라고 약속했다.