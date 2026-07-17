초현실주의 판타지, 정치적 풍자 뒤섞인 '블러드 카운테스'

임순혜

영화 '블러드 카운테스'의 주인공 이자벨 위페르의 기자회견부천국제판타스틱영화제에서 '블러드 카운테스' 상영 후 가진 기자회견에서 위페르는 "울리케 오팅거 감독을 오래전부터 존경해 왔다"며, "이번 작품은 단순한 흡혈귀 영화가 아니라 신화와 유머, 예술이 결합된 독특한 작품이라는 점에 매력을 느껴 참여했다"고 설명했다.그녀는 "오팅거의 영화가 현실과 환상을 자유롭게 넘나드는 독창적인 세계를 갖고 있으며, 그런 도전에 기꺼이 참여하고 싶었다"고 밝히고, 악인이나 논란이 많은 인물을 자주 연기하는 이유에 대해 "배우는 인물을 재판하는 사람이 아니라 그 사람을 이해하는 사람"이라며, "배우의 역할은 등장인물을 심판하는 것이 아니라 이해하려 노력하는 것"이라고 말했다.위페르의 연기는 감정을 숨기는 데서 출발한다. 슬픔도, 분노도 크게 표현하지 않는다. 오히려 감정을 억누르는 순간이 더 큰 긴장감을 만든다. 이러한 스타일은 '피아니스트', '엘르', '의식(La Cérémonie)'에서 극대화된다.그녀는 선과 악으로 쉽게 구분되지 않는 인물을 자주 연기하는데, 살인자, 피해자, 가해자, 욕망에 사로잡힌 여성까지도 단순한 악인이나 희생자가 아닌 입체적인 인간으로 표현해 내, 도덕적으로 복잡한 인물을 설득력 있게 만들며, 감독의 세계관을 자신의 몸으로 구현하는 능력이 탁월하다는 평가를 받는 배우다. 오팅거 감독은 위페르의 얼굴을 하나의 풍경처럼 촬영하며, 배우의 표정 자체를 영화의 서사로 삼는다.