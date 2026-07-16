공연이 끝난 뒤에도 삶은 계속된다

필름다빈

큰사진보기 ▲<소영의 노력> 스틸 필름다빈

영화는 다큐멘터리의 기본 얼개를 선보이지만, 주인공의 의식적 흐름을 보여주고자 적절하게 드라마 요소를 도입한다. 영화제 장르 구분으로 치자면, '다큐-픽션'에 가까운 셈. 전형적인 스포츠-예술가 주연 기록영화가 선보이는 근사한 기예 대신에 한 인간의 분투를 전후 사정 골고루 조명하며 관객이 간접 체험하고 타인에 대한 이해와 공감에 닿도록 이끄는 작업이다. 목적성이 확고한 영화다.



장애가 있는 주인공을 조명해 한국 사회 일반이 갖는 부정적 선입견을 교정하려는 의도가 당연히 전제되는 작업이지만, 사회적 쟁점을 굳이 부각하려는 면모는 거의 보이지 않는다. 대신에 우리가 흔히 '불가능'하다고 단정하는 장애인의 무용 공연이 가능함을, 그것이 어떤 '노력'에 의해 이뤄지는지를 밀착해 보여주고자 집중한다. 영화가 갖는 '배리어-프리(Barrier-Free)' 특성은 단지 자막이나 음성해설에 그치지 않고 제작진의 '태도'를 통해 뿜어지듯 분출한다.



관객은 영화를 통해 교육적 설득이 아니라 타인의 사정을 곁에서 들여다볼 기회를 얻는다. <소영의 노력>은 전통적 영화 서사에 관객이 올라타기보다 일종의 '라이브-액션'처럼 보는 이로 하여금 주인공의 여정 곁에서 함께 걸으며 지켜보는 듯 체험을 제공하려 한다. 세상이 주입한 당연해 보이는 결론 대신, 주인공에 대해 조금만 더 근접해 그녀의 노력에 관해 인지한다면 자연스레 공감할 수 있는 것을 제시하고자 한다. 우리가 놓치는 것들은 그때 발견된다.



대개 장애인 주인공을 조명하는 작업은 영화적 감흥 대신 '계몽'에 치우친다는 편견을 돌파해야 한다. 아예 벽을 올리고 선을 긋는 태도다. 하지만 계몽이 반드시 문제일까? 솔직히 한국 사회에 넘쳐나는 쓸데없이 과밀한 정보량과 대비하면 '시민'으로 더불어 살기 위해 꼭 필요한 정보 제공이 턱없이 부족하다. 장애 문제를 비롯해 여전히 정보 사각지대는 넘쳐나는 현실이다. 더 많은 '계몽'이 필요하다. '영화적이지 않다'는 태도가 오히려 기괴하지 않은가.



그런 상황에서 비장애인이 스스로 주류라 여기는 오만, 타인에 대한 무관심을 교정하기 위한 작업은 다만 좀 더 효율적으로 그 역할을 소화하기 위한 노력을 권장해야 할 따름이다. 하지만 <소영의 노력>은 그런 전형성을 넘어선다. 카메라 시점의 다변화, 전형적 서사의 탈피 등 다양한 형식 실험과 함께 제작진 전체가 친구이자 이웃으로서 간절함이 묻어나는 작업이다. 보고 있던 어느 순간, 문득 관객은 '소영'의 움직임이 주는 아름다움에 매혹당하고 말 테다.



<작품정보>



소영의 노력

CONATUS

2024 한국 다큐멘터리, 드라마

2026.07.22. 개봉 72분 전체관람가

감독 오재형

출연 김소영, 정희정

제작 모모댄스프로젝트, 럼프필름

배급 필름다빈



16회 DMZ국제다큐멘터리영화제 한국경쟁 특별상(예술상)

16회 광주여성영화제 귄 장편 관객상

8회 서울무용영화제 심사위원 특별상

소영의노력 오재형감독 김소영 정희정 모모댄스프로젝트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 해양폐기물 치우는 '돌연변이 인간'의 정체... '혐오'의 세상이 온다

<소영의 노력> 스틸소영은 공연을 성공리에 마쳤다. 스승과 더불어 조력한 이들과 해후가 짠하다. 하지만 스포츠 다큐멘터리의 '왕도'라 할 장엄한 공연 현장은 거의 등장하지 않는다. 제목 그대로 '소영의 노력', 즉 무대에 오르기까지 '과정'을 공들인 것에 비하면 스치는 찰나에 불과하다. '최종병기' 카드를 왜 이렇게 날려버리는 걸까? 혹시 기술 착오로 공연 촬영분이 삭제되기라도 했나 의심하던 관객은 아예 제작진이 해당 부분을 써먹을 생각이 아니었다는 결론에 도전하게 된다.소영은 일상으로 돌아온다. 근사한 무대와 치열한 연습실을 벗어난 삶은 여느 평범한 한국 사회 장애인의 그것과 다를 게 없다. 도움 없인 일상을 영위하기 힘들기에 대개 집에 고립된 상태다. 텔레비전을 하염없이 쳐다보고 엄마의 타박도 적잖게 듣는다. 날씨에 따라 의복을 차려입는 것조차 주변 손길이 필요하다. 그런 일상 풍경을 각인하는 건 동네 은행에서 제공하는 벽걸이 달력이다. 달력 하나가 주인공에게 부여된 '일상성'을 극대화하는 장치로 기능한다.그런 삶을 30대 중반에 이르기까지 견뎌왔다. 무대에 오르기 위해 기울인 1년여의 노력은 소영의 생에서 짧은 '봄날', 순식간에 손바닥에서 새어나간 백사장 모래나 다를 바 없을 테다. 그 짧은 순간이 오히려 독이 되진 않을지 주변에서 염려하는 것도 이해가 된다. 우리에게 예술이란 평범한 인간의 한계를 초월한 '기예'에 가깝다. 비장애인이라도 비상한 노력만으로 오를 수 없는 경지, '노력'과 '재능', 여기에 '운빨'까지 따라줘야 겨우 잡을 수 있는 기회다.소영은 무엇을 바라는 걸까? 그녀를 비추던 카메라 대신에 이제는 본인이 카메라를 이리저리 조작하며 자신과 주변을 찍기 시작한다. 주위의 도움이나 개입 없이, 주인공의 독백에 따르면 감독이 주문한 내용이란다. 그게 영화에 무슨 도움이 되겠냐며 회의적인 엄마의 툭 던지는 한마디에도 소영은 아랑곳하지 않고 속내를 표현하기 시작한다. 장애인의 노력을 비장애인 시선으로 미화하거나 꾸미려는 필연적 방향을 극복하려는 이 영화의 드문 '태도'가 드러난다.시간은 흐른다. 계절의 변화가 화면에 확연히 드러난다. 함박눈이 온 세상을 뒤덮지만, 소영은 여기저기 열심히 다닌다. 그녀는 우리 사회에서 장애인이라면 당연시되는 일상의 형태를 의식적으로 벗어나려 사력을 다한다. 엄마가 일하는 장애인 시설 근처에서 카메라로 사진을 찍으면서도 눈 덮인 나무가 너무 아름답다며 자신은 '시설'이 아닌 '풍경'을 촬영한다고 강조한다. 설명을 듣지 않았다면 다들 그렇게 생각했을 텐데, 고정관념이란 무서운 법이다.소영은 산책을 즐긴다. 물론 장애를 지닌 그녀에게 평범한 동네 산책로 다니는 것도 주변에선 불안한 일이 된다. 웬만하면 전동 휠체어를 타고 다니길 바라는 게 이해가 된다. 게다가 길 곳곳은 눈과 얼음이 쌓여 있어 장애인이 아니라도 굳이 권하고 싶지 않을 정도 상태다. 그럼에도 소영은 두 발로 걷기를 고집한다. 물론 전동 휠체어가 편하다는 걸 모르진 않는다. 그러나 그에 의존하면 근육이 줄어들고 체력이 빠진다. 그렇게 되면 앞으론 춤을 출 수 없다.다시 무대에 오르고 싶다. 물론 그러려면 피나는 노력이 필요하다. 자기 욕심만으로 공연을 독차지할 순 없다. 한국 사회에서 장애인의 욕망은 늘 '이기적'이라 부당하게 매도를 당하지만, 자기 좋다고 민폐만 끼치기엔 주인공은 너무나 심성이 고운 편이다. 본인의 절실함과 치열함에 스스로 떳떳해야 타인에게, 사회 전체에 기회를 요구할 수 있다. 그러려면 무용가로서 항상 심신을 단련하며 대비해야 한다. 아이들이 뛰어노는 천변 둔치에서 노력은 계속된다.그런 제자를 바라보는 스승의 심정은 어떨까? 희정은 소영이 대단하다고 말한다. 자신은 무대에 서는 게 두려워 일찍 접은 채 교육에 전념하지만, 자신이 꿈꾸던 공연 무대에 제자는 치열하게 도전하길 멈추지 않는다며, 단지 시혜가 아니라 소영이 보이는 가공할 집중력, 프로 무용수로서 자세를 칭찬한다. 그런 희정의 담화가 보여주기나 가식이 아니란 것쯤은 지금까지 영화를 봐온 누구나 공감할 법하다.